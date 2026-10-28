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La selección Colombia derrotó a Bosnia y Herzegovina y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub-15 de la FIFA

El próximo rival en el festival en el que participaron más de 180 federaciones será Polonia, que derrotó a Kenia en los dieciseisavos de final de la Liga A en el festival infantil de fútbol que se juega en Azerbaiyán

Matías Castro y Eduardo Luquerna fueron los goleadores de la selección Colombia contra Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Sub 15 y Festival Azerbaiyán 2026 - crédito FCF
Matías Castro y Eduardo Luquerna fueron los goleadores de la selección Colombia contra Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Sub 15 y Festival Azerbaiyán 2026 - crédito FCF
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La selección Colombia clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 luego de derrotar 2-1 a la selección de Bosnia y Herzegovina en el partido de los dieciseisavos de final e inscribir su nombre entre las 16 mejores selecciones del naciente torneo que acogió a 189 federaciones.

Los goles de la Tricolor fueron anotados por Eduardo Luquerna y Matías Castro ante la selección europea y ahora enfrentará a Polonia el mismo miércoles 28 de octubre a las 11:45 a. m. en el Complejo Deportivo Hovsan.

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Colombia clasificó invicta como líder del Grupo M y avanzó a la fase final del certamen que se disputa en el continente euroasiático. La Amarilla cerró la primera ronda con cuatro victorias y un empate, además de 26 goles a favor y cuatro en contra. Su campaña comenzó con triunfos 6-1 ante Esuatini y 11-0 frente a Samoa, siguió con un empate 1-1 contra República Dominicana y terminó con victorias 5-1 sobre Tailandia y 3-0 ante Eslovaquia.

Esneider García es el máximo goleador colombiano con ocho tantos. Lo siguen Juan Manyoma, con cuatro; Andrés Mena, Matías Castro y Eduardo Luquerna con tres; Juan de la Rosa y Cristian García, con dos cada uno; y Juan Burbano, Juan Cucalón y Yostin Angola, con un gol.

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