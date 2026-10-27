Colombia

Un juez ordenó embargar las cuentas del Pacto Histórico por una deuda de campaña de $450 millones

La medida había sido dirigida inicialmente contra Colombia Humana y contra Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial y expresidente de Ecopetrol. Tras la fusión de Colombia Humana con otras colectividades, sus responsabilidades jurídicas y administrativas pasaron al Pacto Histórico

Un mazo de juez junto a billetes atados y un documento con la palabra embargado, el logo de Pacto Histórico y el retrato de Gustavo Petro.
Una ilustración judicial simboliza el proceso de embargo de recursos al movimiento Pacto Histórico durante las investigaciones de campaña en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un juez de Barrancabermeja ordenó el embargo de las cuentas bancarias del Pacto Histórico dentro de un proceso por un préstamo de $450 millones que, según la demandante, fue entregado para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y continúa pendiente de pago.

La medida había sido dirigida inicialmente contra Colombia Humana y contra Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial y expresidente de Ecopetrol. Tras la fusión de Colombia Humana con otras colectividades, sus responsabilidades jurídicas y administrativas pasaron al Pacto Histórico, según informó La Silla Vacía.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información conocida, la Cooperativa Confiar, donde estarían las principales cuentas de la organización política, deberá hacer efectivo el embargo.

La Fiscalía tiene la autorización para rastrear recursos de la campaña de Gustavo Petro - crédito Colprensa
Un juez de Barrancabermeja ordenó el embargo de las cuentas bancarias del Pacto Histórico dentro de un proceso por un préstamo de $450 millones que, según la demandante, fue entregado para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y continúa pendiente de pago - crédito Colprensa

Una empresaria reclama el pago del préstamo y los intereses

La demanda fue presentada por Bibiana Pérez, empresaria santandereana que reclama la devolución del dinero y los intereses correspondientes. Según los registros de campaña citados por el medio, el préstamo se realizó el 18 de mayo de 2022, pocos días antes de la primera vuelta presidencial.

Pérez sostiene que, cuatro años después de esa operación, la obligación no ha sido saldada. En actuaciones previas dentro del mismo expediente, el juzgado ordenó el embargo del salario de Roa y el secuestro de siete inmuebles que aparecen a su nombre.

PUBLICIDAD

La decisión contra el Pacto Histórico se conoce después de que Petro asumiera como líder político de la colectividad, tras una reunión interna en la que fue escogido por unanimidad.

Ilustración con un mazo de juez, billetes congelados, documentos con el sello de embargo y un retrato de Gustavo Petro al fondo.
Una medida cautelar de embargo congela los fondos financieros vinculados a la campaña electoral del presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico en Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ricardo Roa enfrenta otro proceso por presuntos excesos en gastos electorales

El proceso penal se centra en la presunta violación de los límites de gasto en campañas electorales. La Fiscalía imputó a Roa en mayo de 2026, pues considera que, como gerente, tenía funciones de administración financiera, ordenación del gasto, control de la cuenta única y presentación de informes ante el CNE.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la campaña habría superado el límite de gastos en aproximadamente $1.388 millones durante la primera vuelta y en cerca de $276 millones en la segunda. El monto analizado en este expediente es de alrededor de $1.664 millones.

El caso de Ricardo Roa pone el foco sobre la falta de control en la rendición de cuentas y la transparencia de la financiación electoral en Colombia - crédito @ricroabar/X
El caso de Ricardo Roa pone el foco sobre la falta de control en la rendición de cuentas y la transparencia de la financiación electoral en Colombia - crédito @ricroabar/X

Esta cifra no coincide con el total de la sanción administrativa del CNE porque los dos procesos tienen alcances diferentes: el CNE estudió infracciones electorales administrativas, que incluyeron financiación prohibida y omisiones de reporte, mientras que la Fiscalía delimitó hechos que podrían configurar un delito.

El exgerente no aceptó los cargos y se declaró inocente. La Fiscalía le atribuye responsabilidades en la administración de recursos, la autorización de gastos y la rendición de cuentas ante las autoridades electorales.

En agosto, el organismo radicó el escrito de acusación. Entre los rubros cuestionados figuran pagos por transporte, publicidad, alimentación, logística y actos de campaña.

