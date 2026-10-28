Kbeto Zuleta llegó trasladado a una clínica de Barranquilla: permanece en cuidados intensivos

El artista perdió una pierna y requerirá nuevas cirugías por las lesiones sufridas en el siniestro - crédito @joacoguillen/Instagram

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El cantante vallenato Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta llegó a Barranquilla la noche del martes 27 de octubre en una aeronave medicalizada de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para continuar su tratamiento en la UCI de la Clínica Iberoamérica, tras resultar gravemente herido en el accidente de autobús ocurrido el lunes 26 de octubre en la vía entre El Difícil y Bosconia.

La aeronave procedente de Valledupar aterrizó en el aeropuerto Ernesto Cortissoz sobre las 8:15 p. m. Luego, una ambulancia trasladó al artista hasta el centro médico situado en el barrio Riomar, al norte de la capital del Atlántico, a la que ingresó cerca de las 9:57 p. m.

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La remisión fue acordada entre la familia del intérprete y el equipo médico que lo atendía en Bosconia, Cesar. La decisión se tomó después de una junta médica y familiar para que recibiera atención en una institución de mayor complejidad.

A las afueras de la Clínica Iberoamérica aguardaban familiares y amigos. En la reunión previa al traslado participaron el cantante Poncho Zuleta, padre del artista, y Emiliano Zuleta, su tío.

Lesiones graves y nuevas cirugías pendientes

Carlos 'Kbeto' Zuleta ingresó a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Iberoamérica en Barranquilla tras su traslado en una aeronave medicalizada - crédito @DigameMM/X

Zuleta sufrió traumatismos en el tórax, el abdomen y las piernas, además de un sangrado pulmonar. También perdió una de sus piernas a causa de las lesiones provocadas por el siniestro y presenta múltiples fracturas que requerirán nuevos procedimientos quirúrgicos.

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Su hermana, la senadora Claudia Margarita Zuleta, describió el estado del músico en declaraciones a La FM: “Sufrió múltiples traumas a nivel torácico, a nivel abdominal, a nivel de sus piernas. Él tiene una situación estable y tenemos una expectativa y una confianza plena de que su recuperación va a seguir”.

La congresista precisó que las intervenciones posteriores dependerán de la evolución clínica del cantante y de la estabilización de sus condiciones hemodinámicas: “Tiene múltiples fracturas, pero esas cirugías vendrán después de que su situación clínica, digamos general, corporal, cuando sus condiciones hemodinámicas puedan estar en condiciones óptimas para avanzar en otros ciclos del tratamiento”.

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Antes de su traslado, Zuleta permanecía internado en la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, en Bosconia. El último boletín emitido por esa institución el martes 27 de octubre indicó que el artista se recuperaba de una intervención quirúrgica, aunque todavía requería tratamiento especializado.

Otro paciente continuaba hospitalizado bajo la atención de los servicios de ortopedia y traumatología. La clínica no divulgó su identidad ni detalles sobre su evolución por razones de privacidad.

La caída del autobús al río Ariguaní

El autobús de la empresa Expreso Súper Star cayó desde un puente sobre el río Ariguaní durante la madrugada del lunes - crédito ColombiaOscura/X

El accidente ocurrió durante la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el autobús de la empresa Expreso Súper Star que transportaba a integrantes de las agrupaciones de Kbeto y Efraín Zuleta cayó desde un puente sobre el río Ariguaní. Los músicos regresaban de una presentación realizada en Sincelejo, Sucre.

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El siniestro dejó dos fallecidos: el corista Geovany Lobo y el guitarrista Harold Santana. La muerte de ambos músicos generó consternación entre familiares, compañeros y seguidores del vallenato.

Poncho Zuleta se encontraba en Estados Unidos por compromisos musicales cuando recibió la noticia. Suspendió su gira y volvió a Colombia para acompañar a su hijo durante la atención inicial en Bosconia.

Claudia Margarita Zuleta explicó a La Kalle que su padre está profundamente afectado por lo ocurrido, aunque procura conservar la serenidad. La familia agradeció los mensajes de solidaridad y las oraciones enviadas por seguidores del artista.

La atención intensiva en el norte de Barranquilla

Kbeto Zuleta fue trasladado a la clínica Iberoamérica en Barranquilla para recibir atención especializada luego del accidente del lunes 26 de octubre - crédito Clínica Iberoamérica

La Clínica Iberoamérica cuenta con servicios de urgencias durante las 24 horas y unidades de cuidados intensivos. La institución informa que es la única clínica de Barranquilla con el reconocimiento Hospital Seguro, otorgado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas.

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La UCI de adultos está dirigida por el médico Carlos Rebolledo, especialista en medicina crítica. El profesional cursó sus estudios de pregrado en la Universidad Libre de Barranquilla y realizó su posgrado en la Universidad de Buenos Aires.

Rebolledo cuenta además con formación en neurointensivismo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y vínculos profesionales con la Asociación Colombiana de Medicina Interna y la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo.