Jimmy Vásquez se saltó las reglas y le pidió a Claudia Bahamón presentar su plato en ‘MasterChef’: por qué motivo

Claudia Bahamón presentó el plato de Jimmy Vásquez luego de que el actor dejara el estudio por un compromiso profesional - crédito cortesía Canal RCN

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La presentadora Claudia Bahamón asumió de forma inesperada la presentación del plato de Jimmy Vásquez ante el jurado de MasterChef Celebrity Colombia, luego de que el actor debiera retirarse del estudio al terminar el reto creativo por compromisos vinculados con un evento que organiza desde hace nueve meses.

La situación ocurrió durante la emisión del 27 de octubre, en una jornada que tenía en juego el delantal negro para los concursantes con mayores fallas en sus preparaciones. Los participantes recibieron canastas de mercado y dispusieron de 50 minutos para elaborar sus platos antes de la evaluación de los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

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Vásquez alcanzó a terminar su receta dentro del tiempo estipulado. Sin embargo, cuando Bahamón ordenó detener la cocina con el habitual llamado de “manos arriba”, el participante pidió intervenir para explicar que debía abandonar el set antes de que el jurado probara su preparación.

Claudia Bahamón presentó el plato de Jimmy Vásquez en MasterChef Celebrity - crédito cortesía Canal RCN

El actor le explicó a Bahamón que tiene a cargo la producción de un evento cultural que prepara desde hace varios meses y que una dificultad de última hora requirió su presencia. “Te pido de rodillas que presentes el plato por mí, por favor, el vuelo me está esperando (...) Soy el productor de un evento muy importante que vengo trabajando hace nueve meses. Se me juntó el ganado”, dijo Vásquez, antes de pedirle a la conductora que presentara el plato en su lugar.

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La presentadora aceptó el pedido, aunque aclaró que se trataba de una excepción

La petición puso a Claudia Bahamón frente a una situación poco habitual dentro de la competencia. La presentadora se puso el delantal de Jimmy, accedió a acercar el plato al atril y hablar ante los chefs, aunque dejó claro que la responsabilidad sobre la preparación correspondía exclusivamente al concursante.

“Yo siempre los he ayudado, pero nunca había hecho esto”, afirmó Bahamón durante el programa. La conductora señaló que aceptó por la urgencia planteada por el actor, pero advirtió que él debía asumir las consecuencias de la devolución del jurado.

La conductora recordó que el actor se encontraba al frente de un festival y que necesitaba atender una obligación relacionada con ese proyecto. “Haré todo lo posible”, expresó al aceptar el favor, aunque también bromeó con que el problema posterior sería responsabilidad de Vásquez.

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El plato de Jimmy Vásquez estaba salado y Claudia Bahamón tuvo que responder ante el jurado

Durante la degustación, Claudia Bahamón presentó el plato preparado por Jimmy Vásquez, compuesto por pollo como proteína y una salsa de brócoli. La evaluación se complicó cuando los chefs detectaron un problema en uno de los elementos principales de la receta.

El jurado señaló que la salsa tenía un exceso de sal, una falla que afectó el resultado general de la preparación. Ante las observaciones, Bahamón decidió probar el plato y coincidió con la devolución de los chefs.

“Uy, sí, yo le dije que estaba súper salada”, expresó la presentadora, quien hizo un gesto de desagrado tras degustar la preparación de Vásquez. “Esto es pollo en el mar Muerto”, agregó la chef Belén para explicar la cantidad de sal que tenía la preparación.

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“Jimmy me dijo que les dijera a los chefs que el pollo no tiene tanta sal porque la salsa está muy salada (...) Es que de verdad, ¿quién hace una salsa de brócoli?, el brócoli es para comérselo salteado, tal vez un puré, pero una salsa, Jimmy (...) Te amo con el alma, pero no hay cómo defenderte“, cuestionó la presentadora ante las cámaras del programa.

Tras probar el plato de Jimmy Vásquez y evaluar las demás preparaciones, el jurado decidió que el actor debía recibir el delantal negro como sanción. Como Claudia Bahamón había presentado la receta en su ausencia, surgió la duda sobre quién debía colocarse la prenda.

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La situación derivó en un momento cómico cuando la conductora evitó ponerse el delantal y buscó un maniquí de la producción para representar a Vásquez. Así, la prenda quedó en el maniquí mientras el castigo permaneció asociado al participante, que no estaba presente en el estudio. “Yo sabía, fui y hablé con la gente de producción y les dije que estaba segura que Jimmy se iba a poner delantal negro y yo me rehúso a ponérmelo”, dijo la conductora ante las cámaras del programa.

El reto dejó otros castigos por malas preparaciones, dejando a Tuto Patiño, Marcela Carvajal y Verónica Orozco también con delantal negro y en riesgo de eliminación.

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