Colombia

La Universidad de Antioquia detectó un nuevo intento de fraude en examen de admisión para el primer semestre del 2027: “Ya se identificó a un involucrado”

La institución identificó a uno de los implicados tras activar sus mecanismos de seguridad en la primera jornada, cuando más de 25 mil postulantes acudieron presencialmente a la Ciudad Universitaria

El rector de la institución explicó el caso de estos alumnos - crédito Archivo particular
Más de 35 mil aspirantes presentaron la prueba académica en Medellín y en los doce campus regionales del departamento - crédito Archivo particular
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La Universidad de Antioquia identificó un intento de fraude durante su examen de admisión para el semestre 2027-1 y anunció acciones legales contra una persona vinculada con la transmisión de respuestas en la Ciudad Universitaria de Medellín.

La irregularidad fue detectada en la primera jornada de la prueba, aplicada el lunes 26 de octubre. La institución informó que sus controles permitieron ubicar a uno de los presuntos participantes y que continuará con las indagaciones para establecer quiénes más intervinieron.

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Más de 35 mil personas presentaron el examen entre el lunes 26 y el martes 27 de octubre. Según la Vicerrectoría de Docencia, la aplicación transcurrió sin incidentes en los 12 campus regionales de la universidad.

El caso se concentró en la Ciudad Universitaria, en Medellín, donde más de 25 mil aspirantes acudieron presencialmente a rendir la prueba. Allí, los mecanismos de vigilancia detectaron una actividad irregular y activaron los protocolos previstos.

La Universidad de Antioquia detectó un intento de fraude por transmisión de respuestas en el examen de admisión del semestre 2027-1 - crédito Universidad Antioquia
La Universidad de Antioquia detectó un intento de fraude por transmisión de respuestas en el examen de admisión del semestre 2027-1 - crédito Universidad Antioquia

La Universidad de Antioquia sostuvo que la información comenzó a circular cuando algunos de los primeros estudiantes ya habían terminado el examen y abandonado las aulas. Por ese motivo, la entidad descartó que hubiera existido una filtración previa del cuadernillo.

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La institución explicó que el intento consistió en una transmisión de respuestas durante la aplicación. La detección permitió localizar a una persona relacionada con el hecho, aunque no precisó su identidad ni el mecanismo utilizado.

“La Universidad adelantará las acciones legales que correspondan y continuará trabajando para identificar a los demás involucrados”, afirmó la Universidad de Antioquia en su comunicado.

La universidad defendió la custodia del cuadernillo antes de la prueba

La Vicerrectoría de Docencia señaló que el incidente fue coherente con una fuga de información ocurrida durante la jornada y no antes de que los aspirantes recibieran el material en las aulas.

La universidad descartó una filtración previa del examen y señaló que las respuestas circularon tras la salida de los primeros alumnos- crédito Freepik
La universidad descartó una filtración previa del examen y señaló que las respuestas circularon tras la salida de los primeros alumnos- crédito Freepik

Para sostener esa conclusión, la Universidad de Antioquia describió la cadena de custodia del examen, que empieza en el Departamento de Admisiones y Registro. Allí se elaboran, imprimen y empacan los cuadernillos en instalaciones exclusivas.

“La prueba se elabora, imprime y empaca en instalaciones exclusivas del Departamento de Admisiones y Registro, con equipos sin conexión a internet y bajo la custodia de un solo funcionario”, indicó la institución.

Después de ese proceso, los cuadernillos se sellan en bolsas de seguridad y permanecen en una caja con doble sistema de clave hasta el día de la aplicación.

Una vez comienza la jornada, el material pasa al coordinador designado y luego al docente responsable de cada salón. La universidad señaló que ese profesor mantiene la custodia de los documentos durante toda la prueba.

La entidad también afirmó que los comités encargados de formular las preguntas están integrados por docentes con posgrado y experiencia certificada. Sus integrantes trabajan bajo actas de compromiso y no pueden usar teléfonos celulares en el lugar de elaboración.

Bloqueo de datos cerca de la Ciudad Universitaria

Como respuesta al intento de transmisión, la universidad informó que bloqueará la señal de datos desde el campus y sus alrededores en los próximos procesos de admisión.udea

Universidad de Antioquia
La Universidad de Antioquia bloqueará la señal de datos en el campus durante las próximas jornadas de admisión para evitar irregularidades- crédito UdeA

La medida busca impedir que las respuestas circulen desde la Ciudad Universitaria mientras se desarrolla la prueba. La institución no precisó desde qué momento se activará el bloqueo ni el alcance técnico que tendrá en la zona.

Además, la UdeA anunció investigaciones técnicas y operativas para determinar el origen exacto de la transmisión y establecer la ruta por la que se difundió la información.

También reforzará las instrucciones de control y custodia para los coordinadores y profesores que participan en la aplicación de los exámenes.

“La detección oportuna de este incidente es resultado de los estrictos protocolos que la Institución implementa en cada prueba de admisión”, señaló la Universidad de Antioquia.

La institución agregó que, tras cada examen, las tarjetas de respuesta regresan a la oficina de Admisiones y Registro. Allí se leen y califican ante el comité de calificación, y el proceso queda registrado en un informe dirigido a la Rectoría.

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