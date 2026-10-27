Así celebró Harry Kane junto a Luis Díaz la obtención del Balón de Oro 2026: fiesta privada en un club

Luis Díaz estuvo en la celebración organizada por Harry Kane tras la obtención del Balón de Oro - crédito Bayern Múnich

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Harry Kane celebró su Balón de Oro con una fiesta privada en Cirque Le Soir, una discoteca del barrio londinense de Soho, después de recibir el premio en el teatro London Palladium. El delantero de 33 años, elegido por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, se convirtió en el primer inglés en obtener el galardón desde Michael Owen en 2001.

A primera hora del martes, todavía con el trofeo en sus manos, Kane habló con Sky Sports sobre la distinción: “¡Suena descabellado, pero suena genial! ¡Qué noche tan especial, una sensación increíble!”. También admitió: “Todavía estoy asimilándolo todo. Realmente parece un sueño”.

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El capitán de Inglaterra describió la tensión previa al anuncio y la mezcla de sensaciones que atravesó cuando escuchó su nombre: “La emoción, alivio, alegría, felicidad, emoción... había tanta expectación por saber quién ganaría que en ese momento sentí muchos nervios”.

Harry Kane fue goleador de Europa, de Alemania y ganó todos los torneos del fútbol aleman en la temporada 2025-2026 - crédito X

La celebración en Soho reunió a familiares, amigos y antiguos compañeros de Kane en Tottenham Hotspur. Su esposa, Kate, su hermano y representante Charlie Kane, y sus padres estuvieron entre los asistentes, según informó Infobae.

Eric Dier, Ben Davies y Matt Doherty, con quienes compartió vestuario en el club londinense, también participaron del festejo. Los reportes de The Sun situaron además a James Maddison entre los invitados.

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Kane llegó al local con el Balón de Oro y fue recibido con bengalas de champán. Luego levantó un vaso de chupito frente a quienes lo esperaban mientras continuaban los festejos posteriores a la ceremonia.

El agradecimiento a Bayern de Múnich, Inglaterra y Tottenham

Harry Kane se reunió con amigos y familiares en un club en el distrito de Soho en Londres - crédito X

El delantero dedicó buena parte de su discurso a quienes acompañaron su recorrido, desde las divisiones juveniles de Tottenham hasta su presente en Alemania. “Estoy casi sin palabras, por suerte tengo esta lista. En primer lugar, gracias al France Football, el Balón de Oro, este increíble evento que se celebra en Londres, me pareció un buen presagio, así que muchas gracias”, dijo durante la premiación.

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También reconoció a quienes lo votaron en una edición con otros candidatos destacados. “Gracias a todos los que votaron por mí. Me imagino que fue muy duro este año, con algunos de los jugadores increíbles contra los que competí, algunos de mis compañeros de equipo y jugadores de clase mundial presentes esta noche”, expresó.

Kane atribuyó parte del reconocimiento al rendimiento colectivo de Bayern de Múnich, el equipo dirigido por Vincent Kompany. “Mis compañeros del Bayern de Múnich, tengo a algunos aquí esta noche, sin ustedes no habría sido posible”, afirmó.

El atacante mencionó de manera especial a Dayot Upamecano, a quien llamó Upa, al referirse a la exigencia de los entrenamientos. “La forma en que me han motivado, la forma en que competimos contra Upa en los entrenamientos cada semana, simplemente me dan ganas de mejorar”, señaló.

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Kompany no asistió a la ceremonia porque permanecía hospitalizado, según contó Kane durante su intervención. “Vincent, sé que está en casa, todavía en el hospital, así que le deseo lo mejor. Espero que esto te haya dado un poco de energía a ti y a todo el personal”, manifestó.

El delantero sostuvo que su etapa en el club alemán modificó distintos aspectos de su juego y de su rol dentro del plantel. “Desde que estoy con ustedes he mejorado como jugador y como persona, como líder, gracias a su liderazgo”, afirmó sobre el entrenador belga y su cuerpo técnico.