Colombia

La Cidh analizará la responsabilidad de Colombia en el asesinato del exalcalde Eudaldo Díaz, quien advirtió en un Consejo Comunal de Álvaro Uribe que lo iban a matar

Juan David Díaz, hijo del exalcalde asesinado y que en la actualidad es vocero de víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia en Sucre, ha señalado que su familia continúa bajo amenazas y persecuciones, al parecer, por los determinadores del crimen

La Corte Interamericana de Derechos Humanos adelantará una sesión pública sobre el asesinato de Eudaldo 'Tito' Díaz, ocurrido en abril de 2003, en pro de establecer las circunstancias que rodearon su muerte - crédito @cajar.colombia/Instagram

Guardar

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) analizará el 30 de octubre, en Ciudad de Panamá, la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la desaparición forzada, tortura y asesinato de Eudaldo Díaz, el exalcalde de El Roble que advirtió en un Consejo Comunal de Gobierno que sería asesinado tras denunciar corrupción y vínculos criminales en Sucre.

La audiencia, en la que se espera la participación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), se llevará a cabo en un panorama de impunidad. La familia Díaz ha señalado sobre este caso que la condena y las confesiones obtenidas ante la justicia no han permitido esclarecer a todos los responsables del suceso, que ocurrió en abril de 2003.

PUBLICIDAD

A 23 años del crimen, Juan David Díaz, hijo del exalcalde y vocero de las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Sucre, ha afirmado en múltiples ocasiones que las amenazas contra su familia persisten. “Seguimos siendo víctimas de todo tipo de amenazas y de persecuciones”, recordó en diálogo con Infobae Colombia frente a esta delicada situación.

alcalde Eudaldo Díaz
Eudaldo Díaz fue el alcalde de El Roble que denunció en público al entonces gobernador de Sucre, Salvador Arana - crédito Colprensa

Cabe destacar que el 21 de febrero de 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso para estudiar si el Estado cumplió con su deber de garantizar justicia plena. Así pues, esta audiencia pública podrá seguirse a través de las redes del organismo, a partir de las 11:00 a. m., con la participación de diferentes intervinientes.

PUBLICIDAD

En este caso, Juan David Díaz sostuvo que la investigación permanece incompleta pese a que el exgobernador de Sucre Salvador Arana reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad como autor intelectual del homicidio. Arana recibió una condena de 40 años de prisión; aunque desde mayo de 2023 se encuentra en libertad condicional.

En Colombia, la Constitución establece que la JEP tiene competencia prevalente sobre la justicia ordinaria para investigar y juzgar delitos relacionados con el conflicto armado. Como Arana se sometió formalmente a esa jurisdicción, la pena dispuesta por la justicia ordinaria no está en ejecución, pues apenas había pagado 10 años de prisión.

Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, y el regreso de Salvatore Mancuso a Colombia
Juan David Díaz no ha ocultado su desazón por la libertad de Salvatore Mancuso, que en su momento fue nombrado gestor de paz en el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Jesús Avilés/Infobae

Advertencia de Eudaldo Díaz ante Álvaro Uribe precedió a su asesinato

El 1 de febrero de 2003, durante un consejo comunal en Corozal, Eudaldo Díaz se dirigió al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en presencia del entonces gobernador Salvador Arana. En esa intervención, identificó al mandatario seccional y a las estructuras paramilitares como responsables de la persecución en su contra, que derivó en su asesinato en Sucre.

“Soy el alcalde de El Roble suspendido. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre... Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar”, expresó Díaz, en declaraciones que en ese acto causaron el rechazo del presidente, que no dio crédito a las advertencias de Díaz.

Según el relato de la familia, el Estado retiró el esquema de seguridad del alcalde después de sus denuncias. Poco después, hombres armados lo interceptaron cuando se dirigía a una reunión y el 10 de abril de 2003, el cuerpo de Díaz fue hallado en la zona rural de Boca del Zorro, en un estado en el que registró signos de tortura y múltiples impactos de bala.

Exgobernador de Sucre, Salvador Arana
El exgobernador de Sucre Salvador Arana se acogió a la JEP y goza en la actualidad de libertad condicionada - crédito Colprensa

Para su hijo, la falta de una verdad completa ha dejado abierta la posibilidad de que responsables directos e indirectos conserven influencia en los territorios; una denuncia a la que se suma la libertad otorgada al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso e, incluso, el rol de gestor de paz que en su momento recibió del hoy expresidente de la República Gustavo Petro.

Familia de Eudaldo Díaz ha cuestionado beneficios otorgados a exparamilitares

Díaz ha sido crítico de cómo los integrantes de grupos paramilitares fueron capturados y condenados, aunque algunos de ellos recuperaron la libertad bajo la Ley de Justicia y Paz, al cumplir la pena máxima dispuesta en el tribunal transicional, que es de ocho años. “Faltan personas, tanto autores materiales como intelectuales, por responder”, afirmó.

