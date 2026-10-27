Colombia

Carolina Cruz reveló la difícil situación con la esposa de su padre que le impide llevarlo a vivir a Bogotá por su alzhéimer: “No podemos hacer nada”

La presentadora aseguró que Iván Cruz tiene un poder que limita las decisiones de ella y su hermano, pese a que ambos buscan estar presentes durante su enfermedad

Carolina Cruz y su papá
Carolina Cruz contó la dificultad familiar que le impide tener a su padre cerca - crédito @carolinacruzosorio/Instagram
Guardar

La presentadora Carolina Cruz habló sobre las dificultades que enfrenta para trasladar a su padre, Iván Cruz, desde Manizales a Bogotá. Durante una dinámica de preguntas en Instagram, aseguró que una decisión relacionada con la representación de su progenitor limita las posibilidades de ella y de su hermano para definir el lugar donde vive.

La conductora de Día a día respondió a un seguidor que le preguntó por qué no convivía con su papá, quien está diagnosticado con alzhéimer. Cruz explicó que la esposa de Iván Cruz tendría un poder firmado por él que le permite actuar como su tutora, según la versión expuesta por la presentadora en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

“La familia de la esposa de mi papá vive en Manizales y ella le hizo firmar un poder para dejarla a ella como la tutora, así que lastimosamente mi hermano y yo no podemos hacer nada”, manifestó Carolina Cruz.

Carolina Cruz aseguró que mantiene la responsabilidad económica por su padre

La presentadora aclaró que el hecho de que su padre no viva cerca de ella no implica que se haya alejado de sus necesidades. Cruz sostuvo que asume los gastos asociados al bienestar de Iván Cruz y que busca visitarlo cuando sus compromisos profesionales se lo permiten.

“Yo respondo económicamente por todo lo que necesita mi papá: lugar donde vive, salud, muebles, ropa, odontología, etc., y voy a verlo cada que es posible”, expresó en la respuesta compartida con sus seguidores.

PUBLICIDAD

La presentadora se ha mostrado muy cercana a su padre - crédito @carolinacruzosorio/Instagram
La presentadora aseguró que una decisión sobre la representación de Iván Cruz limita las opciones de la familia - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La presentadora explicó que el traslado de su padre a Bogotá no es una alternativa posible en las circunstancias actuales. “Traerlo a Bogotá hoy en día es imposible, así que no tengo otra opción”, agregó.

Las declaraciones expusieron una dificultad adicional al proceso familiar que atraviesa Carolina Cruz desde el diagnóstico de alzhéimer de su padre. La enfermedad afecta de manera progresiva la memoria y otras funciones cognitivas, por lo que el acompañamiento suele requerir decisiones familiares y atención constante.

En el caso de la presentadora, la distancia entre Bogotá y Manizales ha condicionado la manera en que mantiene el contacto con Iván Cruz. Según ha contado, recurre a videollamadas y organiza visitas cuando puede desplazarse hasta la capital de Caldas.

Iván Cruz todavía reconoce a sus hijos, según contó la presentadora

Carolina Cruz ha compartido anteriormente detalles sobre el avance de la enfermedad de su padre. En agosto de 2026 explicó que Iván Cruz todavía podía identificarla a ella y a su hermano, aunque ya tenía dificultades para reconocer a sus nietos.

Esa situación llevó a la presentadora a reflexionar de forma pública sobre los cambios que implica la enfermedad en la vida familiar. En una publicación anterior, Carolina dedicó un mensaje a su padre y reafirmó su intención de acompañarlo.

“Te amamos, papi, hemos estado y estaremos siempre a tu lado; así tengamos que recordarte a cada segundo que somos tus hijos, lo haremos con más amor y paciencia”, escribió la comunicadora.

- crédito @carocruzosorio/Instagram
Iván Cruz aparece con frecuencia en las publicaciones de Carolina sobre su vida familiar. - crédito @carocruzosorio/Instagram

El testimonio de Cruz se suma a otras ocasiones en las que ha hablado sobre la importancia de la cercanía emocional, incluso cuando las condiciones no permiten una convivencia diaria. La presentadora ha mostrado conversaciones por videollamada y encuentros familiares en Manizales.

La relación con su padre suele aparecer en sus publicaciones de redes sociales, donde comparte momentos de visitas y mensajes sobre su estado de salud. En esta oportunidad, el tema surgió a partir de una inquietud puntual de un seguidor sobre el lugar donde reside Iván Cruz.

Cruz no entregó detalles sobre el alcance legal del documento que mencionó ni sobre las conversaciones familiares que han tenido alrededor de la situación. También evitó referirse a eventuales medidas que podría tomar para modificar el lugar de residencia de su padre.

