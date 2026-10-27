Colombia

Una presunta casa de torturas y una oficina de sicariato en pleno centro de Bogotá: estas son las denuncias que realizó el concejal Andrés Barrios

Las acusaciones recopiladas por Andrés Barrios atribuyen a organizaciones ilegales el control de la zona y mencionan microtráfico, armas, extorsiones y ajustes de cuentas, hechos cuya verificación corresponde a las autoridades

El concejal Andrés Barrios solicitó un megaoperativo coordinado en el barrio San Bernardo ante denuncias de tráfico de estupefacientes y lavado de activos - crédito Secretaría de Seguridad
El concejal Andrés Barrios solicitó un megaoperativo coordinado en el barrio San Bernardo ante denuncias de tráfico de estupefacientes y lavado de activos - crédito Secretaría de Seguridad
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El concejal Andrés Barrios pidió un megaoperativo en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, ante denuncias sobre la presunta operación de organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, el lavado de activos y otros delitos.

El cabildante reclamó una acción coordinada entre el Gobierno nacional y la Administración distrital. Según sostuvo, la respuesta oficial no ha sido suficiente frente a los reportes recogidos por su equipo durante las últimas semanas.

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La solicitud busca una intervención sostenida que combine inteligencia, presencia de la fuerza pública, investigaciones judiciales y medidas contra los recursos de las estructuras ilegales. Barrios afirmó que los patrullajes esporádicos y las acciones aisladas no resuelven la situación que denunció en esta zona de la localidad de Santa Fe.

Barrios denunció una presunta casa de torturas y una oficina de sicariato

Uno de los señalamientos expuestos por el concejal se refiere a una vivienda que, presuntamente, sería utilizada para torturar y desmembrar personas. El edil también alertó sobre la posible existencia de una oficina de sicariato relacionada con las dinámicas delictivas que, según sus denuncias, afectan al sector.

Personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) realizaron la inspección en la esquina donde se reportó el hallazgo del tronco humano, en una de las calles del barrio San Bernardo (localidad de Santa Fe) - crédito imagen de referencia / archivo Colprensa
El cabildante alertó sobre la presunta existencia de una casa de torturas y una oficina de sicariato en el centro de Bogotá - crédito Colprensa

Barrios advirtió que la situación en San Bernardo podría convertir al barrio en un segundo Bronx. La comparación alude al antiguo sector del centro de Bogotá que estuvo asociado con el microtráfico y otras actividades ilegales.

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El concejal indicó que las denuncias apuntan a la presencia de estructuras criminales que ejercerían control en el área. La comprobación de los hechos y la identificación de los responsables dependerán de las investigaciones de las autoridades competentes.

“San Bernardo necesita una intervención integral y sostenida, no acciones aisladas. Sus habitantes no pueden seguir esperando mientras el miedo les arrebata su barrio. ¿Cuánto más tiene que pasar para que las autoridades intervengan? Llevamos semanas pidiendo una respuesta. Las familias de este sector exigen protección y acciones concretas”, aseguró el cabildante.

Las denuncias mencionan dos estructuras que operarían en el sector

La información recopilada por el equipo de Barrios señala que las actividades ilegales estarían repartidas entre dos grupos. El primero correspondería a un clan de carácter familiar, de acuerdo con lo planteado por el cabildante.

La advertencia del concejal señala que la zona de San Bernardo podría convertirse en un segundo Bronx - crédito Secretaría de Gobierno Bogotá
La advertencia del concejal señala que la zona de San Bernardo podría convertirse en un segundo Bronx - crédito Secretaría de Gobierno Bogotá

La segunda estructura sería una red de establecimientos comerciales que presuntamente serviría para lavar activos de alias Leo, a quien Barrios señaló como supuesto cabecilla de la banda conocida como Los Cuervos.

El calbildante también expresó preocupación por reportes sobre consumo y comercialización de estupefacientes, circulación de armas, extorsiones y presuntos ajustes de cuentas. Según el concejal, estas situaciones estarían alterando la tranquilidad de las familias que viven en el barrio del centro de la capital.

La propuesta incluye inteligencia, allanamientos y extinción de dominio

El primer componente de la estrategia planteada por Barrios consiste en coordinar a la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, a través de su Cuerpo Técnico de Investigación, y el Ejército Nacional. La intención es fortalecer las labores de inteligencia y las operaciones contra las estructuras denunciadas.

El segundo punto plantea realizar allanamientos estratégicos e investigaciones para identificar y capturar a los cabecillas de las bandas que, presuntamente, controlan las actividades ilegales en San Bernardo.

En Bogotá se han registrado cuatro ataques con explosivos en el centro de la ciudad, en inmediaciones al sector del barrio San Bernardo, conocido de manera popular como 'el Sanber' - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Las denuncias identifican la operación de un clan familiar y una red de lavado vinculada a alias Leo, presunto líder de Los Cuervos - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La tercera medida se enfoca en las fuentes de financiación de esas organizaciones. El concejal propuso investigaciones patrimoniales para rastrear recursos de origen ilícito.

En los casos que correspondan, Barrios pidió avanzar con embargos y procesos de extinción de dominio sobre bienes muebles e inmuebles que estarían vinculados con las operaciones de los grupos.

El concejal pidió protección para los habitantes que entregan información

La cuarta medida está dirigida a los líderes comunitarios y residentes que entregan datos sobre las actividades criminales. Barrios consideró necesario establecer mecanismos de protección para evitar que quienes denuncian sean víctimas de amenazas o represalias.

“San Bernardo necesita una intervención integral y sostenida”, aseguró el concejal Andrés Barrios. El cabildante sostuvo que los habitantes no pueden seguir esperando respuestas mientras persiste el temor en el barrio.

El edil agregó que las familias del sector reclaman protección y acciones concretas. Su llamado apunta a que las autoridades mantengan una presencia institucional permanente, en lugar de limitarse a operativos temporales.

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