Hija de Egidio Cuadrado se defendió de las críticas por anunciar la subasta de uno de sus acordeones: “Fue ante todo un obrero del folclor”

Cuadrado falleció el lunes 21 de octubre de 2024 a los 71 años por problemas respiratorios derivados de una pulmonía- créditos @vallenatoymasna/X | archivo Colprensa/Paola España

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La familia de Egidio Cuadrado anunció la subasta de uno de los acordeones del músico y recibió críticas en redes sociales.

Ante las reacciones, su hija Katherine Arias afirmó en un video que se conoció por medio del portal Vallenatos y más na que la decisión busca obtener recursos para atender las necesidades de la viuda del artista.

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Arias sostuvo que la familia comprende el vínculo del público con la memoria del acordeonero cuya muerte fue en 2024, y agradeció los mensajes de quienes han cuestionado la iniciativa.

No obstante, ella aseguró que la venta del instrumento responde a las condiciones económicas que quedaron tras la enfermedad y muerte del músico.

“Cada opinión la recibimos con profundo respeto y agradecemos la forma en que defienden y aman la memoria de mi padre”, expresó en un video difundido en redes sociales.

Katherine Arias expresó en el video los motivos que llevaron a que la familia tomara la decisión de poner en subasta uno de los acordeones de Egidio Cuadrado - crédito @vallenatoymasna/X

Katherine Arias dijo que el músico no dejó una pensión de retiro

La hija de Cuadrado explicó que el acordeonero no tuvo un ingreso vitalicio ni una pensión, pese a que trabajó durante más de 30 años junto a Carlos Vives.

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“Solemos pensar que la fama equivale a abundancia, pero Egidio Cuadrado fue ante todo un obrero del folclor”, dijo Arias en la grabación.

La hija del acordeonero añadió que su padre construyó su trayectoria artística durante décadas y que mantuvo su vínculo con la música por vocación.

“Tras su partida, las limitadas regalías quedaron atrapadas en un proceso administrativo largo e incierto, mientras que sus años de quebranto de salud consumieron poco a poco los ahorros del hogar”, aseveró Arias.

Los recursos de la subasta estarán destinados a la viuda del acordeonero

Arias precisó que los ingresos que se obtengan con la subasta no estarán dirigidos a los hijos del artista.

La familia espera que los recursos sirvan para respaldar a la esposa de Cuadrado, a quien describió como su compañera durante la trayectoria profesional y los años de enfermedad.

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“No es un acto de desamor”, recalcó Arias al defender la decisión, y tras destacar que “es un gesto que él mismo se hubiera atrevido a tener para cuidar a su esposa”.

Carlos Vives contó con el apoyo de Egidio Cuadrado y la formación de La Provincia durante las sesiones de 'La Tierra del Olvido', que se permitieron experimentar más - crédito @carlosvives/Instagram

La mujer insistió en que la intención de la familia no es convertir el legado de Egidio Cuadrado en un negocio.

“Nuestra intención nunca ha sido mercantilizar la memoria del maestro, sino cuidar con dignidad a la mujer del proceso y su compañera de vida”, puntualizó Arias.

La subasta generó opiniones divididas entre seguidores del músico

El anuncio de la venta del acordeón abrió un debate entre seguidores y admiradores del artista.

Mientras algunas personas respaldaron la decisión de la familia, otros cuestionaron que uno de los instrumentos asociados con su carrera artística salga a subasta.

Cuadrado fue una de las figuras centrales del vallenato contemporáneo y se hizo reconocido por su trabajo como acordeonero de Carlos Vives.

Egidio Cuadrado murió en Bogotá el 21 de octubre de 2024, a los 71 años, por complicaciones respiratorias derivadas de una pulmonía. El acordeonero guajiro, coronado Rey Vallenato en 1985 y compañero musical de Carlos Vives desde 1991, dejó una trayectoria que llevó el folclor colombiano a escenarios de Europa, Rusia y Norteamérica.