Papá de Carolina Cruz
La presentadora sostuvo que mantiene su apoyo financiero y su compromiso con el cuidado de Iván Cruz. - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La presentadora se concentró en señalar que mantiene el apoyo financiero y procura estar presente dentro de las posibilidades que le permiten sus obligaciones laborales. La distancia, afirmó, no ha cambiado su compromiso con el cuidado de Iván Cruz.

El caso ha generado reacciones entre sus seguidores, debido a que Carolina Cruz suele mostrar aspectos de su vida familiar y ha hablado con frecuencia de la relación que mantiene con su padre.

Temas Relacionados

Carolina CruzPapá de Carolina CruzalzhéimerColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En video quedó registrado el secuestro de una joven de 19 años cuando abría una panadería en Guacarí, Valle del Cauca: ofrecen millonaria recompensa

Tres hombres armados obligaron a Lizeth Alejandra Castaño Montes a subir a una camioneta negra cuando abría un local del barrio La Primavera junto a su novio y un trabajador

En video quedó registrado el secuestro de una joven de 19 años cuando abría una panadería en Guacarí, Valle del Cauca: ofrecen millonaria recompensa

Mafe Carrascal se despachó contra Fico Gutierrez por nueva queja disciplinaria tras manifestaciones en la que apareció con una niña: "Mandando a sus perros rabiosos"

La congresista afirmó que mantendrá sus indagaciones sobre presuntas irregularidades de la alcaldía de Medellín y supuestos abusos contra población vulnerable, pese a los cuestionamientos derivados del episodio registrado durante las movilizaciones

Mafe Carrascal se despachó contra Fico Gutierrez por nueva queja disciplinaria tras manifestaciones en la que apareció con una niña: "Mandando a sus perros rabiosos"

Hija de Egidio Cuadrado se defendió de las críticas por anunciar la subasta de uno de sus acordeones: “Fue ante todo un obrero del folclor”

“Las limitadas regalías quedaron atrapadas en un proceso administrativo largo e incierto”, expresó su hija Katherine Arias, al defender la posición del circulo familiar, que fue reprochado por usuarios e internautas

Hija de Egidio Cuadrado se defendió de las críticas por anunciar la subasta de uno de sus acordeones: “Fue ante todo un obrero del folclor”

Una presunta casa de torturas y una oficina de sicariato en pleno centro de Bogotá: estas son las denuncias que realizó el concejal Andrés Barrios

Las acusaciones recopiladas por Andrés Barrios atribuyen a organizaciones ilegales el control de la zona y mencionan microtráfico, armas, extorsiones y ajustes de cuentas, hechos cuya verificación corresponde a las autoridades

Una presunta casa de torturas y una oficina de sicariato en pleno centro de Bogotá: estas son las denuncias que realizó el concejal Andrés Barrios

La Corte Suprema admitió denuncia contra Gustavo Petro y María José Pizarro tras denuncias sobre supuestos contratos a cambio de favores sexuales

La Sala de Instrucción asignó a Javier Fernando Fonseca el expediente que incluye el relato de una mujer sobre presuntos contratos y puestos entregados a cambio de servicios sexuales

La Corte Suprema admitió denuncia contra Gustavo Petro y María José Pizarro tras denuncias sobre supuestos contratos a cambio de favores sexuales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Hija de Egidio Cuadrado se defendió de las críticas por anunciar la subasta de uno de sus acordeones: “Fue ante todo un obrero del folclor”

Hija de Egidio Cuadrado se defendió de las críticas por anunciar la subasta de uno de sus acordeones: “Fue ante todo un obrero del folclor”

Aida Victoria Merlano habría revelado su paradero en una reciente publicación: "Se me había olvidado contarles"

Así reaccionaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez a los rumores de ruptura por aparecer distantes en redes

Cintia Cossio celebró sus 29 años con una lujosa fiesta de 15: Andy Rivera estuvo presente

Karina García habría entrado en labor de parto y compartió un emotivo mensaje de despedida a su pancita: “Hoy siento nostalgia”

Deportes

Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay tras la fecha 16: día y hora de los partidos aplazados y las cuentas de los equipos

Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay tras la fecha 16: día y hora de los partidos aplazados y las cuentas de los equipos

Estos son los equipos que ya están eliminados de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay: Junior necesita sumar en Tunja para mantenerse con vida

Capturaron al hijo y al hijastro de Iván René Valenciano en megaoperativo contra la delincuencia liderado por Abelardo de la Espriella en Medellín

Excampeón del mundo le “echó flores” a Álvaro Montero tras su victoria en el clásico Independiente vs. Boca: “Hay arqueros que están para momentos importantes”

La selección Colombia clasificó líder de su grupo a la fase final del Mundial sub-15: este será el próximo partido de la Tricolor