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Álvaro Montero sería convocado a la selección Colombia y se perdería la semifinal de Copa Argentina con Boca Juniors: qué pasará con la final de la Copa Sudamericana

El portero es llamado a convertirse en el titular de la Tricolor en el segundo ciclo de Néstor Lorenzo tras la Copa Mundial de la FIFA 2026, liderando el recambio generacional

Álvaro Montero llegó a Boca Juniors procedente de Vélez Sarsfield y se adueñó de la titular en el arco del equipo Xeneize - crédito REUTERS/Rodrigo Valle
Álvaro Montero llegó a Boca Juniors procedente de Vélez Sarsfield y se adueñó de la titular en el arco del equipo Xeneize - crédito REUTERS/Rodrigo Valle
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En pocas semanas se conocerá la última convocatoria de la selección Colombia en 2026, para los partidos contra Chile en la fecha FIFA de noviembre, encuentros que se jugarán en el estadio Pascual Guerrero de Cali el 13 de noviembre y en el estadio Nacional de Santiago de Chile el 17 del mismo mes.

Uno de los llamados a estar en la lista es Álvaro Montero, portero de gran presente en Boca Juniors, club con el que jugará la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla y que está clasificado a las semifinales de la Copa Argentina, en donde enfrentará a Banfield el 14 de noviembre.

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Luego de la victoria 1-0 ante Independiente en la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, en donde el guajiro fue clave para mantener el cero en su portería, la prensa le preguntó si hay algún diálogo con Néstor Lorenzo y la Federación Colombiana de Fútbol para evitar que sea convocado y estar disponible para Rodolfo “el Vasco” Aurrabarrena en el partido que define el paso a una nueva final.

“Sí, estamos ahí. Vos sabés que uno como jugador de fútbol quiere estar en todos los frentes. Quisiera partirme en la mitad y estar en las dos partes, pero bueno, vamos paso a paso. Hay que concentrarse en el próximo partido y ver qué es lo que va a pasar allá. Los profes siempre están atentos a nuestro contexto, a nuestra circunstancia y dándonos seguimiento. Entonces, siempre hay buena comunicación”, declaró el portero de 31 años.

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Post de Sebastián Vargas sobre la convocatoria de Álvaro Montero a la selección Colombia para los partidos contra Chile - crédito X
Post de Sebastián Vargas sobre la convocatoria de Álvaro Montero a la selección Colombia para los partidos contra Chile - crédito X

El periodista Sebastián Vargas en sus redes sociales aseguró que Montero sí estará en la lista de convocados para disputar el primero de los dos partidos y luego será liberado: “A hoy la idea con el arquero, Álvaro Montero de @BocaJrsOficial es: Llamarlo a @FCFSeleccionCol para el partido del 13 de noviembre y después quede liberado para la final de @Sudamericana del 21 de noviembre”.

La convocatoria de Néstor Lorenzo para los dos compromisos se conocería entre el cinco y el seis de noviembre. La serie cerrará el calendario de la Tricolor, que llegó a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, instancia en la que fue eliminada por Suiza.

Inicia la venta de boletería para el partido de Colombia vs. Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali

Boletería para el partido de Colombia vs. Chile en la ciudad de Cali en la próxima fecha FIFA de noviembre - crédito FCF
Boletería para el partido de Colombia vs. Chile en la ciudad de Cali en la próxima fecha FIFA de noviembre - crédito FCF

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció la venta de entradas para el amistoso de la selección Colombia ante Chile, previsto para el 13 de noviembre en Cali, con la totalidad de la recaudación destinada a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. El partido se jugará a las 7:00 p. m. en el estadio Pascual Guerrero y significará el regreso del combinado nacional a la ciudad después de 32 años.

Los clientes de Bancolombia tendrán acceso exclusivo desde las 8:00 del miércoles 28 de octubre hasta las 7:59 del jueves 29. La venta general comenzará a las 8:00 del 30 de octubre y seguirá disponible hasta agotar existencias.

Las entradas se comercializarán únicamente a través del sitio web de TuBoleta y serán digitales, con acceso mediante la aplicación TuBoleta Pass. No habrá expendio en las taquillas del estadio, puntos físicos ni por call center.

Estadio Pascual Guerrero
El estadio Pascual Guerrero recibirá después de muchos años a la selección Colombia, en el amistoso contra Chile - crédito Alcaldía de Cali

La localidad Occidental costará $ 380.000, Oriental tendrá un valor de $ 250.000 y los sectores Norte y Sur se venderán por $ 70.000. Los precios incluyen los cargos por servicio: $ 47.500, $ 31.300 y $ 8.800, respectivamente.

Durante la fase preferencial se aceptarán tarjetas Visa Selección, Visa Infinite, Mastercard Black, American Express Platinum y Metal, además de tarjetas débito y crédito Bancolombia habilitadas para compras no presenciales con CVC. En la etapa general se admitirán todas las tarjetas de crédito y PSE; las tarjetas internacionales deberán utilizar el canal habilitado para ese medio de pago.

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