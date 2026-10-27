Colombia

Buenas noticias para compradores de vehículos eléctricos e híbridos: Gobierno dio instrucciones a la Dian para que les devuelvan el IVA

La Dian repartirá turnos en horarios variables, ampliará la atención presencial, permitirá remitir documentos por correo en varias regiones y pondrá a prueba un sistema automatizado para revisar los expedientes

La Dirección Seccional de Impuestos reemplaza una revisión manual que podía durar horas o días; si el ensayo funciona, la tecnología llegará primero a Medellín y después al resto del país - crédito @infopresidencia/X
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció cambios en la Dian para agilizar la devolución del IVA a quienes compraron vehículos eléctricos e híbridos, ante el aumento de solicitudes que ha dificultado el acceso al beneficio tributario.

El nuevo esquema distribuirá las citas en distintos horarios, ampliará la atención presencial, habilitará envíos por correo electrónico en varias regiones y probará una herramienta de inteligencia artificial para revisar documentos.

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El mercado de estos vehículos acumuló 114.255 unidades nuevas matriculadas hasta septiembre de 2026, de acuerdo con los registros de Andi y Fenalco. La expansión de las tecnologías eléctricas e híbridas elevó también la cantidad de personas interesadas en solicitar el incentivo.

Miller Soto, vocero de la Presidencia, sostuvo que el derecho a pedir la devolución no caduca por las demoras para obtener un turno. Los compradores tienen un plazo de hasta cinco años para presentar la solicitud correspondiente.

Citas en horarios variables y mayor capacidad de atención

El Gobierno nacional anunció reformas en la Dian para acelerar la devolución del IVA a compradores de vehículos eléctricos e híbridos - crédito captura pantalla/@infopresidencia/X
El Gobierno nacional anunció reformas en la Dian para acelerar la devolución del IVA a compradores de vehículos eléctricos e híbridos - crédito captura pantalla/@infopresidencia/X

La Dian liberará los turnos de manera sorpresiva en distintas franjas durante el día para evitar que sistemas automatizados acaparen la disponibilidad. La medida apunta a impedir que los bots bloqueen los cupos y a que los solicitantes puedan acceder directamente al trámite.

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Soto explicó el cambio en la asignación: “La Dian modificó el esquema de liberación de citas. Ahora se distribuyen de manera sorpresiva en diferentes franjas horarias a lo largo del día, impidiendo que estos sistemas maliciosos, como los bots, bloqueen los espacios y asegurando que sea el verdadero ciudadano quien logre agendar su trámite”.

Los propietarios disponen de un plazo de hasta cinco años para radicar la solicitud de devolución del beneficio tributario - crédito captura video/@infopresidencia/X
Los propietarios disponen de un plazo de hasta cinco años para radicar la solicitud de devolución del beneficio tributario - crédito captura video/@infopresidencia/X

La entidad asigna cerca de 200 citas diarias exclusivamente para este procedimiento en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. La capacidad semanal pasó de 422 turnos a más de 1.300 hacia finales de septiembre.

Los residentes en otras zonas del país no deberán solicitar una cita presencial. Podrán remitir la documentación al correo electrónico de la dirección seccional de la Dian correspondiente a su domicilio fiscal.

El vocero precisó que el envío digital será suficiente para esas personas: “Simplemente deben enviar su documentación al correo electrónico de la dirección seccional de la Dian donde tengan su domicilio fiscal y ya está”.

La entidad también incorporará un formulario electrónico para reducir los errores en el diligenciamiento del formato 010, una de las causas por las que algunas solicitudes eran devueltas o inadmitidas. El sistema generará automáticamente el documento correcto tras el ingreso de la información requerida.

Validación documental en 15 minutos en Bogotá

La Dian enfrenta una grave interrupción técnica que afecta a su plataforma Muisca - crédito Dian
Los contribuyentes ubicados fuera de las ciudades principales tienen la opción de remitir su documentación por correo electrónico a la seccional correspondiente - crédito Dian

La Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá inició una prueba piloto de inteligencia artificial para reducir a 15 minutos la etapa inicial de validación de los documentos. Esa revisión podía extenderse durante horas o días cuando se hacía de forma manual.

Si los resultados son satisfactorios, la herramienta se extenderá primero a Medellín y luego al resto del territorio nacional. El plan forma parte de la modernización tecnológica anunciada para atender el volumen de solicitudes.

“Lo que antes tomaba horas o días de revisión manual, ahora, gracias a esta tecnología de punta, permitirá reducir el proceso inicial de validación de sus documentos a tan solo quince minutos. Una vez comprobemos su éxito en la capital del país, nos llevaremos este piloto a Medellín y luego al resto de todo el territorio nacional”, expresó Soto.

Soto afirmó que el universo de vehículos que podían acceder al beneficio pasó de 19 unidades en 2024 a cerca de 92.000 en la actualidad. El funcionario aseguró que ese aumento representa un crecimiento del 480% y explicó la presión sobre los canales de atención de la Dian.

El Estado no puede ser un ancla que frene el desarrollo, ni una entidad recaudadora que solo es eficiente para cobrar, pero lenta para devolver. La directriz del presidente De la Espriella es construir instituciones ágiles, que respeten profundamente su tiempo y que utilicen la tecnología para hacerle la vida más fácil a la ciudadanía”, concluyó el vocero oficial de la Presidencia en su anuncio.

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