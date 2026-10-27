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El ‘Tren’ Valencia expuso las razones del puesto 24 de Luis Díaz en el Balón de Oro 2026: “Él sabe que no hizo un buen Mundial”

Infobae Colombia dialogó con el jugador que actuó como extremo a lo largo de su trayectoria deportiva, y que también vistió la camiseta del Bayern Múnich

Adolfo Tren Valencia analizó la ubicación número 23 de Luis Díaz en el Balón de Oro 2026 - crédito Reuters
Adolfo Tren Valencia analizó la ubicación número 23 de Luis Díaz en el Balón de Oro 2026 (Reuters)
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El puesto número 24 del colombiano Luis Díaz en el Balón de Oro 2026 abrió un debate en el país sobre el peso de las actuaciones individuales, los resultados colectivos y el rendimiento de los futbolistas en grandes torneos de selecciones.

El atacante, que juega en el Bayern Múnich, quedó dentro de los 30 nominados del premio que distingue cada año a los principales jugadores del fútbol internacional.

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La clasificación de Díaz generó preguntas sobre si su ubicación reflejó lo realizado en el club alemán o si otros factores incidieron en la votación. Entre ellos, Adolfo Valencia, exfutbolista colombiano conocido como el ‘Tren’ Valencia, mencionó la actuación del delantero durante el Mundial 2026 como un elemento que pudo haber limitado su ascenso en el listado.

Valencia, quien también tuvo un paso como jugador por el Bayern Múnich, habló con Infobae Colombia sobre la posición de Luis Díaz. Sin definir si la casilla fue justa o injusta, el exdelantero sostuvo que el rendimiento en una Copa del Mundo puede modificar la valoración final de un futbolista, incluso cuando tuvo actuaciones destacadas.

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Puesto 24 para Luis Díaz en la votación del Balón de Oro - crédito Balón de Oro
Puesto 24 para Luis Díaz en la votación del Balón de Oro (Balón de Oro)

El Mundial de 2026, según el análisis del ‘Tren’ Valencia

Lucho ha hecho cosas muy interesantes en el Bayern. Lo que pasa es que de pronto a Lucho lo pusieron de pronto en un ranking un poquito mejor, porque no tuvo una muy buena actuación en el mundial”, afirmó Valencia en la entrevista con este medio.

Para el exjugador, los torneos de selecciones tienen un impacto relevante en los premios individuales. El “Tren” Valencia consideró que Luis Díaz era consciente de que su desempeño en el Mundial no estuvo a la altura de sus expectativas y que esa percepción pudo haber influido en la evaluación. “Él mismo lo reconoce, porque en los gestos de él lo reconoció, que no hizo un buen mundial y todo eso también a veces a uno le paga factura”, agregó.

La idea de Valencia no fue que el Mundial explicara por sí solo el puesto 24 de Díaz, sino que pudo haber condicionado una posición más alta: “Si él hubiera tenido una buena actuación en el Mundial, hubiera estado en una posición mejor. Es mi punto de vista”.

Luis Díaz en la ceremonia del Balón de Oro junto a su esposa, Geraldine Ponce - crédito Reuters
Luis Díaz en la ceremonia del Balón de Oro junto a su esposa, Geraldine Ponce (Reuters)

El exfutbolista evitó ir más allá en su cuestionamiento sobre el criterio de quienes elaboran la clasificación. “No te puedo decir a ti que si estuvo bien, que estuvo mal, porque eso son cosas que ellos allá analizan”, señaló. Aun así, dejó claro que el atacante colombiano mantiene un nivel que le permite competir entre los nombres reconocidos en el fútbol internacional.

Luis Díaz, todos sabemos que es un muy buen jugador, por eso tampoco no se puede desanimar, sino que al contrario, ahora tiene que trabajar más”, sostuvo Valencia. El exdelantero también destacó cualidades personales del jugador del Bayern Múnich y vinculó esa actitud con su margen de crecimiento: “Es una excelente persona; nosotros los colombianos lo queremos mucho”.

Para el “Tren” Valencia, la respuesta de Díaz al puesto obtenido debe estar en su desempeño futuro: “Y la vida es esa, que de que si ahoritica no lo pusieron ahí cerca de los otros, ahí es cuando uno más tiene que trabajar y meterle más gana a su profesión para uno llegar donde uno quiere llegar”.

El Tren Valencia
El Tren Valencia también jugó en el Atlético de Madrid (Club Atlético de Madrid)

La preocupación por la liga colombiana

La charla con Infobae Colombia también derivó en una comparación entre el fútbol colombiano de otras épocas y el panorama actual. Valencia dijo que la liga tiene “muchos altibajos” y recordó que, durante su generación, había varios equipos que disputaban los títulos con regularidad.

Anteriormente, había tres, cuatro equipos que usted mismo sabe que eran Nacional, Millonarios, estaba el América, por ahí Junior. Esos eran siempre los equipos que siempre ganaban el título”, afirmó. En su análisis, esa competitividad se reflejaba en la cantidad de jugadores del torneo local que integraban la selección colombiana.

Valencia señaló que hoy la mayoría de los futbolistas convocados juega en Europa y planteó que el fútbol local debe revisar esa situación: “Nosotros también tenemos que ponerle cuidado a nuestra liga y cada día exigirnos más y mejorar para que también tengan en cuenta a los jugadores de acá, locales.

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