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La carrera de Egidio Cuadrado

Nacido el 26 de febrero de 1953 en Villanueva, La Guajira, Egidio Rafael Cuadrado Hinojosa recibió en 2021 un reconocimiento a la trayectoria en los Latin Grammy. La distinción destacó su versatilidad en el vallenato y su capacidad para combinar ese género con otras expresiones musicales.

Su vínculo con el acordeón comenzó cerca de los 25 años, cuando consiguió interpretar Así soy yo, una composición de Rafael Zuleta.

Egidio Cuadrado fue galardonado en los Grammy por su trayectoria en la música - crédito Colprensa/Gaira

Aunque el vallenato estuvo presente desde su juventud, durante una etapa sintió una mayor afinidad por las rancheras.

El músico recordó esa preferencia durante una entrevista con El Tiempo, al señalar: “Yo antes tocaba pura ranchera… Yo me atrevo a decir que en ese momento a mí me gustaba más esa música que el vallenato”. En aquella conversación interpretó No volveré, obra de Manuel Esperón.

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‘Escalona’ y el inicio de la dupla con Carlos Vives

La serie Escalona, estrenada en 1991, unió a Cuadrado con Carlos Vives en una colaboración que se mantuvo hasta los últimos días del acordeonero.

La producción biográfica impulsó las carreras de ambos a través de nuevas versiones de las canciones de Rafael Escalona, reunidas en dos álbumes.

El acordeonero definió el cambio que produjo aquella asociación con una frase que le dijo al mismo diario bogotano: “Carlos fue el encargado de descomponerme”. Con Vives, incorporó ritmos e instrumentos que ampliaron el sonido tradicional del vallenato.

La acogida de ese trabajo llevó a la dupla a publicar en 1994 Clásicos de la provincia, un tributo al repertorio vallenato que incluyó La gota fría. El álbum reunió también canciones como Alicia adorada, Matilde Lina, Altos del rosario, Compa’e Chipuco y La Celosa, además de otras 15 grabaciones.

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Ese repertorio marcó el inicio de una corriente que fusionó elementos del pop y el rock con el vallenato, y Cuadrado se consolidó como el acordeonero que acompañaba las propuestas de Vives para sumar nuevos instrumentos y géneros a esa música.

El cantante samario contó que su compañero conservaba un cuaderno con las letras de las canciones de Escalona, utilizado durante las grabaciones de la serie.

Las páginas contenían los versos que, según Vives, reunían “las historias del ayer llenas de añoranzas y principalmente el alma de ese hombre que intentó construir una casa en el aire”, declaró a Mi Diario.

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Egidio Cuadrado (junto a Carlos Vives) primero encontró inspiración en la musica ranchera antes de lanzarse al vallenato - crédito @carlosvives/IG

Un acordeón llevado a escenarios internacionales

El instrumento ocupó un lugar central en la vida de Cuadrado, quien en 2021 explicó el vínculo que mantenía con su acordeón.

“Mi acordeón significa todo para mí, es mi desayuno, mi almuerzo y mi cena… Sin él me sería imposible vivir”, afirmó Cuadrado a Los Informantes.

Con esas melodías tocó para el rey de España, ante la torre Eiffel, frente al público de Rusia y en Norteamérica. Su recorrido internacional lo convirtió en una figura asociada con la difusión del folclor colombiano fuera del país.

Cuadrado grabó 11 álbumes junto a Vives desde Escalona. La relación artística, que superó los 25 años, fue presentada como una de las parejas musicales más queridas de la música latina.

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Su carrera reunió reconocimientos desde mediados de la década de 1990: obtuvo un premio Latin Billboard en 1995 por Clásicos de la provincia, recibió doble disco de platino en 1996 por La tierra del olvido y alcanzó el primer puesto de la lista latina de Billboard con Fruta fresca.

En 2000 fue nominado al Grammy anglo como mejor artista de música tropical y en 2002 ganó el Grammy a mejor álbum tradicional por Déjame entrar.