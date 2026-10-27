Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay tras la fecha 16: los partidos que faltan para quedar al día en el calendario y las cuentas de los equipos

Franco Fagundez es la figura de Independiente Santa Fe en el segundo semestre del 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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Independiente Santa Fe derrotó a Atlético Bucaramanga por 2-1 el lunes 26 de octubre y quedó cerca de asegurar su presencia en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026 en el cierre de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026.

El encuentro se disputó en Bogotá y tuvo sus principales acciones en el tramo final. Franco Fagúndez adelantó al conjunto local en el minuto 31, Carlos Romaña fue expulsado, Luciano Pons igualó en el 80 y Luis Palacios marcó el tanto del triunfo en el 90+3.

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Santa Fe con la victoria quedó a una victoria de llegar al umbral de clasificación; Millonarios necesita sumar cuatro puntos en tres partidos para estar en la fiesta; Atlético Bucaramanga deberá sumar cinco puntos en cuatro partidos para clasificar; Independiente Medellín debe sumar siete puntos en tres duelos para estar adentro y Once Caldas debe sumar los nueve puntos restantes para no depender de otros equipos y estar en los cuadrangulares semifinales.

Estos son los partidos aplazados: fecha y hora de los encuentros

El delantero marcó el segundo gol del Junior FC en el empate 2-2 contra Internacional de Bogotá - crédito Colprensa

Cúcuta Deportivo vs. Águilas Doradas

Fecha: 27 de octubre

Hora: 6:00 p. m.

Boyacá Chicó vs. Junior FC

Fecha: 27 de octubre

Hora: 8:05 p. m.

Once Caldas vs. Alianza FC

Fecha: 28 de octubre

Hora: 6:00 p. m.

Internacional de Bogotá vs. Independiente Medellín

Fecha: 28 de octubre

Hora: 8:05 p. m.

América de Cali vs. Fortaleza FC

Fecha: 29 de octubre

Hora: 6:15 p. m.

Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe

Fecha: 29 de octubre

Hora: 8:30 p. m.

Deportivo Pereira vs. Jaguares FC

Fecha: 30 de octubre

Hora: 4:00 p. m.

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto

Fecha: 27 de octubre

Hora: 8:05 p. m.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

Edwin Cardona celebrando el gol de Atlético Nacional frente a la tribuna del Deportivo Independiente Medellín - crédito @nacionaloficial/Instagram

Atlético Nacional: 32 puntos / +17 diferencia de gol / 15 partidos jugados. América de Cali: 31 puntos / +18 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportivo Cali: 30 puntos / +14 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 28 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Independiente Medellín: 23 puntos / +1 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Once Caldas: 21 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -4 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Águilas Doradas: 19 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Alianza FC: 18 puntos / -10 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 17 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Llaneros FC: 17 puntos / -5 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Junior FC: 15 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Boyacá Chicó: 15 puntos / -13 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportivo Pereira: 14 puntos / -8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Jaguares FC: 13 puntos / -11 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Fortaleza FC: 12 puntos / -6 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportivo Pasto: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 15 partidos jugados (eliminado).