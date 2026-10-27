Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay tras la fecha 16: los partidos que faltan para quedar al día en el calendario y las cuentas de los equipos

Independiente Santa Fe derrotó a Atlético Bucaramanga por 2-1 el lunes 26 de octubre y quedó cerca de asegurar su presencia en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026 en el cierre de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026.
El encuentro se disputó en Bogotá y tuvo sus principales acciones en el tramo final. Franco Fagúndez adelantó al conjunto local en el minuto 31, Carlos Romaña fue expulsado, Luciano Pons igualó en el 80 y Luis Palacios marcó el tanto del triunfo en el 90+3.
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Santa Fe con la victoria quedó a una victoria de llegar al umbral de clasificación; Millonarios necesita sumar cuatro puntos en tres partidos para estar en la fiesta; Atlético Bucaramanga deberá sumar cinco puntos en cuatro partidos para clasificar; Independiente Medellín debe sumar siete puntos en tres duelos para estar adentro y Once Caldas debe sumar los nueve puntos restantes para no depender de otros equipos y estar en los cuadrangulares semifinales.
Estos son los partidos aplazados: fecha y hora de los encuentros
Cúcuta Deportivo vs. Águilas Doradas
Fecha: 27 de octubre
Hora: 6:00 p. m.
Boyacá Chicó vs. Junior FC
Fecha: 27 de octubre
Hora: 8:05 p. m.
Once Caldas vs. Alianza FC
Fecha: 28 de octubre
Hora: 6:00 p. m.
Internacional de Bogotá vs. Independiente Medellín
Fecha: 28 de octubre
Hora: 8:05 p. m.
América de Cali vs. Fortaleza FC
Fecha: 29 de octubre
Hora: 6:15 p. m.
Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe
Fecha: 29 de octubre
Hora: 8:30 p. m.
Deportivo Pereira vs. Jaguares FC
Fecha: 30 de octubre
Hora: 4:00 p. m.
Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto
Fecha: 27 de octubre
Hora: 8:05 p. m.
Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II
- Atlético Nacional: 32 puntos / +17 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- América de Cali: 31 puntos / +18 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Deportivo Cali: 30 puntos / +14 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
- Independiente Santa Fe: 28 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
- Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Independiente Medellín: 23 puntos / +1 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Once Caldas: 21 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
- Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -4 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Águilas Doradas: 19 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
- Alianza FC: 18 puntos / -10 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Internacional de Bogotá: 17 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Llaneros FC: 17 puntos / -5 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
- Junior FC: 15 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Boyacá Chicó: 15 puntos / -13 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Deportivo Pereira: 14 puntos / -8 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Jaguares FC: 13 puntos / -11 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Fortaleza FC: 12 puntos / -6 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Deportivo Pasto: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 15 partidos jugados (eliminado).
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