El vocero cuestionó que varios beneficiarios de ese mecanismo no hubieran aportado información determinante sobre los que ordenaron y ejecutaron el crimen. También sostuvo que antiguos miembros o colaboradores de esas estructuras conservan poder en Sucre y otros departamentos y, en su concepto, “siguen delinquiendo y oprimiendo al pueblo”.

Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, asesinado alcalde de El Roble (Sucre)
Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, asesinado exalcalde de El Roble (Sucre), está expectante frente al alcance de la audiencia de la Cidh - crédito suministradas a Infobae Colombia

En este caso, la Fiscalía General de la Nación vinculó recientemente a la investigación al coronel Norman León Arango, entonces comandante de Policía de Sucre, por su presunta complicidad en el debilitamiento de la protección del exalcalde. La familia rechazó una propuesta de conciliación al considerar que no existían garantías de reparación integral.

En la audiencia única de verdad del 15 de mayo de 2023, Mancuso se refirió al homicidio de Díaz ante la JEP. “Fue una solicitud directa, creo que fue del gobernador (...) Sé que en un consejo comunitario él denunció, ante el entonces presidente Uribe, que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, precisó.

Temas Relacionados

Eudaldo DíazCidhSalvador AranaSalvatore MancusoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturaron a un hombre requerido por abuso sexual contra menor de 14 años durante una megatoma en Bogotá: se realizaron 400 registros a personas y verificaron 130 vehículos y motocicletas.

El procedimiento hizo parte de una jornada de registro, control e intervención para atender situaciones que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana. Durante la operación, los uniformados realizaron 400 registros a personas y verificaron 130 vehículos y motocicletas

Capturaron a un hombre requerido por abuso sexual contra menor de 14 años durante una megatoma en Bogotá: se realizaron 400 registros a personas y verificaron 130 vehículos y motocicletas.

Abogado ofreció millonario soborno a una menor para que cambiara su declaración en un caso de abuso: Corte Suprema tomó importante decisión

El alto tribunal concluyó que la prohibición para litigar debe igualar los 72 meses de cárcel, pues los hechos ocurrieron tras la reforma legal de 2015 y verificó la sanción sobre derechos y funciones públicas

Abogado ofreció millonario soborno a una menor para que cambiara su declaración en un caso de abuso: Corte Suprema tomó importante decisión

Aida Victoria Merlano habría revelado su paradero en una reciente publicación: "Se me había olvidado contarles"

La influenciadora barranquillera compartió un recorrido por Río de Janeiro con una foto junto a su hijo, una publicación que sus seguidores leyeron como respuesta al comunicado de su expareja

Aida Victoria Merlano habría revelado su paradero en una reciente publicación: "Se me había olvidado contarles"

Pedro Rodríguez Melo, primer condenado por el caso Ungrd, quedará en libertad tras redención de pena: qué papel tiene en el megaescándalo de corrupción

El abogado fue sentenciado tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y seguirá como testigo en expedientes que involucran a Olmedo López, Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres

Pedro Rodríguez Melo, primer condenado por el caso Ungrd, quedará en libertad tras redención de pena: qué papel tiene en el megaescándalo de corrupción

Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay tras la fecha 16: los partidos que faltan para quedar al día en el calendario y las cuentas de los equipos

Atlético Nacional, América y Deportivo Cali son los tres equipos que tienen asegurada su clasificación a los cuadrangulares semifinales del segundo semestre del fútbol colombiano

Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay tras la fecha 16: los partidos que faltan para quedar al día en el calendario y las cuentas de los equipos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano habría revelado su paradero en una reciente publicación: "Se me había olvidado contarles"

Aida Victoria Merlano habría revelado su paradero en una reciente publicación: "Se me había olvidado contarles"

Así reaccionaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez a los rumores de ruptura por aparecer distantes en redes

Cintia Cossio celebró sus 29 años con una lujosa fiesta de 15: Andy Rivera estuvo presente

Karina García habría entrado en labor de parto y compartió un emotivo mensaje de despedida a su pancita: “Hoy siento nostalgia”

Sonia Restrepo despidió a su padre y compartió el duro duelo tras la muerte de Yeison Jiménez: “Me sobrepasa”

Deportes

Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay tras la fecha 16: los partidos que faltan para quedar al día en el calendario y las cuentas de los equipos

Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay tras la fecha 16: los partidos que faltan para quedar al día en el calendario y las cuentas de los equipos

Estos son los equipos que ya están eliminados de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay: Junior necesita sumar en Tunja para mantenerse con vida

Capturaron al hijo y al hijastro de Iván René Valenciano en megaoperativo contra la delincuencia en Medellín liderado por Abelardo de la Espriella

Excampeón del mundo le “echó flores” a Álvaro Montero tras su victoria en el clásico Independiente vs. Boca: “Hay arqueros que están para momentos importantes”

La selección Colombia clasificó líder de su grupo a la fase final del Mundial sub-15: este será el próximo partido de la Tricolor