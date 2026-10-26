Colombia

Kimberly Reyes se sinceró con sus fans sobre la verdadera razón que la alejó de la actuación: “Decidí seguir con vida”

A través de un mensaje en sus redes sociales, la famosa desmintió que hubiera abandonado su trayectoria por falta de vigencia ante el público

La actriz Kimberly Reyes compartió un testimonio en video sobre su distanciamiento temporal de la actuación y las plataformas digitales, aclarando que su pausa profesional no obedeció a una pérdida de vigencia, sino a situaciones de ciberacoso y depresión que afectaron su vida personal (Kimberly Reyes / TikTok)

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La actriz Kimberly Reyes contó que se alejó de las redes sociales y de la actuación por el ciberacoso y la depresión que sufrió, además de rechazar las versiones que atribuían su pausa profesional a una supuesta pérdida de relevancia.

La artista compartió su testimonio en un video publicado en TikTok, en el que habló sobre el impacto que tuvieron los comentarios dirigidos a su apariencia y a su vida personal.

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La intérprete señaló que atravesaba “una de las depresiones más fuertes” de su vida cuando recibió críticas constantes sobre su rostro y su cuerpo por los cambios que se realizó. Según su relato, la exposición mediática y las opiniones en redes sociales agravaron un proceso que ya afectaba su bienestar emocional.

En su mensaje, Kimberly Reyes indicó que parte del público interpretó su pausa en el mundo del entretenimiento como el final de su carrera. Sin embargo, aseguró que su decisión respondió a la necesidad de establecer límites y protegerse en un momento de vulnerabilidad: “Algunos piensan que fue que mi carrera se acabó, que me volví irrelevante, pero la verdad es otra”.

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Entre Panas
La actriz se sinceró con sus fanáticos sobre uno de los episodios más difíciles que vivió por cuenta del ciberacoso (@kimberlyreyesh / Instagram)

La actriz explicó que se apartó del espectáculo de manera parcial, teniendo en cuenta que su actividad profesional también incluye colaboraciones comerciales vinculadas con plataformas digitales. Aunque continuó trabajando con algunas marcas, disminuyó su exposición pública para sentirse más tranquila.

Llegó un punto en el que entendí que la mejor forma de protegerme era desaparecer”, afirmó sobre su decisión.

Kimberly Reyes también agradeció a los seguidores que le enviaron mensajes de apoyo durante ese período. La actriz señaló que esas expresiones representaron un respaldo frente al ruido de las críticas y a los pensamientos que enfrentaba en privado.

El ciberbullying, según indicó, la llevó a sentir temor de aparecer ante la cámara y de exponerse nuevamente a comentarios que pudieran hacerle daño: “Hablarle a la cámara se volvió cada vez más difícil, aún lo es. Y hoy estoy aquí intentando hacerlo nuevamente. Y creo que se han dado cuenta que de una u otra manera he empezado a interactuar más con ustedes, porque sencillamente decidí que no quiero vivir con miedo, que no puedo permitirle a otros que decidan por mí”.

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Kimberly Reyes contó que los ataques digitales y un cuadro depresivo la llevaron a reducir su presencia pública durante un período de su carrera - crédito @kimberlyreyesh/IG

Los titulares y las críticas afectaron también a su familia

En el video, la famosa se refirió a la distancia entre la imagen que mostraba en internet y la situación que vivía fuera de las publicaciones. Explicó que, aunque en ocasiones aparecía sonriente o compartía fotografías en redes, evitaba revelar el alcance de sus dificultades emocionales.

“Para mí fue muy duro ver que un espacio que en algún momento me dio seguridad, y era estar aquí, estar en medios de comunicación, se convirtiera en titulares que son duros, devastadores, que no solamente me afectaban a mí, afectaban a mi familia”.

El mensaje de Kimberly Reyes se convierte en ejemplo de los efectos de la hostilidad digital contra figuras públicas, pues son varios los casos de las personas que se han visto afectadas, pese a llevar años en el medio.

Kimberly Reyes en un montaje de Infobae Colombia
En los comentarios, muchos de sus seguidores le recordaron a uno de sus personajes más reconocidos: Lucía Arjona en la telenovela Diomedes, el Cacique de La Junta (@kimberlyreyesh/Instagram)

La famosa conmovió con su reflexión sobre los difíciles momentos que pasó: “La vida me ha tumbado. Yo también he aprendido a limpiarme las rodillas, a sanarme las heridas, a curarme, a volver a intentarlo. Y no quiero que este sea el lugar donde finalmente me quede en el piso. No quiero sentir que ellos ganaron”.

En la parte final de su mensaje, se dirigió a quienes pudieran atravesar circunstancias parecidas: “Hoy quiero volver porque me siento orgullosa de mí para poder entregar mi mejor versión, porque decidí seguir adelante, decidí seguir con vida”, expresó, antes de transmitir su voz de acompañamiento para las personas que enfrentan problemas de salud mental o violencia en internet.

Su mensaje final demostró que ahora está determinada a seguir haciendo lo que el gusta: “Aunque hoy vuelvo a este espacio con temor y con dudas, sin saber lo que vaya a pasar, no quiero dejar que nada ni nadie, y mucho menos el miedo, decida por mí. Así que esto que he aprendido en estos años también te pueda servir a ti”.

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