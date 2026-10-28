Daniel Quintero denunció al representante a la Cámara Simón Molina ante la Corte Suprema por presunta influencia sobre una testigo en un proceso penal: “¿En qué va lo tuyo?"

La defensa del exmandatario cuestionó mensajes que el entonces secretario privado de la Alcaldía intercambió con Laura María Mejía Higuita sobre su situación judicial (Colprensa/@simonmolinag/X)

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El exalcalde de Medellín y exsuperintendente de Salud, Daniel Quintero, presentó una denuncia penal ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el representante a la Cámara por Antioquia, Simón Molina Gómez, por una presunta interferencia en las gestiones de una exfuncionaria que después declaró ante la Fiscalía General de la Nación en procesos relacionados con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques.

La acción fue radicada por el abogado Felipe Alzate Gómez, en representación de Quintero. El expediente quedó en manos del magistrado Javier Fernando Fonseca, quien deberá definir si hay elementos que ameriten abrir una investigación.

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La denuncia plantea supuestas conductas de soborno en la actuación penal y tráfico de influencias. El documento advierte que los hechos expuestos no constituyen prueba concluyente de una actuación concertada ni permiten anticipar responsabilidades penales contra Simón Molina.

El exalcalde de Medellín y exsuperintendente de Salud, Daniel Quintero, presentó una denuncia penal ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el representante a la Cámara por Antioquia, Simón Molina (crédito Colprensa)

El escrito se centra en el papel que habría tenido Molina, entonces secretario privado de la Alcaldía de Medellín durante la administración de Federico Gutiérrez, frente a Laura María Mejía Higuita, exfuncionaria de la alcaldía de Quintero y testigo de la Fiscalía.

Según la denuncia, una conversación de WhatsApp del 19 de noviembre de 2024 mostró que Molina le consultó a Mejía Higuita por el trámite que adelantaba ante el ente acusador. “¿En qué va lo tuyo, qué ha pasado?”, le escribió el entonces funcionario.

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La exfuncionaria respondió que ese día habían presentado un escrito al fiscal y que estaban “avanzando”. Luego, Molina preguntó: “¿Y si te han tratado bien?”.

Para la defensa de Quintero, el intercambio permite indagar qué tanto conocía Molina sobre las actuaciones de Mejía Higuita ante la Fiscalía y por qué hacía seguimiento a su situación procesal.

La denuncia pide establecer quiénes habrían formulado ese compromiso, cuál era su alcance y si existió una oferta de beneficios a cambio de la información que Mejía Higuita entregaría después a la Fiscalía.

La denuncia de Daniel Quintero pide establecer quiénes habrían formulado ese compromiso, cuál era su alcance y si existió una oferta de beneficios (Colprensa)

El nombramiento en la Contraloría apareció entre los hechos señalados

La representación de Daniel Quintero también expuso que Mejía Higuita fue nombrada profesional universitaria en la Contraloría General de Antioquia el 22 de noviembre de 2024, tres días después del contacto con Molina.

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El documento menciona, además, dos contratos de prestación de servicios suscritos por la exfuncionaria con la Institución Universitaria Pascual Bravo durante 2024, por una suma superior a $ 20 millones.

Para el abogado Alzate, la cercanía entre esos hechos y las conversaciones referidas justifica revisar si hubo relación entre el supuesto acompañamiento de la Alcaldía, el nombramiento y la futura colaboración de Mejía Higuita con la Fiscalía.

La denuncia aclara que la coincidencia temporal no acredita que Molina hubiera participado en esa designación ni que el cargo hubiera sido ofrecido como contraprestación por una declaración.

La testigo declaró contra Miguel Quintero y luego mencionó al exalcalde

Mejía Higuita fue imputada por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Metroparques. Entre los casos figura el contrato 288 de 2021, por $ 7.748 millones, para la construcción de una bodega en el Parque de las Aguas.

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El 26 de febrero de 2025, la exfuncionaria rindió interrogatorio ante la Fiscalía y formuló señalamientos contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde. Más adelante amplió su declaración e incluyó referencias a Daniel Quintero.

Según el escrito, Mejía Higuita suscribió un principio de oportunidad, que recibió aval judicial en diciembre de 2025. Su colaboración contempló información sobre actuaciones atribuidas a Miguel Quintero que, de acuerdo con la denuncia, podrían tener incidencia sobre el exalcalde.

La defensa también solicitó verificar el papel de Mauricio García Quiroz, pareja sentimental de Mejía Higuita, quien habría acudido a la Fiscalía y visitado a Misael Cadavid, otro testigo que luego celebró un principio de oportunidad.

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La petición busca determinar si esas actuaciones fueron independientes o si respondieron a una posible coordinación para conseguir declaraciones dentro de los procesos penales.

En declaraciones a El Tiempo, Molina negó haber ejercido presiones, ofrecido beneficios o intentado manipular a testigos. “Nunca he presionado, manipulado ni ofrecido nada a ningún testigo, y lo demostraré ante la Corte Suprema de Justicia”, afirmó el congresista.

Simón Molina negó haber ejercido presiones, ofrecido beneficios o intentado manipular a testigos (@simonmolinag/X)

También sostuvo que la denuncia coincide con la reactivación pública del caso de Miguel Quintero y cuestionó la intención del exalcalde. “Justo cuando vuelve al debate público el caso de su hermano Miguel, Quintero sale a señalarme para cambiar la conversación y posar de víctima”, dijo.

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