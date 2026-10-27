Colombia

Mascota saltó desde un quinto piso para escapar de un incendio en Neiva: todo quedó en video

La perrita cayó desde un apartamento afectado por el fuego, sufrió quemaduras y una fractura, mientras Bomberos controlaron la emergencia en un edificio residencial

Vecinos intentaron salvar a un perro que escapó de un incendio desde un balcón - crédito @PlataformaALTO/X

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Una perrita sobrevivió luego de saltar desde el quinto piso de un apartamento que se incendió en Neiva, aunque sufrió fracturas, quemaduras y otras lesiones durante la caída. Vecinos del conjunto residencial Torres de Alejandría intentaron recibirlo con una sábana, pero el animal golpeó la estructura de otro balcón antes de llegar al suelo.

La emergencia el 26 de octubre de 2026, en el oriente de la capital del Huila. Según reportes ciudadanos y publicaciones de medios locales, el animal fue trasladado a un centro veterinario después del impacto para recibir atención médica.

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El incendio también movilizó a habitantes del complejo residencial, quienes intentaron contener las llamas con los recursos que tenían a su alcance mientras esperaban la llegada de los equipos de socorro.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva asumió el control de la situación y apagó el fuego, que dejó daños materiales en el apartamento donde se originó.

Perro sobrevivió tras saltar desde un quinto piso durante un incendio en Neiva - crédito @PlataformaALTO/X
Perro sobrevivió tras saltar desde un quinto piso durante un incendio en Neiva - crédito @PlataformaALTO/X

La perrita quedó atrapado en un balcón durante el incendio

La escena que causó mayor preocupación entre los residentes se produjo cuando advirtieron que el animal permanecía en el balcón de la vivienda afectada. El humo cubría la zona y el fuego avanzaba dentro del inmueble, lo que redujo las posibilidades de que pudiera salir por otra vía.

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En los videos que circularon tras la emergencia se observa al perro en busca de una salida. Luego de permanecer unos instantes sobre la estructura, cruzó las barandas y se lanzó desde la altura.

En la parte inferior del edificio, varias personas sostuvieron una sábana para tratar de amortiguar el golpe. El objetivo era reducir la fuerza de la caída y evitar que el animal se estrellara contra el piso.

El operativo improvisado no tuvo el resultado esperado. Durante el descenso, la perrita impactó contra el balcón de un apartamento ubicado más abajo y, después, cayó al suelo. Tras el accidente, vecinos se acercaron para auxiliarlo y coordinar su traslado a un establecimiento veterinario.

Perro quedó atrapado por el fuego, saltó desde un edificio y sobrevivió en Neiva - crédito @PlataformaALTO/X
Perro quedó atrapado por el fuego, saltó desde un edificio y sobrevivió en Neiva - crédito @PlataformaALTO/X

Las primeras valoraciones registraron fracturas y quemaduras

Aunque el animal sobrevivió, las primeras revisiones médicas dieron cuenta de varias lesiones. El animal quedó bajo observación en el centro veterinario.

Molly, la perrita que saltó de un quinto piso durante incendio en Neiva, está viva y recibe atención veterinaria ❤️La perrita sobrevivió a la caída, pero presenta quemaduras, una lesión en la boca y posible fractura", afirmaron este 27 de octubre desde la cuenta Plataforma Alto.

La atención de la mascota concentró buena parte de la preocupación de los habitantes del conjunto, debido a las imágenes que mostraron el momento en que cayó desde el edificio. El incendio también provocó pérdidas materiales en el apartamento afectado.

Mientras un grupo de residentes ayudaban al animal, otras personas utilizaron mangueras y extintores con el propósito de impedir que las llamas alcanzaran otras áreas de la copropiedad.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva desplazó dos máquinas y ocho unidades para atender el reporte. Helmer Pérez Cerquera, teniente y comandante de la institución, explicó que los equipos encontraron el incendio en un apartamento del quinto piso y realizaron las maniobras necesarias para extinguirlo.

Incendio en Torres de Alejandría dejó un perro herido tras caer desde el quinto piso - crédito @PlataformaALTO/X
Incendio en Torres de Alejandría dejó un perro herido tras caer desde el quinto piso - crédito @PlataformaALTO/X

Las reacciones en redes sociales por el intento de rescate

Las grabaciones difundidas en redes sociales generaron cuestionamientos hacia algunos testigos de la emergencia. Varios usuarios consideraron que la reacción de quienes estaban en la parte baja del edificio no fue suficiente para evitar el impacto.

Un usuario escribió: “Espero que el perrito esté bien. La gente es demasiado dormida, cuánto tiempo tuvieron para al menos ponerse debajo para recibir al perro”, añadió: “Espero que la familia afectada se recupere pronto de esta situación difícil”.

Otro usuario también criticó a quienes grababan la escena. “Y los tarados grabando les importó un pito la angustia del perrito. ¿Cómo no corren a recibirlo? Increíble la estupidez de la gente”, publicó.

Un tercer internauta expresó un reclamo similar y señaló que “ninguno pilas a tratar de atrapar al perrito en la caída”. En su mensaje, cuestionó que algunas personas sacaran sus teléfonos para registrar el momento en lugar de sumarse a las labores de ayuda.

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