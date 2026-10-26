Luis Amaranto Perea, entrenador de Independiente Medellín, habló del regreso de Juan Fernando Quintero y el debut de Jackson Martínez: “Diseñamos un plan”

Luis Amaranto Perea y la situación de Jackson Martínez: “Viene de 6 años sin competir en el alto rendimiento... ¿Cuándo va a estar? Es muy difícil. Se la ha diseñado un plan y estará de acuerdo a la exigencia. Los últimos 2 días entrenó bastante bien, pero lo cuidamos” - crédito Dimayor

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Luis Amaranto Perea, director técnico del Deportivo Independiente Medellín, afirmó que Jackson Martínez aún no está en condiciones de debutar oficialmente y que Juan Fernando Quintero solo podría regresar en una eventual fase final de la Liga BetPlay 2026-II.

El técnico explicó que el delantero Martínez atraviesa un proceso individual de readaptación a la competencia profesional, luego de seis años sin jugar en el alto rendimiento. Aunque el atacante ya participa en algunos ejercicios con el grupo, Perea indicó que el cuerpo técnico limita sus cargas para no exponerlo a una exigencia prematura.

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“Viene de 6 años sin competir en el alto rendimiento. No puedo olvidar eso, ¿cierto? Tenemos unas necesidades importantes”, sostuvo Perea, el domingo 25 de octubre del 2026, en la rueda de prensa posterior al enfrentamiento ante Atlético Nacional por la Fecha 16 del campeonato. El entrenador recordó que, ante la falta de alternativas ofensivas, ha utilizado a Johnny como delantero en algunos pasajes y también recurrió a Dávila.

Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero aún no están disponibles para el Deportivo Independiente Medellín, según anunció Amaranto Perea - crédito DIM

Jackson Martínez todavía no tiene fecha de debut

La ausencia de Martínez ha generado preguntas entre los aficionados y la prensa, especialmente porque el delantero se sumó al plantel como refuerzo y el Medellín ya disputó 15 partidos en el campeonato. Sin embargo, Perea insistió en que no lo convoca porque todavía no reúne las condiciones físicas necesarias para competir.

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“Si Jackson está bien, con su categoría y con la necesidad que tenemos, el entrenador no lo va a convocar, es porque no está, ¿cierto?”, señaló el técnico. Con esa explicación, dejó claro que la decisión no responde a una cuestión táctica ni a la trayectoria del futbolista, sino a su estado actual.

El entrenador confirmó que el club diseñó un plan específico para Jackson Martínez y que su regreso dependerá de cómo responda a los entrenamientos.

“¿Cuándo va a estar? Es que es muy difícil porque él tiene un plan, dieseñamos un plan y va a estar dependiendo de cómo vaya respondiendo a la exigencia, ¿sí?”, explicó.

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Jackson Martínez volvió del retiro del fútbol para jugar por última vez con el Medellín y con 37 años - crédito DIM

Perea informó que el atacante tuvo ‘buenas sensaciones’ en las dos jornadas más recientes, aunque no completó todos los trabajos programados. “Los últimos dos días entrenó bastante bien, lo poco que pudo entrenar, porque hoy está entrenando con el grupo completo, pero lo estamos cuidando. No puede hacer entrenamiento completo, halgunas tareas que no puede hacer para no ir a ser imprudente”, detalló.

El entrenador reconoció que desea tenerlo disponible cuanto antes, en un momento en que el equipo necesita recuperar eficacia en ataque. También destacó que Martínez marcó dos goles en los ejercicios de preparación, una señal sobre su capacidad, aunque insuficiente para anticipar una fecha de estreno oficial.

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‘Juanfer’ Quintero apunta a una eventual fase final

El entrenador Perea también fue consultado por la situación de Juan Fernando “Juanfer” Quintero, quien atraviesa una lesión muscular. El técnico explicó que este tipo de molestias no permite establecer plazos precisos de recuperación y descartó su presencia en los próximos compromisos del Medellín.

“Y el caso Juanfer es más de lo mismo. O sea, son lesiones musculares, ¿cierto? Que no te dan unos tiempos aproximados”, afirmó Perea. “Yo creo que si Juanfer está, lo vamos a tener para ojalá las finales, ¿cierto? Antes no va a estar”, agregó. De ese modo, el cuerpo técnico no espera contar con Quintero en la recta final de la fase todos contra todos.

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Juan Fernando Quintero anotó un gol con Deportivo Independiente Medellín en la Liga BetPlay 2026-II - crédito @dimoficial/Instagram

La derrota ante Atlético Nacional representó el segundo tropiezo consecutivo para Independiente Medellín. El equipo quedó en la séptima posición de la Liga 2026-II, con 23 puntos, y necesita sostenerse entre los ocho primeros para clasificar a los cuadrangulares semifinales.

En la próxima jornada, el Medellín visitará a Internacional de Bogotá. El plantel de Perea buscará una victoria que le permita conservar su lugar en la zona de clasificación, mientras espera la evolución física de Jackson Martínez y Juanfer Quintero.