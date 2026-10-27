Colombia

Fiesta de cumpleaños terminó en un feminicidio: hombre mató a su pareja dentro de una vivienda en el norte de Bogotá

La víctima sufrió heridas con un arma cortopunzante durante el altercado, fue llevada a un centro asistencial y falleció por la gravedad de las lesiones

Hallan cuerpo descompuesto en un hotel - crédito CTI de la Fiscalía
El incidente violento ocurrió durante una riña en una vivienda del barrio Villa María, al noroccidente de Bogotá - crédito CTI de la Fiscalía
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El presunto responsable del asesinato de una mujer en la localidad de Suba fue capturado por agentes del CAI La Gaitana y quedó a la espera del inicio de su proceso judicial.

El caso ocurrió tras una celebración de cumpleaños que derivó en una discusión de pareja dentro de un conjunto residencial en el noroccidente de Bogotá.

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La víctima murió después de recibir atención en el Hospital de Suba. El ataque sucedió durante la noche del lunes 26 de octubre y la mujer falleció a las 2.00 a. m. del martes 27 de octubre.

De acuerdo con información revelada por el programa matutino El Ojo de la Noche, la celebración se realizó en el apartamento 403 del conjunto situado en el barrio Villa María, en la localidad de Suba. El festejo era por el cumpleaños del hombre que convivía con la mujer.

El encuentro comenzó sin incidentes, con familiares y allegados reunidos en la vivienda. Cerca de la medianoche, la situación cambió cuando el cumpleañero habría consumido alcohol en exceso y comenzó una pelea con su compañera sentimental.

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