Luis Díaz fue destacado como uno de los mejor vestidos en la gala del Balón de Oro 2026

La alfombra roja organizada por la revista France Football presentó una estética dominada por el color negro en la que Luis Díaz y su esposa Geraldine Ponce se hicieron notar (Matthew Childs/Reuters)

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La 70.ª edición del Balón de Oro, celebrada el 26 de octubre de 2026 en el London Palladium de Londres, reunió a figuras del fútbol mundial, sus parejas y referentes de la música y la televisión. La gala coronó a Harry Kane y Alexia Putellas como ganadores de los premios masculino y femenino del año.

El evento, organizado por la revista France Football, convirtió la alfombra roja en una vitrina de moda dominada por el negro. La estética reflejó hasta qué punto la considerada gala más importante del fútbol internacional puede equipararse con eventos como los Óscar o los Grammy.

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Los medios internacionales siguieron los atuendos de los futbolistas durante su paso por la alfombra roja y destacaron las tendencias, además de elegir a quienes consideraron los mejor y peor vestidos.

El colombiano Luis Díaz no fue ajeno al escrutinio mediático y asistió a la ceremonia junto a su pareja, Geraldine Ponce. El delantero del Bayern Múnich llegó al lugar como uno de los futbolistas convocados a la gala en representación del fútbol sudamericano.

Luis Díaz portó un traje negro de corte amplio y silueta oversize con chaqueta de solapas anchas y sin corbata. Geraldine Ponce vistió un diseño negro de escote palabra de honor con drapeado a la cintura y abertura lateral alta (Matthew Childs/Reuters)

Para la ocasión, el futbolista vistió un traje negro de corte amplio y silueta oversize, con chaqueta de hombros estructurados y solapas anchas. Completó el conjunto con camisa negra lisa, sin corbata y cuello abierto, además de pantalón recto y zapatos de cuero negro.

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Ponce, por su parte, llevó un vestido largo negro de escote palabra de honor y silueta ajustada en el torso, con un gran lazo o drapeado estructurado a la altura de la cintura que se despliega hacia un lado. La pieza incluyó una abertura lateral alta y una cola que se extendió sobre el piso, y la combinó con zapatos de tacón de punta en negro, un collar de piedras brillantes y pendientes a juego.

El estilismo de la pareja fue destacado entre los mejores de la noche por People en Español y Los 40, que mencionaron a la pareja entre las mejor vestidas. El medio sudafricano Timeslive también incluyó a Díaz y Ponce en su selección de los mejor vestidos y describió el conjunto como un “couples co-ord”, es decir, un estilismo pensado para complementarse entre ambos integrantes de la pareja.

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Medios internacionales como People en Español y Timeslive incluyeron a Luis Díaz y Geraldine Ponce entre los mejor vestidos de la gala (Matthew Childs/Reuters)

“La pareja acertó con su conjunto a juego. El futbolista deslumbra con un traje holgado de corte relajado, cuya solapa faltante hace una aparición en la falda del vestido de Ponce. Ambos looks prestan más atención al cuidado personal que a los accesorios llamativos o al cabello, para lograr una sensación de sofisticación y simplicidad moderna”, señaló el citado medio acerca del conjunto de la pareja.

Otras figuras de la noche también apostaron por propuestas con fuerte identidad. Michael Olise y Sophie Turner optaron por trajes de inspiración militar con botones decorativos de gran tamaño, mientras que Putellas celebró su tercer Balón de Oro con un vestido de inspiración griega de líneas fluidas y caída etérea.

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Luis Díaz acompañó a Harry Kane en la celebración del premio

Luis Díaz estuvo en la celebración organizada por Harry Kane tras la obtención del Balón de Oro (Bayern Múnich)

Tras la ceremonia, el compañero de Díaz en el Bayern celebró su Balón de Oro con una fiesta privada en Cirque Le Soir, una discoteca del barrio londinense de Soho. El delantero, elegido por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, se convirtió en el primer inglés en ganar el galardón desde Michael Owen en 2001. Según relató a Sky Sports, “Todavía estoy asimilándolo todo, realmente parece un sueño”.

El festejo reunió a familiares, amigos y excompañeros del futbolista en el Tottenham Hotspur, además de jugadores del Bayern Múnich, equipo con el que Kane compartió gran parte de su discurso de agradecimiento. Durante la premiación, el delantero inglés destacó el aporte de su plantel y mencionó especialmente a Dayot Upamecano, además de enviar un mensaje a su entrenador, Vincent Kompany, quien no asistió al evento por problemas de salud.

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