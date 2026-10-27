Colombia

CIDH rechazó asesinato de periodista en Antioquia y advirtió que ya son cuatro los casos en Colombia en 2026

La Relatoría pidió esclarecer las circunstancias del crimen de Julián Andrés Hincapié y determinar si estuvo relacionado con su labor informativa. Además, instó a las autoridades a identificar a los responsables y adoptar medidas efectivas para proteger a los comunicadores en situación de riesgo

La muerte de cuatro comunicadores en 2026 reavivó el llamado a esclarecer los crímenes y garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo. - crédito (Ronaldo Schemidt/AFP)
La muerte de cuatro comunicadores en 2026 reavivó el llamado a esclarecer los crímenes y garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo. - crédito (Ronaldo Schemidt/AFP)
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó el asesinato del comunicador comunitario y líder social Julián Andrés Hincapié, encontrado sin vida el 2 de octubre de 2026 en una zona rural de Anorí, Antioquia. Con este caso, ascienden a cuatro los asesinatos de periodistas registrados en Colombia durante el año, según informó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).

Hincapié había sido reportado como desaparecido desde el 10 de septiembre, después de salir presuntamente de su vivienda acompañado por un vecino. De acuerdo con información de fuentes abiertas, tenía interés en documentar asuntos relacionados con el conflicto armado y la minería artesanal.

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En su pronunciamiento, la Relatoría pidió a las autoridades de Colombia y Guatemala adelantar investigaciones prontas, exhaustivas y diligentes para esclarecer las circunstancias y los posibles móviles de los crímenes, así como identificar, juzgar y sancionar a los responsables.

Julián Andrés Hincapié, un joven comunicador, fue hallado sin vida en una zona rural de Anorí, Antioquia - crédito
Julián Andrés Hincapié fue hallado sin vida en una zona rural de Anorí, Antioquia, tras ser reportado como desaparecido en septiembre. - crédito (Telemedellín)

CIDH advirtió sobre los riesgos para periodistas en Antioquia

La RELE señaló que ha tomado nota de las advertencias de organizaciones de la sociedad civil sobre los riesgos y las amenazas que enfrentan los periodistas en Antioquia. También hizo referencia a las alertas de la Defensoría del Pueblo por la intensificación de la confrontación entre grupos armados en el nordeste del departamento, incluido el municipio de Anorí.

Según el organismo, este contexto representa un riesgo diferenciado para quienes informan, participan en procesos comunitarios y defienden derechos en la región.

Con el asesinato de Hincapié, la cifra de periodistas asesinados en Colombia durante 2026 llegó a cuatro, tras los casos de Mateo Pérez Rueda, Cristian Herrera y Jader Luis Durango.

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La Relatoría solicitó esclarecer si el crimen estuvo relacionado con la labor informativa de Hincapié. Su pronunciamiento no establece que esa haya sido la motivación del asesinato, por lo que pidió que las investigaciones permitan determinar las circunstancias y los móviles de lo ocurrido.

La CIDH pidió investigaciones exhaustivas por los asesinatos de comunicadores y medidas urgentes para proteger la libertad de expresión. - crédito EFE/Lenin Ocampo
La CIDH pidió investigaciones exhaustivas por los asesinatos de comunicadores y medidas urgentes para proteger la libertad de expresión. - crédito EFE/Lenin Ocampo

El organismo también rechazó el asesinato de un comunicador en Guatemala

La CIDH también se refirió al asesinato de Evelio Lisandro López Sánchez, ocurrido el 2 de octubre en San Pedro Necta, departamento de Huehuetenango, Guatemala. El comunicador murió tras ser atacado con arma de fuego cuando regresaba a su domicilio.

López Sánchez era fundador y administrador de Huehue es Noticia, un medio digital local que publica información en Facebook. Según reportes de medios locales citados por la Relatoría, habría denunciado amenazas de muerte e intimidaciones relacionadas con su trabajo días antes del ataque.

El organismo también tomó nota de informaciones que cuestionaron la demora del Ministerio Público en procesar la escena y levantar el cuerpo. Según esos reportes, las autoridades habrían llegado al lugar durante la mañana siguiente al crimen.

Por su parte, el Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que la Policía Nacional Civil adelantaba las diligencias correspondientes y apoyaba al Ministerio Público en la investigación.

Con este caso, serían tres los comunicadores asesinados en Guatemala durante 2026, después de los homicidios de Carlos Humberto Cal Ical y Emerson Dinael Colindres.

El periodista Evelio Lisandro López Sánchez murió tras un ataque armado en el municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango.
Evelio Lisandro López Sánchez fue asesinado con arma de fuego el 2 de octubre en San Pedro Necta, Guatemala. - crédito (APEHUE)

CIDH pidió investigar los crímenes y proteger a los comunicadores

La Relatoría recordó que el asesinato de periodistas y miembros de medios de comunicación constituye la forma más extrema de censura, pues afecta tanto a las víctimas como al derecho colectivo a recibir información.

El organismo citó los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según los cuales el ejercicio periodístico solo puede desarrollarse libremente cuando quienes lo realizan no son víctimas de amenazas, agresiones u hostigamientos.

Asimismo, recordó que el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece la responsabilidad de los Estados de prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y garantizar una reparación adecuada a las víctimas.

Finalmente, la RELE instó a las autoridades de Colombia y Guatemala a esclarecer los asesinatos, determinar si estuvieron relacionados con el ejercicio periodístico e identificar y sancionar a los responsables. También pidió adoptar medidas urgentes y efectivas para proteger a los comunicadores en situación de riesgo y garantizar condiciones para el ejercicio libre y seguro del periodismo.

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