Capturaron al hijo y al hijastro de Iván René Valenciano en megaoperativo contra la delincuencia liderado por Abelardo de la Espriella en Medellín

Abelardo de la Espriella compartió momentos del megaoperativo en Medellín, acompañado del alcalde, Federico Gutiérrez - crédito Colprensa y Presidencia

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Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, hijo del exfutbolista Iván René Valenciano, y Eddy Santiago Cuadros Yepes, alias Risas, identificado como su hijastro, fueron capturados el martes 27 de octubre de 2026 en un operativo contra homicidios, extorsiones, hurtos y tráfico de drogas en Medellín.

El despliegue fue encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, junto al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, según El Colombiano.

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El balance parcial de la jornada registró 135 capturas y 153 allanamientos en Medellín, el Valle de Aburrá y otros puntos de Antioquia. Las acciones comenzaron en la noche del lunes y se prolongaron durante la madrugada con participación de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación.

La operación reunió inicialmente más de 100 registros judiciales y al menos 60 detenidos. Hacia las 3:20, Gutiérrez había señalado que los equipos buscaban a personas relacionadas con delitos que afectan la seguridad de la ciudad.

La información fue compartida por el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez}; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; y el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, de 20 años y el menor de los cinco hijos del exdelantero, fue detenido en la comuna 8, Villa Hermosa, donde opera la estructura La Roja. Eddy Santiago Cuadros Yepes fue capturado en el mismo sector.

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Ambos estarían relacionados con esa organización, señalada de robar relojes de alta gama en distintos sectores de Medellín. Las autoridades les habían imputado cargos por hurto calificado y agravado, además de concierto para delinquir.

Alias Risas fue mencionado en el primer balance oficial como una persona señalada de seguir a extranjeros que llegaban al aeropuerto José María Córdova para robarles relojes de alta gama. Tras su detención, Gutiérrez afirmó: “A Risas ya se le quitó la risa”.

Las dos capturas hicieron parte de 10 órdenes judiciales materializadas tras 10 allanamientos en la comuna 8. En esas diligencias participaron 81 funcionarios de la Policía Nacional y la Fiscalía.

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La de este martes fue la segunda detención de Jacobo Valenciano Yepes. El 27 de junio de 2024 fue capturado por su presunta participación en el robo a un establecimiento comercial del barrio Belén La Mota, en el suroccidente de Medellín.

En ese caso, fue sorprendido mientras se movilizaba en una motocicleta que habría sido utilizada en el asalto a una panadería, de donde fueron robados elementos avaluados en más de 14 millones de pesos. La Justicia le otorgó entonces detención domiciliaria, mientras continuaba abierta la investigación.

135 capturas y 153 allanamientos en Antioquia

La información fue compartida por el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez}; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; y el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @FicoGutierrez/X

El presidente indicó que el Bloque Operacional de Seguridad Urbana, Bosur, había procesado el 85% de la información disponible al momento de divulgar el balance. Además de las detenciones y los allanamientos, comunicó 98 expulsiones y una notificación roja de Interpol.

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El desglose incluyó 54 capturas en flagrancia, 66 por orden judicial, 11 correspondientes a extranjeros y cuatro aprehensiones adicionales. Las autoridades advirtieron que las cifras podían variar cuando terminara la consolidación de los datos.

Durante los procedimientos, la Policía Nacional incautó 10 armas de fuego: un fusil, siete pistolas y un revólver. También decomisó cinco armas traumáticas, 59 celulares, siete radios de comunicación, $ 717 millones, 25.000 euros, 40 kg de cocaína, 6.377 gramos de base de coca, 19.750 gramos de marihuana y 5.800 gramos de drogas sintéticas.

De la Espriella también informó que alias Primo Sangre, a quien identificó como segundo cabecilla de las disidencias del Frente 36 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Antioquia, murió tras oponer resistencia durante el operativo, según su versión.

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Antes de las diligencias, el mandatario se dirigió a los integrantes de la fuerza pública: “Tienen un comandante en jefe que los va a acompañar, que nunca los va a dejar solos y que los va a defender”.