Colombia

Luis Díaz fue destacado como uno de los mejor vestidos en la gala del Balón de Oro 2026

El colombiano asistió a la ceremonia, celebrada el lunes 26 de octubre en Londres, junto a su esposa, Geraldine Ponce, y acaparó las miradas en la alfombra roja

La alfombra roja organizada por la revista France Football presentó una estética dominada por el color negro en la que Luis Díaz y su esposa Geraldine Ponce se hicieron notar - crédito Matthew Childs/Action Images via Reuters
La alfombra roja organizada por la revista France Football presentó una estética dominada por el color negro en la que Luis Díaz y su esposa Geraldine Ponce se hicieron notar (Matthew Childs/Reuters)
Guardar

La 70.ª edición del Balón de Oro, celebrada el 26 de octubre de 2026 en el London Palladium de Londres, reunió a figuras del fútbol mundial, sus parejas y referentes de la música y la televisión. La gala coronó a Harry Kane y Alexia Putellas como ganadores de los premios masculino y femenino del año.

El evento, organizado por la revista France Football, convirtió la alfombra roja en una vitrina de moda dominada por el negro. La estética reflejó hasta qué punto la considerada gala más importante del fútbol internacional puede equipararse con eventos como los Óscar o los Grammy.

PUBLICIDAD

Los medios internacionales siguieron los atuendos de los futbolistas durante su paso por la alfombra roja y destacaron las tendencias, además de elegir a quienes consideraron los mejor y peor vestidos.

El colombiano Luis Díaz no fue ajeno al escrutinio mediático y asistió a la ceremonia junto a su pareja, Geraldine Ponce. El delantero del Bayern Múnich llegó al lugar como uno de los futbolistas convocados a la gala en representación del fútbol sudamericano.

Luis Díaz portó un traje negro de corte amplio y silueta oversize con chaqueta de solapas anchas y sin corbata. Geraldine Ponce vistió un diseño negro de escote palabra de honor con drapeado a la cintura y abertura lateral alta (Matthew Childs/Reuters)
Luis Díaz portó un traje negro de corte amplio y silueta oversize con chaqueta de solapas anchas y sin corbata. Geraldine Ponce vistió un diseño negro de escote palabra de honor con drapeado a la cintura y abertura lateral alta (Matthew Childs/Reuters)

Para la ocasión, el futbolista vistió un traje negro de corte amplio y silueta oversize, con chaqueta de hombros estructurados y solapas anchas. Completó el conjunto con camisa negra lisa, sin corbata y cuello abierto, además de pantalón recto y zapatos de cuero negro.

PUBLICIDAD

Ponce, por su parte, llevó un vestido largo negro de escote palabra de honor y silueta ajustada en el torso, con un gran lazo o drapeado estructurado a la altura de la cintura que se despliega hacia un lado. La pieza incluyó una abertura lateral alta y una cola que se extendió sobre el piso, y la combinó con zapatos de tacón de punta en negro, un collar de piedras brillantes y pendientes a juego.

El estilismo de la pareja fue destacado entre los mejores de la noche por People en Español y Los 40, que mencionaron a la pareja entre las mejor vestidas. El medio sudafricano Timeslive también incluyó a Díaz y Ponce en su selección de los mejor vestidos y describió el conjunto como un “couples co-ord”, es decir, un estilismo pensado para complementarse entre ambos integrantes de la pareja.

Medios internacionales como People en Español y Timeslive incluyeron a Luis Díaz y Geraldine Ponce entre los mejor vestidos de la gala (Matthew Childs/Reuters)
Medios internacionales como People en Español y Timeslive incluyeron a Luis Díaz y Geraldine Ponce entre los mejor vestidos de la gala (Matthew Childs/Reuters)

La pareja acertó con su conjunto a juego. El futbolista deslumbra con un traje holgado de corte relajado, cuya solapa faltante hace una aparición en la falda del vestido de Ponce. Ambos looks prestan más atención al cuidado personal que a los accesorios llamativos o al cabello, para lograr una sensación de sofisticación y simplicidad moderna”, señaló el citado medio acerca del conjunto de la pareja.

Otras figuras de la noche también apostaron por propuestas con fuerte identidad. Michael Olise y Sophie Turner optaron por trajes de inspiración militar con botones decorativos de gran tamaño, mientras que Putellas celebró su tercer Balón de Oro con un vestido de inspiración griega de líneas fluidas y caída etérea.

