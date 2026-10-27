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Colombia pierde más de 1.100 toneladas de alimentos cada hora y El Niño amenaza la producción agrícola

Un estudio estima que el país desperdicia 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, equivalentes al 34 % de la oferta disponible. La FAO advierte que El Niño podría alterar los calendarios de cultivo

Entre 4.500 y 5.000 coteros cargan y distribuyen bultos de hasta cincuenta kilos desde la madrugada en la central de abastos - crédito Frank Saavedra
Un estudio estima que el país desperdicia 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, equivalentes al 34 % de la oferta disponible - crédito Frank Saavedra
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Colombia pierde o desperdicia 9,76 millones de toneladas de alimentos cada año, una cifra equivalente al 34 % de la oferta nacional disponible, mientras el fenómeno de El Niño amenaza con alterar los ciclos de cultivo y agravar los problemas de acceso a la comida en varias regiones.

Los datos hacen parte del estudio Gobernanza del Derecho a la Alimentación y Resiliencia Logística en Colombia, presentado por Tetra Pak y elaborado por KREAB Colombia.

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Según informó Blu Radio, la cifra equivale a cerca de 26.700 toneladas diarias o más de 1.100 toneladas de alimentos cada hora.

Además, el 63,8 % de las pérdidas ocurre antes de que los productos lleguen a los puntos de distribución, debido, entre otros factores, a problemas de transporte, conservación y almacenamiento.

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Un estudio estima que el país desperdicia 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, equivalentes al 34 % de la oferta disponible -crédito Colprensa

El Niño podría alterar los calendarios de cultivo

A las dificultades logísticas se suma la amenaza climática.

José Gómez Franco, coordinador regional de proyectos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para Colombia, advirtió que El Niño representa una de las principales preocupaciones actuales para el sector agrícola.

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El fenómeno del Niño es una de las preocupaciones más grandes que tenemos en este momento, porque el calendario de cultivos que normalmente se tiene en esta época del año seguramente no se va a dar de la manera como se espera”, señaló.

Según Gómez Franco, las alteraciones climáticas podrían generar dificultades para agricultores y productores durante los próximos meses.

El problema no se limita a cuánto alimento produce Colombia, sino también a la capacidad para transportarlo, conservarlo y hacerlo llegar a los consumidores.

Marcela Velásquez, directora general de Tetra Pak Andina, señaló que el principal reto es mejorar la distribución.

El reto más grande que tenemos no es producir más alimentos, sino lograr que los alimentos lleguen de manera segura, eficiente y sostenible a todos los rincones de Colombia”, explicó.

La pérdida de alimentos antes de llegar al consumidor representa así uno de los principales desafíos dentro de la cadena de abastecimiento.

Un estudio estima que el país desperdicia 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, equivalentes al 34 % de la oferta disponible. EFE/ Carlos Ortega
Un estudio estima que el país desperdicia 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, equivalentes al 34 % de la oferta disponible. EFE/ Carlos Ortega

Inseguridad alimentaria golpea con más fuerza a zonas rurales

La situación también se refleja en los indicadores de acceso a alimentos.

Según cifras del DANE citadas en el estudio, durante 2025 el 22,8 % de la población colombiana enfrentó inseguridad alimentaria moderada o grave.

La afectación fue mayor en las zonas rurales dispersas y centros poblados, donde alcanzó al 31,4 % de los hogares.

En las cabeceras municipales, la proporción fue del 18,1 %.

A las deficiencias de infraestructura se suman otros factores que limitan el acceso efectivo a los alimentos, entre ellos las dificultades económicas regionales, el conflicto armado y el aumento de los precios.

El estudio plantea por eso la necesidad de fortalecer la infraestructura utilizada para transformar y conservar productos perecederos, mejorar las redes de transporte y aumentar la conexión entre pequeños productores y mercados.

Uno de los instrumentos disponibles está en las compras públicas.

La Ley 2046 de 2020 establece que al menos el 30 % de las compras públicas de alimentos debe provenir de pequeños productores locales o de sus organizaciones.

Programas como el de Alimentación Escolar, que atiende aproximadamente a 5,1 millones de estudiantes, y las iniciativas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrían contribuir a fortalecer esa relación entre producción local y demanda institucional.

El diagnóstico muestra así una doble presión sobre el sistema alimentario colombiano: mientras millones de toneladas se pierden por problemas de logística y conservación, las condiciones climáticas asociadas a El Niño podrían afectar adicionalmente la producción.

El desafío, según los expertos citados, no consiste únicamente en producir más, sino en reducir pérdidas y asegurar que los alimentos existentes lleguen efectivamente a quienes los necesitan.

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