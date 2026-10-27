Trabajadora sexual que fue funcionaria en el gobierno Petro defendió al expresidente de las denuncias por supuestos contratos a cambio de sexo: “Dejen de usar nuestros cuerpos”

Las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro señalan la presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales - crédito Alejandro Garcia/EFE

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Ante las denuncias publicadas contra el expresidente Gustavo Petro por presuntamente entregar contratos estatales a mujeres a cambio de supuestos favores sexuales, en las últimas horas han aparecido voces que salieron en defensa del exmandatario

De hecho, la trabajadora sexual Anna Von Kass, activista de Juntanza Puteril y excolaboradora del Ministerio de Igualdad negó haber recibido propuestas o solicitudes indebidas durante su vinculación con el Gobierno.

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En una carta, Von Kass señaló que las denuncias sobre la supuesta instrumentalización de 48 mujeres todavía no cuentan con pruebas públicas, documentos ni testimonios contrastados. También recordó que Petro ha exigido evidencias y anunció acciones judiciales por injuria y calumnia.

La trabajadora sexual afirmó que en 2025 le ofrecieron y lideró la Dirección de Mujeres en Actividades Sexuales Pagadas del Viceministerio de Mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad. Según su relato, el cargo se le asignó por su experiencia y por cumplir los requisitos técnicos establecidos.

“En 2025 me fue ofrecida -y lideré- la Dirección de Mujeres en Actividades Sexuales Pagadas del Viceministerio de Mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad. Mi designación se fundamentó en mi experiencia situada como trabajadora sexual y en el cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos para el cargo”, señala el documento.

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Von Kass sostuvo que nunca recibió una propuesta sexual, una prebenda ni un favor a cambio del nombramiento o del ejercicio de sus funciones, ni de Petro, ni de su entorno, ni de otras personas vinculadas al proceso. “Eso no ocurrió”, afirmó en el documento.

“De haber existido el patrón de conducta que se afirma desde ciertos sectores exigencias sexuales, prebendas o contraprestaciones a cambio de nombramientos o contratos-, lo esperable habría sido que, en el marco de ese ofrecimiento y de mi vinculación a un cargo directamente relacionado con el trabajo sexual, se me hubiera formulado alguna propuesta, insinuación o solicitud de esa naturaleza. Eso no ocurrió”, señaló la mujer

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La carta respondió a los señalamientos del director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, sobre la supuesta instrumentalización de mujeres, y a las declaraciones de la exdirectora Angie Rodríguez. Von Kass consideró que su experiencia contradice la existencia de un patrón sistemático de exigencias sexuales a cambio de contratos o nombramientos.

“No recibí ninguna propuesta de carácter sexual, ninguna solicitud indebida, ninguna prebenda ni ningún favor a cambio de mi nombramiento o del ejercicio del cargo. Ni de Gustavo Petro, ni de su entorno, ni de ninguna persona involucrada en el proceso”, señaló.

La activista expresó su respaldo a Petro por impulsar, según indicó, el reconocimiento institucional de las trabajadoras sexuales y espacios de política pública orientados a garantizar sus derechos. También pidió que las acusaciones se sustenten en pruebas y llamó a las trabajadoras sexuales, las organizaciones y la ciudadanía a exigir rigor en el debate público.

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“Las acusaciones actuales entre ellas el anuncio del director del DAPRE, Carlos Andrés Ríos, sobre la supuesta instrumentalización de 48 mujeres, y las declaraciones de la exdirectora Angie Rodriguez- constituyen, hasta el momento, anuncios y afirmaciones sin pruebas públicas, documentos o testimonios contrastados presentados ante la opinión pública. El expresidente Petro ha respondido exigiendo pruebas y ha anunciado acciones judiciales por injuria y calumnia. Mi experiencia personal, situada y verificable, como quien lideró la Dirección de Mujeres en Actividades Sexuales Pagadas, contradice la narrativa de un patrón sistemático de exigencias sexuales a cambio de contratos o nombramientos”, concluyó la trabajadora sexual.

Entretanto, ante la Fiscalía General de la Nación ya corre una noticia criminal en la que se incluyeron las versiones de Deicy Jiménez que, en una entrevista con la revista Semana, indicó que el expresidente Gustavo Petro le entregó varios contratos a dedo a cambio de favores sexuales.

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Incluso, sostuvo que mantuvo una relación con el exmandatario durante varios años y relató episodios en los que el expresidente habría cometido excesos con sustancias psicoactivas, además de actitudes machistas y violentas.