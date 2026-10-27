Más de 48.000 niños y adolescentes fueron afectados por el conflicto en Colombia durante primer semestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Al menos 48.003 niños, niñas y adolescentes resultaron afectados por hechos relacionados con el conflicto armado en Colombia durante el primer semestre de 2026, según el boletín de monitoreo número 35 de la Coalición contra la Vinculación de Niñas, Niños y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, COALICO.

El informe, elaborado por el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la organización, documentó 165 eventos entre enero y junio, en medio de enfrentamientos entre grupos armados, disputas por el control territorial y restricciones impuestas a comunidades.

PUBLICIDAD

Según informó Blu Radio, los departamentos que concentraron principalmente las afectaciones fueron Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca.

Las cifras muestran que el conflicto continúa teniendo un impacto directo sobre la niñez y la adolescencia, especialmente en territorios donde persiste la presencia de estructuras armadas y economías ilícitas.

Reclutamiento forzado de menores - crédito Colprensa

Desplazamiento y reclutamiento, entre las principales afectaciones

COALICO registró 53 eventos relacionados con desplazamiento forzado y refugio, una de las formas de afectación con mayor presencia en el periodo analizado.

Además, la organización documentó 47 casos vinculados con el reclutamiento, uso o utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados y estructuras delictivas.

PUBLICIDAD

A esto se sumaron 33 eventos de bloqueo de suministros y servicios básicos, situaciones que pueden afectar a comunidades enteras al limitar el acceso a alimentos, atención médica, movilidad y otros bienes esenciales.

El informe también identificó 29 ataques y ocupaciones de escuelas, hospitales y otros bienes civiles, además de hechos que vulneraron los derechos a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad sexual.

La Coalición señaló que estas afectaciones se presentan en territorios donde distintos grupos armados mantienen disputas por control territorial y por las rentas asociadas a economías ilícitas.

De acuerdo con el reporte, entre los responsables aparecen estructuras de las disidencias de las Farc y del ELN, que continúan enfrentándose en varias zonas del país.

PUBLICIDAD

Grupos armados ilegales . EFE/Ernesto Guzmán

COALICO pide reforzar prevención y protección

La organización advirtió que las cifras reflejan la persistencia de distintas formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, y pidió fortalecer las medidas institucionales de prevención y protección.

La preocupación se concentra especialmente en las regiones donde las confrontaciones armadas siguen afectando de manera directa a las comunidades y donde los grupos ilegales mantienen presencia sostenida.

COALICO insistió en la necesidad de proteger a la población infantil y adolescente frente al reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, así como garantizar medidas efectivas frente al desplazamiento y las restricciones a la movilidad.

El informe también alertó sobre los efectos de la ocupación o ataque de escuelas, universidades, hospitales y otros bienes civiles, debido a que estas acciones afectan espacios esenciales para el ejercicio de derechos básicos.

PUBLICIDAD

La Coalición advirtió además que los bloqueos de suministros pueden agravar la situación humanitaria en zonas donde ya existen dificultades para acceder a servicios públicos, alimentos o atención médica.

El boletín plantea también interrogantes sobre el rumbo que tomarán las estrategias de prevención y protección integral de la niñez y la adolescencia frente a los cambios en la política de paz y seguridad.

La organización cuestionó particularmente cuál será el futuro de las políticas destinadas a evitar el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados.

Para COALICO, los datos del primer semestre de 2026 evidencian que la protección de esta población debe mantenerse como una prioridad en los territorios más afectados por el conflicto.

PUBLICIDAD

Las 48.003 personas menores de edad afectadas durante los primeros seis meses del año reflejan, según el informe, que las consecuencias de la guerra continúan alcanzando de manera directa a niños, niñas y adolescentes en distintas regiones de Colombia.