La audiencia de acusación contra Roa está programada para el viernes 30 de octubre de 2026, a las 2:00 p. m., ante el Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. Roa no aceptó los cargos y ha defendido que el manejo financiero de la campaña fue riguroso. No existe una sentencia penal en su contra, por lo que conserva la presunción de inocencia.

Roa también enfrenta una investigación distinta por presunto tráfico de influencias, relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y un posible vínculo con contratos de Ecopetrol. Ese expediente no forma parte de la investigación por la campaña de 2022.

Mientras avanza el cobro judicial contra el Pacto Histórico, Ricardo Roa deberá comparecer ante el Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, en la audiencia de acusación por el proceso relacionado con los topes de gasto. El exgerente ha rechazado los cargos y no existe una sentencia penal en su contra.

Temas Relacionados

EmbargoCuentas del Pacto HistóricoCamapaña de Gustavo PetroDeudaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chontico Día resultados de hoy martes 27 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy martes 27 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Fiesta de cumpleaños terminó en un feminicidio: hombre mató a su pareja dentro de una vivienda en el norte de Bogotá

La víctima sufrió heridas con un arma cortopunzante durante el altercado, fue llevada a un centro asistencial y falleció por la gravedad de las lesiones

Fiesta de cumpleaños terminó en un feminicidio: hombre mató a su pareja dentro de una vivienda en el norte de Bogotá

Thomas Greg & Sons pidió ser reconocida como víctima en investigación contra el exmagistrado Luis Guillermo Pérez por presunto saboteo a las elecciones 2026

Mauricio Pava, apoderado de la firma de logística electoral, señaló que la libertad de expresión y el control ciudadano son pilares de la democracia, pero no pueden convertirse en instrumentos para atribuir delitos sin pruebas

Thomas Greg & Sons pidió ser reconocida como víctima en investigación contra el exmagistrado Luis Guillermo Pérez por presunto saboteo a las elecciones 2026

Así reaccionaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez a los rumores de ruptura por aparecer distantes en redes

La ausencia de la influenciadora en el cumpleaños de Cintia generó dudas, pero una interacción entre ambos llevó a seguidores a descartar una separación

Así reaccionaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez a los rumores de ruptura por aparecer distantes en redes

Alcaldía local en Bogotá pagó $184 millones para que sus funcionarios tomaran clases de creole: esta fue la denuncia de la concejala Diana Diago

La cabildante Diana Diago pidió al alcalde Carlos Fernando Galán que aclare el gasto que también incluyó almuerzos por 70.000 pesos y refrigerios por 30.000 pese a solo contener tres alimentos para dos grupos de 35 asistentes

Alcaldía local en Bogotá pagó $184 millones para que sus funcionarios tomaran clases de creole: esta fue la denuncia de la concejala Diana Diago
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez a los rumores de ruptura por aparecer distantes en redes

Así reaccionaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez a los rumores de ruptura por aparecer distantes en redes

Cintia Cossio celebró sus 29 años con una lujosa fiesta de 15: Andy Rivera estuvo presente

Karina García habría entrado en labor de parto y compartió un emotivo mensaje de despedida a su pancita: “Hoy siento nostalgia”

Sonia Restrepo despidió a su padre y compartió el duro duelo tras la muerte de Yeison Jiménez: “Me sobrepasa”

⁠Sofía Vergara y Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, generaron rumores sobre un posible romance por unas fotografías

Deportes

Excampeón del mundo le “echó flores” a Álvaro Montero tras su victoria en el clásico Independiente vs. Boca: “Hay arqueros que están para momentos importantes”

Excampeón del mundo le “echó flores” a Álvaro Montero tras su victoria en el clásico Independiente vs. Boca: “Hay arqueros que están para momentos importantes”

La selección Colombia clasificó líder de su grupo a la fase final del Mundial sub-15: este será el próximo partido de la Tricolor

Figura de Atlético Nacional se despachó en contra de sus críticos a través de un live en sus redes sociales: “Puro fracasado, papi”

Sindicato de futbolistas denunció a Ramón Jesurún, presidente de la FCF, ante la Fiscalía: el dirigente habría impedido reunión sindical en Estados Unidos

Jorge Carrascal le dio la victoria a Flamengo en el Brasileirao y habló de su penal: “Era una jugada para tener personalidad”