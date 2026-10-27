Colombia

Mafe Carrascal se despachó contra Fico Gutierrez por nueva queja disciplinaria tras manifestaciones en la que apareció con una niña: "Mandando a sus perros rabiosos"

La congresista afirmó que mantendrá sus indagaciones sobre presuntas irregularidades de la alcaldía de Medellín y supuestos abusos contra población vulnerable, pese a los cuestionamientos derivados del episodio registrado durante las movilizaciones

María Fernanda Carrascal acusó al alcalde Federico Gutiérrez y a su equipo por supuestos ataques en su contra - crédito Colprensa/@FicoGutierrez - X
María Fernanda Carrascal acusó al alcalde Federico Gutiérrez y a su equipo por supuestos ataques en su contra - crédito Colprensa/@FicoGutierrez - X
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En la tarde del martes 27 de octubre, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal cuestionó al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez después de que el concejal Santiago Perdomo, del partido Creemos, presentara una queja disciplinaria ante la Comisión de Ética del Congreso.

El caso se remonta a su aparición durante las manifestaciones del 14 de octubre en el que Carrascal apareció en compañía de una menor que, con micrófono en mano, lanzó varios insultos al presidente Abelardo de la Espriella.

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El documento radicado en el Congreso también solicita la intervención de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para proteger los derechos de una niña.

La queja señala que el 14 de octubre de 2026 Carrascal participó en movilizaciones contra políticas del Gobierno nacional y que desde ese día circula un video en el que aparece en una tarima junto a una menor, frente a un micrófono.

María Fernanda Carrascal atribuyó los ataques al alcalde Federico Gutiérrez y anunció que continuará con las investigaciones sobre presuntos abusos en Medellín - crédito X
María Fernanda Carrascal atribuyó los ataques al alcalde Federico Gutiérrez y anunció que continuará con las investigaciones sobre presuntos abusos en Medellín - crédito X

Tras las quejas, la representante aseguró que, pese a los supuestos ataques del alcalde de Medellín y su equipo, continuará con las labores investigativas en su contra con referencia a presuntas irregularidades de la administración distrital, además de supuestos abusos contra la población vulnerable de la ciudad.

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“Hola, Fico Gutiérrez. Puede seguirme mandando a sus perros rabiosos para perseguirme, pero lo notifico: no me va a callar. Ya van 2 de sus concejales y el Vicepresidente de la Cámara. Entre más me ataca Creemos de Federico, más ganas me dan de seguir investigando y evidenciando los abusos que está cometiendo contra la gente más empobrecida de Medellín”, señaló la congresista.

Tras los señalamientos, el concejal de Medellín Santiago Perdomo respondió con cuestionamientos sobre su proceder en las marchas, además de exigir que responda ante la Procuraduría por el video en el que fue grabada junto a la menor.

“Representante por qué no en lugar de pelear en X, mejor le responde a la procuraduría que ya le abrió investigación disciplinaria por presuntamente instrumentalizar a una menor? No arme cortinas de humo, responda por lo que hizo. Mi deber es defender la niñez”, señaló el cabildante paisa.

El concejal Santiago Perdomo radicó una queja disciplinaria contra la representante María Fernanda Carrascal ante la Comisión de Ética del Congreso - crédito X
El concejal Santiago Perdomo radicó una queja disciplinaria contra la representante María Fernanda Carrascal ante la Comisión de Ética del Congreso - crédito X

El Pacto Histórico denunció hostigamiento político contra Carrascal

La Dirección Nacional del Pacto Histórico manifestó su respaldo a María Fernanda Carrascal mediante un comunicado publicado el 20 de octubre, en el que atribuyó a la congresista presuntos hechos de hostigamiento político, ataques digitales y violencia política de género. La colectividad pidió que las actuaciones de los organismos de control se desarrollen con imparcialidad y garantías de debido proceso.

El movimiento sostuvo que la protección de los derechos de los menores debe ser una obligación, aunque rechazó que la controversia sea utilizada para desacreditar a la representante. Además, convocó a sus militantes y sectores afines a expresar solidaridad con la legisladora.

Por su parte, el padre de la niña afirmó que la intervención de su hija durante la movilización en la plaza de Bolívar de Bogotá no fue planeada ni sugerida por Carrascal o su equipo. De acuerdo con su relato, él pidió a la congresista permitir que la menor subiera a la tarima después de que ella manifestó su intención de hablar y aseguró que nadie le indicó qué debía decir.

Mafe Carrascal se defendió tras señalamientos por presunta instrumentalización de una menor de edad - crédito
Mafe Carrascal se defendió tras señalamientos por presunta instrumentalización de una menor de edad - crédito (Colprensa - captura @red.de.noticias.d/TikTok)

El padre agregó que llegó a la concentración junto con la niña y la madre de ella, sin una coordinación previa con la representante o su oficina. Explicó que la menor había llevado una bandera de Palestina y que deseaba intervenir ante los asistentes porque le gusta hablar en público.

Según su versión, Carrascal accedió a que subiera a la tarima tras recibir la autorización de él. También indicó que la congresista le mencionó la consigna “Palestina libre” por la bandera que portaba la niña, pero negó que le hubiera dado instrucciones sobre el discurso o las expresiones que utilizó contra De la Espriella. El padre sostuvo que las críticas al episodio buscan afectar políticamente a la legisladora.

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