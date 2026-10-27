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Adolfo ‘Tren’ Valencia analizó la derrota de Yamal y Mbappé en el Balón de Oro 2026: “Deben hacer el mismo trabajo que Messi”

Infobae Colombia habló con el exjugador colombiano sobre el galardón que distingue al mejor futbolista del mundo cada temporada. Según su opinión, el compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich fue un justo ganador

Adolfo Tren Valencia analizó la derrota de Mbappe y Yamal en el Balón de Oro 2026 - crédito Reuters
Adolfo Tren Valencia analizó la derrota de Mbappe y Yamal en el Balón de Oro 2026 - crédito Reuters
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Harry Kane fue el justo ganador del Balón de Oro 2026, según el análisis de Adolfo “Tren” Valencia, exdelantero de la selección de Colombia y del Bayern Múnich. En una entrevista con Infobae Colombia, respaldó la elección del inglés por encima de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, los otros dos integrantes del podio.

Kane recibió el premio el lunes 26 de octubre de 2026, en una ceremonia celebrada en Londres, tras imponerse en la votación a Mbappé, delantero del Real Madrid y de la selección de Francia, que ocupó el segundo puesto, y a Yamal, atacante del Barcelona y de España, que terminó tercero. Para Valencia, el resultado respondió al desempeño colectivo e individual de los candidatos durante la temporada 2025-26.

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El Balón de Oro es un galardón creado por la revista francesa France Football en 1956 y reconoce al mejor futbolista masculino de la temporada. La elección de 2026 estuvo a cargo de 100 periodistas, uno por cada una de las federaciones mejor ubicadas en el ranking masculino de la FIFA. Los votantes evaluaron, entre otros aspectos, el rendimiento individual, los títulos obtenidos y las actuaciones con sus selecciones nacionales.

Kylian Mbappe posando tras su llegada a al ceremonia del Balón de Oro 2026 - crédito Reuters/Matthew Childs
Kylian Mbappe posando tras su llegada a al ceremonia del Balón de Oro 2026 - crédito Reuters/Matthew Childs

El análisis de Adolfo “Tren” Valencia

Valencia conoce de cerca el peso de jugar en Alemania y de representar a Colombia en grandes escenarios. El exdelantero, nacido en Buenaventura el 6 de febrero de 1968, jugó en el Bayern Múnich durante la temporada 1993-94 y fue parte de las selecciones colombianas que disputaron los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

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En diálogo con Infobae Colombia, Valencia se refirió a Lamine Yamal, uno de los principales candidatos al premio tras su campaña con el Barcelona y España. El colombiano destacó sus condiciones, pero consideró que el futbolista todavía debe consolidar aspectos vinculados con la responsabilidad que supone ser una referencia dentro de su equipo.

Es un muchacho que tiene un futuro enorme, pero todo está en él. Con Mbappe, tienen que hacer elmismo trabajo quehacía Messi”, afirmó Valencia. El exatacante señaló que Yamal debe sostener su rendimiento con entrenamiento, cuidado personal y preparación, especialmente en los partidos de mayor exigencia. También sostuvo que el joven español debe asumir un papel de liderazgo en el Barcelona, un club en el que, según su lectura, ya cuenta con el respaldo del cuerpo técnico y de la directiva.

Lamine Yamal habla tras ganar el premio al Joven Talento Masculino durante la ceremonia al Balón de Oro el lunes 26 de octubre del 2026. (AP Foto/Kin Cheung)
Lamine Yamal habla tras ganar el premio al Joven Talento Masculino durante la ceremonia al Balón de Oro el lunes 26 de octubre del 2026. (AP Foto/Kin Cheung)

La observación de Valencia apuntó a la regularidad. Para el exjugador colombiano, el talento de Yamal no está en discusión, pero el desafío consiste en mantenerlo a lo largo de una temporada, en los clásicos y en los encuentros que definen títulos. “Si él quiere mantener ese futuro, sabe que eso es con cuido, con profesionalismo y no es más, porque como jugador es un crack, es muy bueno”, agregó.

El análisis también incluyó a Kylian Mbappé, quien terminó segundo en la clasificación. Valencia reconoció el nivel del francés, pero vinculó sus posibilidades con el balance de la campaña del Real Madrid. El exdelantero consideró que el desempeño de los equipos pesa en una votación de este tipo, incluso cuando un candidato registra buenas actuaciones individuales.

Para Valencia, Mbappé pudo haber tenido más opciones si el Real Madrid hubiera ganado los principales torneos nacionales de la temporada 2025-26. “Si hubiera ganado la liga, hubiera ganado la Copa del Rey con el Real, de pronto el premio se lo hubieran dado a Mbappé”, explicó. Aun así, aclaró que su afinidad como hincha del Barcelona no le impedía valorar al atacante francés: “Mbappé también hizo un muy buen Mundial, es muy buen jugador”.

Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026, mientras Luis Díaz se quedó con el puesto 24 del galardón - crédito Reuters
Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026, mientras Luis Díaz se quedó con el puesto 24 del galardón - crédito Reuters

Los números que respaldaron a Harry Kane

El argumento central de Valencia estuvo en la producción de Harry Kane y en los resultados que consiguió con el Bayern Múnich y con Inglaterra. El delantero inglés, de 33 años, marcó 73 goles en 65 partidos entre agosto de 2025 y julio de 2026, una cifra que incluyó sus actuaciones con el club alemán y con su selección.

Con el Bayern Múnich, Kane ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania durante la temporada 2025-26. En el torneo local convirtió 36 goles, mientras que en la Liga de Campeones anotó 14 veces en 13 partidos. También fue determinante en la final de la Copa de Alemania, en la que marcó tres goles ante Stuttgart.

El atacante inglés trasladó ese rendimiento al Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. Inglaterra finalizó en el tercer puesto y Kane anotó seis goles durante el certamen. Para Valencia, esa combinación de resultados colectivos, continuidad goleadora y rendimiento en los partidos relevantes inclinó la balanza.

Pero a mí me parece que Kane se merecía eso, porque es un jugador extraordinario, para mí, Kane fue justo ganador”, concluyó Valencia ante Infobae Colombia. Para el colombiano, la elección premió a un delantero que sostuvo su nivel durante toda la temporada y que convirtió sus goles en títulos para el Bayern Múnich y en una campaña destacada con Inglaterra.

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