Luis Díaz acompañó a Harry Kane en la celebración del premio

Luis Díaz estuvo en la celebración organizada por Harry Kane tras la obtención del Balón de Oro - crédito Bayern Múnich
Luis Díaz estuvo en la celebración organizada por Harry Kane tras la obtención del Balón de Oro (Bayern Múnich)

Tras la ceremonia, el compañero de Díaz en el Bayern celebró su Balón de Oro con una fiesta privada en Cirque Le Soir, una discoteca del barrio londinense de Soho. El delantero, elegido por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, se convirtió en el primer inglés en ganar el galardón desde Michael Owen en 2001. Según relató a Sky Sports, “Todavía estoy asimilándolo todo, realmente parece un sueño”.

El festejo reunió a familiares, amigos y excompañeros del futbolista en el Tottenham Hotspur, además de jugadores del Bayern Múnich, equipo con el que Kane compartió gran parte de su discurso de agradecimiento. Durante la premiación, el delantero inglés destacó el aporte de su plantel y mencionó especialmente a Dayot Upamecano, además de enviar un mensaje a su entrenador, Vincent Kompany, quien no asistió al evento por problemas de salud.

Temas Relacionados

Luis DíazGeraldine PonceBalón de OroColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hernán Darío Herrera lamentó que Dayro Moreno no lo llamara tras su salida de Once Caldas, pese a que lo respaldó en el club

El entrenador colombiano compartió con el máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano desde el 2018, cuando estaban en Atlético Nacional

Hernán Darío Herrera lamentó que Dayro Moreno no lo llamara tras su salida de Once Caldas, pese a que lo respaldó en el club

Militarizar Bogotá: fecha, lugar y requisitos para intervenir en el cabildo que debatirá la propuesta

La iniciativa promovida por el concejal Julián Uscátegui obtuvo el respaldo de 37.056 firmas validadas por la Registraduría, una cifra que supera el mínimo exigido para avanzar con el mecanismo de participación ciudadana

Militarizar Bogotá: fecha, lugar y requisitos para intervenir en el cabildo que debatirá la propuesta

Supervisor confirmó contratos por $41 millones a Deicy Jiménez, quien denunció haber recibido contratos por presuntos favores sexuales a Gustavo Petro

El exfuncionario del Ministerio del Interior confirmó la existencia de dos pactos asignados en esa cartera a la joven. Además, atribuyó su vinculación a la falta de personal en la dependencia en la que fue contratada

Supervisor confirmó contratos por $41 millones a Deicy Jiménez, quien denunció haber recibido contratos por presuntos favores sexuales a Gustavo Petro

Inteligencia militar de Colombia estaría implementando tecnología para rastrear drones de grupos armados

Los especialistas en ciberdefensa habrían accedido en forma remota a programas de control para identificar despegues, trayectorias, campamentos y redes logísticas vinculadas con agresiones contra civiles, la fuerza pública e instalaciones estatales en distintas regiones

Inteligencia militar de Colombia estaría implementando tecnología para rastrear drones de grupos armados

Según expertos en neurología, este es el ejercicio ideal para evitar la pérdida de memoria a partir de los 50 años

La actividad aeróbica sostenida favorece la salud cerebral, por lo que es indispensable comenzar desde antes y tener otros hábitos saludables

Según expertos en neurología, este es el ejercicio ideal para evitar la pérdida de memoria a partir de los 50 años
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Megaland Bacano 2026 se mueve de El Campín al Vive Claro: también cambia de fecha

Megaland Bacano 2026 se mueve de El Campín al Vive Claro: también cambia de fecha

Bogotá estrenará su primer Festival Carranguero con dos jornadas gratuitas para celebrar el folclor campesino: todo lo que debe saber

Vaneza Peláez y Joaquín Guiller ya no esconden su romance: así fue su primera publicación juntos

Conciertos de Halloween en Colombia: desde Ryan Castro hasta leyendas de la electrónica protagonizan la programación

Hija de Egidio Cuadrado se defendió de las críticas por anunciar la subasta de uno de sus acordeones: “Fue ante todo un obrero del folclor”

Deportes

Corinthians vs. Santa Fe: hora y canal de televisión para ver a las cardenales en semifinales de Copa Libertadores Femenina

Corinthians vs. Santa Fe: hora y canal de televisión para ver a las cardenales en semifinales de Copa Libertadores Femenina

Hernán Darío Herrera lamentó que Dayro Moreno no lo llamara tras su salida de Once Caldas, pese a que lo respaldó en el club

La tabla de reclasificación de la Liga BetPlay está que arde: Santa Fe y América pelean por la Copa Libertadores

Buenos Aires tendrá cuatro vuelos directos a Barranquilla el 21 de noviembre, día en el que se enfrentan Boca Juniors y Mineiro por la Sudamericana 2026

Daniel Torres se refirió a los 400 partidos que alcanzó vistiendo la camiseta de Independiente Santa Fe: “No me muevo tanto por las emociones”