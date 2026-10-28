Dólar hoy 28 de octubre de 2026: cotiza al alza en $3.160,67 y supera la TRM en $15,67, ante la expectativa sobre la decisión que tome la FED en EE. UU.

El dólar en Colombia se ubicó en $3.160,67 y superó la Tasa Representativa del Mercado oficial - crédito Dado Ruvic/Reuters

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El dólar en Colombia se cotiza en $3.160,67 este 28 de octubre de 2026, $15,67 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), en una jornada pendiente de la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que puede definir el rumbo de la divisa hacia diciembre.

La moneda abrió en $3.145 y pasó a terreno positivo frente a la referencia oficial durante los primeros minutos de negociación. La Superintendencia Financiera de Colombia fijó la TRM en $3.148,02, por debajo de los $3.157,94 de la jornada anterior: una reducción de $9,92, equivalente a 0,31%.

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La cotización oficial acumuló una baja de $164,82 durante octubre, al pasar de $3.312,84 el día uno a $3.148,02 este miércoles. La analista de mercado de Eqqual Planeación Financiera, Sajamaya Vallejo, indicó a Infobae Colombia que el descenso equivale a una caída cercana a 4,98% y refleja la apreciación del peso colombiano.

En la última semana, el dólar estadounidense ha experimentado un descenso del -1,28%, mientras que en el contexto interanual, ha registrado una caída del -14,27%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano muestra una tendencia negativa en los últimos días, marcando un descenso en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 26,57%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 14,45%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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Un rango de negociación entre $3.115 y $3.185

El mercado cambiario colombiano registró operaciones por 1.466,5 millones de dólares en la sesión anterior - crédito Mark Blinch/Reuters

Vallejo estimó que el dólar podría negociarse entre $3.115 y $3.185 durante la jornada. Identificó zonas de soporte entre $3.135 y $3.140, y entre $3.117 y $3.120, mientras que las resistencias se ubicarían entre $3.170 y $3.175, además de $3.185.

El martes 27 de octubre, la moneda abrió cerca de $3.137,50, tocó un máximo de $3.172 y un mínimo de $3.117. Cerró alrededor de $3.147,40, con un volumen negociado de USD 1.466,5 millones en 1.667 operaciones, de acuerdo con los datos citados por la analista.

La atención de los mercados se concentra en el comunicado de la Reserva Federal y en las declaraciones posteriores de sus directivos. La expectativa es que la autoridad monetaria mantenga sin cambios las tasas, aunque los inversores aguardan señales sobre los próximos pasos de la política monetaria estadounidense.

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El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda de Estados Unidos frente a una canasta de seis divisas, se situó cerca de 102,39 puntos. El euro cotizaba en USD 1,1126, mientras que la libra esterlina retrocedía 0,2%, hasta USD 1,328.

“La decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos será el principal factor de volatilidad de la jornada”, afirmó Vallejo. La experta sostuvo que la reacción del dólar global, los bonos estadounidenses y los mercados accionarios al mensaje de la Fed determinará la dirección del USD/COP.

El petróleo y la decisión del Banco de la República

El mercado también espera la decisión de tasas del Banco de la República, prevista para el viernes 30 de octubre - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/Banco de la República

El presidente de Asoblockchain Colombia, Camilo Suárez, consideró que el anuncio estadounidense podía modificar el comportamiento de la moneda después del mediodía. “El dólar arranca este miércoles 28 de octubre sobre los $3.150 y puede cambiar después del mediodía”, indicó.

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Suárez planteó que una apertura entre $3.140 y $3.155 era previsible y previó fluctuaciones entre $3.125 y $3.175. “La zona de $3.150 vuelve a ser la referencia: mantenerse debajo favorecería al peso; superar los $3.170 mostraría que vuelve la presión compradora”, explicó.

El Brent rondaba los USD 115,47 por barril, tras subir 1,4% por las tensiones en Oriente Medio y los riesgos sobre el suministro. Un crudo más caro puede elevar los ingresos externos de Colombia, aunque también puede trasladar presiones a la inflación internacional.

“Para Colombia, un crudo caro puede apoyar al peso al mejorar el valor de las exportaciones, aunque la tensión geopolítica también aumenta la búsqueda de dólares como refugio”, señaló Suárez. La cotización del petróleo se sumaba así a los factores que podían influir sobre la moneda local durante la sesión.

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El precio del barril de petróleo Brent llegó a 115,47 dólares ante las tensiones en Oriente Medio - crédito Europa Press

El mercado también esperaba la decisión de tasas del Banco de la República, prevista para el viernes 30 de octubre. La tasa de intervención se encuentra en 12,25% y 13 de los 19 analistas consultados por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) anticipaban un incremento de 25 puntos básicos.

Vallejo señaló que ese posible ajuste podría sostener el atractivo de los activos denominados en pesos, especialmente los Títulos de Tesorería (TES). Su efecto, sin embargo, dependerá del diferencial de tasas con Estados Unidos, el riesgo fiscal y las expectativas ya descontadas por el mercado.

“El cierre entre $3.140 y $3.165 parece hoy el escenario base. Una caída debajo de $3.125 reforzaría la fortaleza del peso; superar $3.175 cambiaría la lectura”, concluyó Suárez.

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