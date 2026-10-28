Defensores animalistas cuestionaron a Karol G por el uso de plumas durante su nueva gira mundial ‘Viajando por el mundo - Tropitour’

La cantante Karol G actúa en su gira Viajando por el mundo Tropitour con un traje de plumas, lo que le ha significado críticas por parte de organizaciones defensoras de animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un penacho de plumas rosadas bastó para colocar a Karol G en el centro de una controversia que cruza la moda, los derechos de los animales y la industria del entretenimiento.

PETA Latino, la rama hispanohablante de la organización Personas por el Trato Ético de los Animales, cuestionó públicamente a la cantante colombiana por el uso de plumas en uno de los vestuarios de su gira mundial Viajando por el Mundo Tropitour y le pidió que deje de convertir a los animales en accesorios de escenario.

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La publicación que encendió el debate en redes sociales

La organización difundió el mensaje a través de sus cuentas de Instagram y X. En la imagen, que acumuló más de 11.800 “me gusta” y cerca de 1.000 comentarios, se observa a Karol G sobre el escenario con un extravagante tocado de plumas rosas.

Karol G es blanco de críticas por parte de PETA Latino por el uso de plumas en sus atuendos de la gira 'Viajando por el mundo Tropitour' (officialpetalatino/IG)

Junto a la fotografía de la artista, PETA Latino insertó un recuadro con aves y la frase: “Las plumas provienen de aves explotadas, maltratadas y asesinadas para obtenerlas”.

El mensaje principal jugó con el título de una de las canciones más populares de la colombiana, Si antes te hubiera conocido: “Karol, ¿qué hubiera sido si antes hubieras conocido a las aves detrás de tu look?”.

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En la descripción de la publicación, la organización se dirigió directamente a la artista: “Eres una BICHOTA, no necesitas las plumas de nadie para demostrarlo. Nos encanta cómo representas a las latinas, pero convertir a los animales en accesorios simplemente no va contigo”.

Opiniones divididas entre los seguidores de la cantante

La famosa promete sorpresas en su paso por Colombia - crédito Karol G / Instagram

La sección de comentarios se convirtió en un campo de debate. Un sector de usuarios respaldó la postura de PETA Latino con mensajes como “tu música y tu talento no necesitan de cadáveres para brillar” y pidió a la cantante recurrir a alternativas sintéticas. “Aquí es cuando notas que la fama llega a las cabezas y no tienen criterio propio”, escribió una usuaria identificada. Otra seguidora cuestionó directamente a la artista: “De verdad no pudiste tener otra opción? ¿Fibras sintéticas?”.

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En la vereda opuesta, otros seguidores pusieron en duda el señalamiento y preguntaron cómo podía determinarse que las plumas fueran reales sin una prueba pública. Algunos acusaron a la organización de emitir conclusiones sin evidencia sobre la composición del vestuario.

Los diseñadores aseguran que el vestuario es libre de crueldad animal

Pese a la presión en redes sociales, fuentes cercanas al equipo de producción de la gira aseguraron que todas las piezas fueron confeccionadas con materiales sintéticos y fibras textiles de alta costura, sin recurrir a productos de origen animal.

También hubo espacio para agradecer a su equipo de trabajo en el 'show' - crédito @karolg/IG

Según esa versión, el volumen y la estética del penacho se lograron mediante fibras que replican la apariencia y la fluidez de las plumas naturales.

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Karol G cuenta con un equipo de vestuario de 30 personas para la gira y realiza seis cambios de atuendo por concierto, con diseños de casas como Etro, Roberto Cavalli, Rabanne, Pucci y Chrome Hearts, de acuerdo con declaraciones que la propia artista ofreció en el podcast The Run-Through with Vogue.

El antecedente de Madrid en 2024 con plumas de avestruz

No es la primera vez que el vestuario de la colombiana genera cuestionamientos de este tipo. En julio de 2024, durante el concierto final de su gira Mañana será bonito en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, la artista lució un vestido blanco de cuello halter diseñado por la firma española Palomo Spain, del diseñador Alejandro Gómez Palomo.

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La cantante fue vestida por la casa de modas española 'Palomo' - crédito @palomospain / Instagram

Aquel atuendo incorporaba alrededor de 22.000 cristales Swarovski y 30 metros de plumas de avestruz, según reportes de la época.

La pieza también desató fuertes críticas por parte de defensores de los animales. Tras la controversia, Gómez Palomo eliminó de su cuenta de Instagram todas las publicaciones relacionadas con el diseño.