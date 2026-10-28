Quién sería Jesusita, la mujer que aparece en los mensajes que Deicy Jiménez atribuye a Gustavo Petro sobre presuntos contratos a cambio de sexo

En los chats que entregó Deicy Jiménez y en los que supuestamente habría hablado con el expresidente Gustavo Petro, se relacionó el nombre de una mujer que sería cercana al político de izquierda - crédito suministrada a Infobae Colombia - Presidencia

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La denuncias de Deicy Jiménez, mujer que difundió capturas de conversaciones que atribuye a perfiles falsos usados por el expresidente de la República Gustavo Petro, como parte de su denuncia sobre presuntos empleos, puestos y contratos estatales a cambio de favores sexuales, continúa causando reacciones en las plataformas digitales y dio pie para una serie de interrogantes.

El contenido forma parte del material que la joven entregó a Semana, medio al que le concedió una entrevista en la que Jiménez sostuvo que conoció al entonces dirigente político en una página web para adultos y que después mantuvo una relación con él. Como respaldo de su relato, presentó documentos sobre los contratos que, según ella, tuvo en el Congreso y entidades por estos servicios.

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Las vinculaciones se habrían registrado durante las etapas de Petro como senador y presidente, además de los chats que, según su denuncia, habrían sido enviados desde cuentas creadas para evitar identificaciones. En medio de este escándalo, hay una mención que llamó la atención y corresponde a una mujer denominada Jesusita, de la que no se conocían mayores detalles.

Deicy Jiménez es la mujer que dijo haber tenido sexo con Gustavo Petro a cambio de contratos y que aportó conversaciones que demostrarían su cercanía - crédito @VickyDavilaH/X

El nombre que causó revuelo y que apareció en los mensajes entregados por Deicy Jiménez

En uno de los intercambios atribuidos por Jiménez a una cuenta llamada Michel Foucault, aparece, justamente, una referencia a la mencionada Jesusita, lo que dejó un interrogante abierto sobre quién sería mujer y por qué es importante en este caso. “Me dijo jesusita que no habias llamado a la perdona con la que sienpre dejas los documentos y que te estan esperando (sic)”, se leyó.

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Ante este mensaje, la joven respondió con un saludo y preguntó si se trataba de la persona “con la que siempre dejo los documentos”, indicó Jiménez, que luego indicó que no había recibido instrucciones previas para comunicarse con aquel contacto. “Hasta ayer jesusita (sic) me envió su número, ya le escribí pero no responde”, escribió la mujer implicada en este mediático caso.

De acuerdo con el hilo de la conversación, Jiménez haría referencia a trámites relacionados con oportunidades laborales dentro del Estado. La identidad de la persona nombrada en los mensajes no está confirmada en las capturas divulgadas, aunque El Colombiano, en un reciente reporte, la relacionó con una figura cercana al exmandatario y que en su momento tenía injerencia.

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El expresidente Gustavo Petro ha negado haber entregado contratos a cambio de servicios sexuales - crédito Colprensa

Esta sería la mujer a la que harían mención en los chats de Deicy Jiménez

De acuerdo con el citado medio, la mujer a la que posiblemente aludirían los chats es Jesusita Quirós Gualteros, exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Petro durante su período como senador. Quirós cumplía funciones administrativas y tenía entre sus tareas el manejo de la agenda de trabajo, la recepción de mensajes y la transmisión de instrucciones.

En una entrevista con Semana, Quirós afirmó que trabajó 13 años junto a Petro. “Era la secretaria de la UTL, estaba pendiente de la agenda de trabajo, recibía mensajes para comunicárselos y seguía órdenes”, declaró la mujer, que también señaló que acompañó la campaña presidencial de 2022, aunque negó haber manejado fondos. “No manejaba plata ni caja menor en la campaña”.

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Para septiembre de 2022, fecha que aparece en las capturas divulgadas, Petro llevaba pocas semanas como presidente de Colombia. En esa época Quirós permanecía vinculada a tareas del Pacto Histórico en el Senado, luego de haber perdido espacio en el entorno inmediato de la Presidencia, de acuerdo con reportes periodísticos de aquella época sobre su rol con el político.

Ella es Jesusita Quirós, la mujer que habrían mencionado en los chats que Deicy Jiménez dijo tener con el expresidente Gustavo Petro - crédito suministrada a Infobae Colombia

Jesusita Quirós fue mencionada en el caso de la avioneta que usó Gustavo Petro en campaña

La mujer en cuestión volvió a ser mencionada en 2025 en medio de la controversia por una avioneta que Petro utilizó para viajar de Cali a Buenaventura en 2021. Ese trayecto fue objeto de denuncias posteriores que vincularon su financiación con Diego Marín, alias Papá Pitufo, señalado de ser el zar del contrabando en Colombia y que habría aportado dinero a la campaña presidencial.

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El diputado del Valle Ferney Lozano, del Pacto Histórico, afirmó que obtuvo los datos de la aeronave y que se los entregó a Quirós para realizar un trámite. Para entonces, ella integraba la UTL del hoy expresidente, en un caso incluido en las discusiones sobre los dineros y aportes de la aspiración de 2022 y las investigaciones por una posible vulneración de los topes electorales.

El nombre de Quirós, según recopiló El Colombiano, también apareció en los documentos bancarios que Petro divulgó en noviembre de 2025. Según esos registros, ella era una de las tres personas autorizadas para hacer retiros y pagos con tarjetas vinculadas a las cuentas del entonces mandatario de los colombianos; junto a las exdirectoras del Dapre Angie Rodríguez y Laura Sarabia.

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Angie Rodríguez también fue cercana al expresidente Gustavo Petro, como directora del Dapre - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Los datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) relacionados por el medio indican que Quirós tuvo autorización para operar entre febrero de 2023 y febrero de 2024. Durante ese período, los movimientos asociados a ella alcanzaron $76.080.325; todo esto, pese a que Quirós no ocupó un cargo formal en el Gobierno nacional, a diferencia de otras personas.

Aunque Jesusita aparecería mencionada en estas conversaciones, hasta el momento no se ha conocido la versión de la mujer. Tras las denuncias de Jiménez, la Fiscalía General, la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia abrieron indagaciones para establecer los hechos descritos, así como la atribución de los perfiles a Petro, no han sido probadas judicialmente.

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