Periodista colombiano que votó en el Balón de Oro explicó por qué tuvo que borrar la publicación en la que reveló sus elegidos: “Qué carajos voy a echarme para atrás”

Harry Kane en su discurso durante el triunfo del ganador del Balón de Oro-crédito foto de archivo imágenes en acción Matthew Childs/REUTERS

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La elección como el ganador del Balón de Oro para Harry Kane dejó varios comentarios divididos tanto en las redes sociales como en los amantes del fútbol.

Por este motivo, el periodista Luis Francisco Andrade Chaves (conocido como “Paché”) fue el único representante de Colombia en votar en el prestigioso premio, situación que dio a conocer a través de sus redes sociales y que luego eliminó de las plataformas digitales.

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Previamente, un usuario en la cuenta de X cuestionó a “Paché” Andrade y el motivo por el cual borró la publicación en la cual dio a conocer sus elegidos en la votación del Balón de Oro

El narrador que estuvo por muchos años en la cadena de RCN Radio explicó que borró su publicación fue porque consideró que cometió un error-crédito @pacheandrade/X

Ante ello, el narrador deportivo salió a explicar el motivo de lo que lo llevó a borrar su publicación, afirmando que no fue por miedo y detallando que lo realizó por una equivocación.

“No lo eliminé por temor. Me equivoqué al lanzar la información con el original. Que carajos voy a echarme para atrás después de casi 60 años de periodismo reconocido por doquier. Siempre he votado con la libertad que me merezco y un respaldo sin discusión. Si no sabe quién soy…“, explicó.

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"Paché" explicó que recibió fuertes críticas por dejar a Luis Díaz en la octava casilla del Balón de Oro -crédito @pacheandrade/X

Todo ocurrió cuando a través de su publicación en la cuenta de X, “Paché” Andrade dio a conocer en su listado a Harry Kane en el primer lugar y dejó a Luis Díaz en el octavo puesto de su votación.

Por este motivo, Andrade explicó que hubo molestias de varios hinchas colombianos por la posición en la que dejó a Luis Díaz:

“Sabía que tendría reclamos de los seguidores de Mbappé y Yamal; pero nunca pensé que aficionados colombianos se molestaran porque puse a Lucho en el lugar 8 de mi lista de 10. Lucho es orgullosamente nuestro gran representante en el futbol mundial. No me arrepiento!”, aseguró.

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El narrador explicó que si Luis Díaz hubiera hecho un buen Mundial, colocaba a Luis Díaz en el top-5 personal que hizo del Balón de Oro-crédito @pacheandrade/X

Finalmente, Andrade agregó a su explicación del porqué no colocó a Luis Díaz en el top-5 del Balón de Oro a su criterio, detallando que la participación que tuvo en el Mundial de 2026 no fue la mejor:

“Sabía que tendría reclamos de los seguidores de Mbappé y Yamal; pero nunca pensé que aficionados colombianos se molestaran porque puse a Lucho en el lugar 8 de mi lista de 10. Lucho es orgullosamente nuestro gran representante en el futbol mundial. No me arrepiento!”, finalizó.

Así votó “Paché” Andrade en el Balón de Oro

El periodista fue el único colombiano que votó en los prestigiosos premios-crédito @pacheandrade/X

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 el 26 de octubre, después de una temporada en la que fue máximo goleador de las principales competiciones europeas, obtuvo tres títulos con Bayern Múnich y alcanzó el tercer puesto con Inglaterra en la Copa del Mundo. El delantero inglés superó a Lamine Yamal y Kylian Mbappé, quienes completaron el podio.

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La ceremonia se realizó en Londres y el anuncio estuvo a cargo de Ronaldo Nazario. Kane se llevó las manos al rostro al conocer el resultado, saludó a otros jugadores y recibió un abrazo de Luis Díaz, su compañero en Bayern Múnich.

El galardón es elegido por un jurado integrado por 100 periodistas de las 100 naciones mejor ubicadas en el ranking de la FIFA. Los mismos representantes votan por el Trofeo Yashin, destinado al mejor portero.

Colombia tuvo un solo integrante en el jurado: el periodista y narrador Luis Francisco “Paché” Andrade. El 26 de octubre publicó en su cuenta de X sus elecciones para el premio, aunque luego eliminó el mensaje ante las críticas recibidas.

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Andrade ubicó a Kane en el primer lugar, con 15 puntos, y al volante español Rodri en el segundo, con 12. Luis Díaz, figura de la selección Colombia, apareció en el octavo puesto de su lista.

La nómina de aspirantes parte de una selección elaborada por las redacciones de L’Équipe y France Football. Para el premio masculino se eligen 30 candidatos, mientras que la categoría femenina reúne 20; los Trofeos Yashin y Kopa comienzan con diez futbolistas cada uno.

Los criterios de votación priorizan el rendimiento individual, los logros colectivos y la conducta de los jugadores dentro y fuera de la cancha. Kane consiguió el reconocimiento por primera vez en su carrera tras imponerse en una edición que reunió entre los finalistas a Yamal y Mbappé.

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