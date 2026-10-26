Colombia

Halloween en Bogotá 2026: una agenda con ferias geek, concursos de disfraces y noches de terror

La capital tendrá planes gratuitos en Portal 80 y Avenida Chile, además de experiencias temáticas en Salitre Mágico y Mundo Aventura durante el puente festivo de finales de octubre

Fenalco estima que el 75% de los habitantes de Bogotá participa en actividades de Halloween - crédito VisualesIA Infobae
Fenalco estima que el 75% de los habitantes de Bogotá participa en actividades de Halloween - crédito VisualesIA Infobae
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Bogotá se prepara para vivir una nueva jornada de Halloween con actividades gratuitas, concursos de disfraces y experiencias de terror en centros comerciales y parques de diversiones.

De acuerdo con la programación recopilada por Noticias RCN, los eventos se desarrollarán entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre de 2026 (teniendo en cuenta que se trata de un fin de semana festivo), con propuestas dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

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Entre los espacios que ofrecerán actividades sin costo destacan el Centro Comercial Portal 80 y Avenida Chile Centro Comercial y Financiero, mientras que Salitre Mágico y Mundo Aventura dispondrán de experiencias temáticas con entrada paga.

Portal 80 abrirá una Feria Cómic y realizará desfiles de disfraces con premios

Halloween
Este será el festival que tendrá el centro comercial Portal 80 para quienes visiten sus instalaciones en Halloween - crédito @centrocomercialportal80/IG

El Centro Comercial Portal 80 inaugurará su programación el 23 de octubre con la Feria Cómic, un espacio dedicado a historietas, videojuegos y cultura geek que funcionará hasta el 29 de octubre en la Plaza Café, ubicada en el segundo piso del establecimiento.

El sábado 24 de octubre, a partir de las 4:00 p. m., se llevará a cabo el Desfile Geek, en el que los asistentes podrán caracterizarse como sus personajes favoritos y competir por premios.

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Para el viernes 30 de octubre está previsto un desfile de disfraces con categorías infantiles, individuales, de parejas, familias y mascotas. Las inscripciones, gratuitas, abrirán a las 2:00 p. m. y el desfile comenzará a las 4:00 p. m.

La jornada del 31 de octubre incluirá entrega de dulces, música de un DJ en vivo y la presencia del actor de doblaje Andrés Gutiérrez. Las actividades arrancarán a las 4:00 p. m.

Avenida Chile combinará talleres de maquillaje, cosplay y presentaciones de K-pop

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El centro comercial Avenida Chile tendrá actividades gratuitas hasta el 1 de noviembre - crédito @avenidachielcc/IG

Otra alternativa gratuita estará en Avenida Chile, ubicada en la calle 72 #10-34. Según la agenda publicada en el portal oficial de Bogotá, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre se realizarán talleres de maquillaje artístico, espacios de lectura de suspenso y una pasarela con concurso de cosplay.

Las actividades funcionarán en el cuarto piso, entre las 11:00 a. m. y las 6:00 p. m.

El viernes 30 y el sábado 31 de octubre, la programación sumará concursos de disfraces individuales y familiares, presentaciones de K-pop, sesiones de aeróbicos y una nueva pasarela de cosplay.

También está confirmada la participación del podcast Entre Tintas y Sombras como parte de la oferta cultural.

Salitre Mágico celebrará su Festival del Terror con jornadas nocturnas hasta noviembre

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El festival del terror va hasta el 7 de novimbre de acuerdo con su nueva programación - crédito @festerror/IG

Salitre Mágico presentará una nueva edición de su Festival del Terror, con escenarios temáticos, personajes caracterizados y actividades diseñadas en torno al suspenso. Las fechas anunciadas inicialmente fueron el 17, 23, 24, 30 y 31 de octubre, además del 1 de noviembre.

El horario del evento será de 6:00 p. m. a 1:00 a. m. El ingreso requiere la compra de un pasaporte cuyo precio varía según la fecha y el tipo de entrada, por lo que se recomienda consultar las tarifas directamente con el parque.

Sin embargo, la cuenta oficial de Instagram del festival anunció que debido al éxito que tuvo la venta de entradas, extendieron sus fechas hasta el 7 de noviembre de 2026 con un valor de $78.900 por entrada con el pasaporte del terror.

Mundo Aventura ofrecerá estaciones de terror y escenarios inmersivos

Mundo Aventura también participará en la temporada con Terror al Parque, una propuesta que combina estaciones de terror, escenarios inmersivos, personajes caracterizados y espectáculos temáticos, además de las atracciones mecánicas habituales del parque.

El evento incluye acceso a 15 atracciones mecánicas y seis experiencias itinerantes de terror - crédito Mundo Aventura
El evento incluye acceso a 15 atracciones mecánicas y seis experiencias itinerantes de terror - crédito Mundo Aventura

Hasta el momento, el establecimiento no ha detallado fechas, horarios ni precios de los pasaportes para esta edición. Los interesados deberán verificar la programación vigente en los canales oficiales del parque, informó RCN Noticias.

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