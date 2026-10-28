Junior quedó eliminado de las finales de la Liga BetPlay y Boyacá Chicó descendió al Torneo BetPlay 2027

El "Tiburón" empató sobre los últimos minutos del partido-crédito Macgiver Barón/Colprensa

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El 28 de octubre de 2026, Boyacá Chicó y Junior se hicieron daño con el empate a un gol en el estadio La Independencia de Tunja, en partido atrasado por la fecha 5 de la Liga BetPlay.

De esta forma, el cuadro “Ajedrezado” quedó sin posibilidades matemáticas de mantener la categoría y el bicampeón de Colombia quedó sin posibilidades de clasificar a las finales del Navidad.

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El equipo de Sebastián Viera no logrói evitar la eliminación del campeonato colombiano-crédito Macgiver Barón/Colprensa

Al minuto 62 de partido, el defensor Jhomier Alomía adelantó al cuadro boyacense y alimentó las ilusiones de mantener la categoría por unas fechas más del equipo dirigido por Jhon Jairo “La Flecha” Gómez, pero el gol del atacante Jesús David Rivas sepultó las esperanzas del cuadro de Tunja.

La anotación de Junior llegó al minuto 84 de partido. El conjunto barranquillero tuvo una actuación discreta y no pudo aprovechar la oportunidad de mantenerse en la pelea.

El descenso se explica por el promedio de 0,90 que registra Boyacá Chicó, con 102 puntos en 113 partidos. Aunque gane los tres encuentros que le quedan, apenas llegaría a 0,96 y no alcanzaría a ninguno de los equipos que lo superan en la tabla.

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Por otra parte, Junior llegó a los 16 puntos con 16 partidos disputados y a falta de tres fechas, lo máximo que alcanzaría a sumar serían los 25 puntos, mientras que las proyecciones matemáticas colocan el umbral de unidades en 27 para clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

A continuación, así quedó la tabla del promedio:

20. Boyacá Chicó: 0,9027 de promedio - 102 puntos - 113 partidos jugados

19. Jaguares de Córdoba: 0,9118 de promedio - 31 puntos - 34 partidos jugados

18. Cúcuta Deportivo: 1,0571 de promedio - 37 puntos - 35 partidos jugados

17. Internacional de Bogotá: 1,0973 de promedio - 124 puntos - 113 partidos jugados

16. Llaneros FC: 1,12 de promedio - 126 puntos - 112 partidos jugados