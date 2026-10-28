Colombia

Iván René Valenciano realizó publicación en redes tras la captura de su hijo y su hijastro en operativo liderado por Abelardo de la Espriella en Medellín y le llovieron ataques: “Bienvenido a la patria milagro”

Una fotografía del exfutbolista con junto a Diego Maradona concentró mensajes luego de que las autoridades aprehendieran a Jacobo de Jesús Valenciano Yepes

Composición con un joven custodiado por agentes de policía a la izquierda y un hombre de saco oscuro y camisa blanca a la derecha.
Agentes policiales custodian al hijo de Iván René Valenciano durante un operativo, en una composición que incluye el retrato del exfutbolista colombiano - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Iván René Valenciano no se ha pronunciado públicamente tras la captura de su hijo, Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, de 20 años, durante un operativo realizado en Medellín contra estructuras señaladas por distintos delitos.

Según la información suministrada, el procedimiento tuvo lugar en la madrugada del martes 27 de octubre en una vivienda del sector de Villa Hermosa, en la comuna 8 de Medellín, Antioquia.

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En la misma intervención fue detenido Eddy Santiago Cuadros Yepes, conocido como alias Risas e hijastro del exdelantero colombiano, ambos son señalados de tener presuntos vínculos con La Roja, una estructura investigada por robos de relojes de alta gama. Las autoridades les atribuyen hurto calificado y agravado, además de concierto para delinquir.

Jacobo Valenciano ya había sido procesado en 2024 por un caso de hurto, de acuerdo con los antecedentes indicados. Hasta ahora, no se conocen declaraciones públicas del exfutbolista sobre el caso.

La información fue compartida por el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez}; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; y el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La última publicación de Iván René Valenciano recibió mensajes por la situación de sus hijos

La publicación más reciente de Valenciano en redes sociales fue difundida hace dos días. El exjugador compartió un recuerdo junto al fallecido futbolista argentino Diego Armando Maradona, una imagen que se llenó de comentarios después de conocerse el operativo.

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Parte de los usuarios cuestionó al exdelantero por las acusaciones que afrontan sus hijos, aunque otros expresaron mensajes de respaldo y pidieron no responsabilizarlo por las decisiones de terceros.

Los hijos deben asumir la responsabilidad de sus actos, y muchas veces a los padres se les sale de las manos”, escribió uno de los internautas. Otro comentario señaló: “Bienvenido a la patria milagro, mi rey”.

También aparecieron mensajes críticos como: “¿Creías que podías jugar con el Estado? Jajajajaja”, y: “Usted fue un goleador en las canchas y su hijo, tremendo goleador de lo ajeno en las calles”.

La última publicación de Iván René Valenciano recibió mensajes por la situación de sus hijos - crédito @ivanvalenciano9/Instagram
La última publicación de Iván René Valenciano recibió mensajes por la situación de sus hijos - crédito @ivanvalenciano9/Instagram

Usuarios también dejaron mensajes de apoyo al exfutbolista

Entre las respuestas a la publicación hubo quienes manifestaron solidaridad con Valenciano y su familia. “Fuerza, gordo querido. Dios está con ustedes, todos fallamos. Ánimo, Dios va a transformar a tus hijos”, expresó una seguidora.

Otros comentarios cuestionaron el rol del exjugador en la crianza de los jóvenes. “El papá por allá, mientras que sus retoños haciendo fechorías”, escribió un usuario, mientras otro aludió a la fotografía con Maradona para reprocharle que no hubiera estado más pendiente de sus hijos.

La captura de Jacobo de Jesús Valenciano Yepes y de Eddy Santiago Cuadros Yepes se produjo dentro de un operativo de gran escala en Medellín. Se espera que las autoridades informen los delitos concretos que se les atribuyen y las decisiones judiciales posteriores.

Abelardo de la Espriella compartió momentos del megaoperativo en Medellín, acompañado del alcalde, Federico Gutiérrez - crédito Colprensa y Presidencia
Abelardo de la Espriella compartió momentos del megaoperativo en Medellín, acompañado del alcalde, Federico Gutiérrez - crédito Colprensa y Presidencia

Operativo en Medellín

Una operación conjunta de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación dejó un balance preliminar de 135 capturas y 153 allanamientos en Medellín, el Valle de Aburrá y otros municipios de Antioquia. Las diligencias comenzaron la noche del lunes y se extendieron durante la madrugada.

El despliegue fue acompañado por el presidente Abelardo de la Espriella, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, según informó El Colombiano.

En el mismo sector fue detenido alias Risas, señalado de identificar a extranjeros que llegaban al aeropuerto José María Córdova para luego robarles relojes. “A Risas ya se le quitó la risa”, afirmó Gutiérrez.

Valenciano Yepes ya había sido detenido el 27 de junio de 2024 por su presunta participación en un robo a una panadería del barrio Belén La Mota. En ese proceso recibió detención domiciliaria mientras avanzaba la investigación.

El reporte incluyó 54 capturas en flagrancia, 66 por orden judicial, 11 de ciudadanos extranjeros y cuatro aprehensiones. También se registraron 98 expulsiones y una notificación roja de Interpol.

Durante los procedimientos se incautaron 10 armas de fuego, cinco armas traumáticas, 59 celulares, siete radios, $717 millones, 25.000 euros, 40 kilogramos de cocaína y otras sustancias ilícitas.

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