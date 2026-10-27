Colombia

Hallaron 180 kilos de marihuana en una caleta oculta en camioneta volcada en el Valle del Cauca

Un ciudadano alertó a las autoridades sobre el accidente en una vía rural de La Victoria, lo que permitió encontrar 85 paquetes de la sustancia, avaluada en $36 millones

La Policía incautó 85 paquetes de marihuana durante la inspección de una camioneta volcada en zona rural de La Victoria. - crédito Policía del Valle del Cauca
La Policía incautó 85 paquetes de marihuana durante la inspección de una camioneta volcada en zona rural de La Victoria. - crédito Policía del Valle del Cauca
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La Policía Nacional incautó aproximadamente 180 kilogramos de marihuana que estaban ocultos en una camioneta de estacas roja que se volcó en zona rural de La Victoria, Valle del Cauca.

El procedimiento se llevó a cabo en la carretera que comunica el corregimiento de Miravalles con el sector de Rivera Alta, luego de que un ciudadano alertara a las autoridades sobre el accidente del vehículo. La información conocida hasta el momento no precisa cuándo ocurrió el volcamiento ni si hubo personas capturadas o lesionadas.

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Según la información publicada por El Tiempo, los uniformados acudieron al lugar para verificar la situación de la camioneta. Durante la inspección encontraron modificaciones en su estructura que permitían ocultar paquetes en distintos espacios del automotor.

La marihuana estaba oculta en la cabina y en la carrocería

La revisión permitió establecer que la sustancia no estaba almacenada en un único punto del vehículo. Los agentes hallaron paquetes en la cabina y en un compartimiento acondicionado en la carrocería, conocido como caleta.

En total, las autoridades encontraron 85 paquetes rectangulares envueltos en plástico negro. Tras verificar el contenido, determinaron que se trataba de marihuana con un peso aproximado de 180 kilogramos.

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La Policía estimó que el valor comercial de la sustancia incautada asciende a cerca de $36 millones. A su vez, el vehículo fue avaluado de manera preliminar en alrededor de $15 millones.

El reporte institucional señala que la camioneta había sido modificada para facilitar el ocultamiento del cargamento. No obstante, hasta ahora no se han divulgado detalles sobre el origen de la droga, el destino que tendría ni las personas que estaban relacionadas con su transporte.

La droga incautada en Caldas tenía como destino Barranquilla y podría haber producido 15 millones de dosis - crédito @Policia_Caldas / X
Los paquetes encontrados en el vehículo contenían cerca de 180 kilogramos de marihuana, cuyo valor comercial se estima en $36 millones. - crédito @Policia_Caldas / X (referencia)

La alerta ciudadana permitió la intervención policial

La actuación de las autoridades comenzó con el aviso de un ciudadano sobre el volcamiento de una camioneta de estacas roja en ese corredor vial rural de La Victoria.

Una vez recibieron el reporte, los uniformados se desplazaron al punto señalado para verificar el hecho. La inspección posterior permitió detectar la droga oculta y proceder con la incautación de la sustancia y del automotor.

La Policía destacó que este tipo de reportes contribuye a que las autoridades puedan reaccionar frente a situaciones que requieran verificación en zonas rurales. La institución pidió a la comunidad informar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales.

El caso fue incluido dentro de la estrategia “Un Valle firme que se une seguro”, una línea de acción con la que la Policía adelanta operativos y actividades preventivas contra el tráfico de estupefacientes y otras economías ilegales en el norte del Valle del Cauca.

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Los uniformados llegaron al lugar tras recibir la alerta de un ciudadano sobre el volcamiento del vehículo en la vía entre Miravalles y Rivera Alta. - crédito Colprensa - Álvaro Tavera (foto de referencia)

Camioneta y cargamento quedaron a disposición judicial

Tras el hallazgo, tanto la marihuana como la camioneta fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos judiciales correspondientes.

Las actuaciones permitirán establecer las circunstancias en las que era movilizado el cargamento y definir si existen responsables identificados por el transporte de la droga. La información divulgada por la Policía no menciona capturas relacionadas con el procedimiento.

Tampoco se han informado detalles sobre la propiedad del vehículo ni sobre la ruta que cubría antes de volcarse. Esos elementos deberán ser determinados dentro de la investigación que se derive de la incautación.

El norte del Valle del Cauca cuenta con corredores rurales que conectan distintos municipios y corregimientos, por lo que las autoridades mantienen operativos de control en estas vías.

La sustancia incautada quedó a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes. - crédito Europa Press/Stephanie Keith
La sustancia incautada quedó a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes. - crédito Europa Press/Stephanie Keith

Autoridades buscan establecer el origen y destino de la droga

Por ahora, no hay información oficial sobre el punto de partida de los 180 kilos de marihuana ni sobre el lugar al que serían llevados. Tampoco se conoce si el vehículo iba acompañado por otros automotores o si la carga tenía relación con otros casos bajo investigación.

La Policía señaló que continuará con acciones operativas y preventivas para contrarrestar el tráfico de estupefacientes en el departamento. La institución insistió en la importancia de que los habitantes reporten hechos inusuales que puedan afectar la seguridad y la convivencia.

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