Carolina Cruz reveló la difícil situación con la esposa de su padre que le impide llevarlo a vivir a Bogotá por su alzhéimer: “No podemos hacer nada”

Carolina Cruz contó la dificultad familiar que le impide tener a su padre cerca - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

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La presentadora Carolina Cruz habló sobre las dificultades que enfrenta para trasladar a su padre, Iván Cruz, desde Manizales a Bogotá. Durante una dinámica de preguntas en Instagram, aseguró que una decisión relacionada con la representación de su progenitor limita las posibilidades de ella y de su hermano para definir el lugar donde vive.

La conductora de Día a día respondió a un seguidor que le preguntó por qué no convivía con su papá, quien está diagnosticado con alzhéimer. Cruz explicó que la esposa de Iván Cruz tendría un poder firmado por él que le permite actuar como su tutora, según la versión expuesta por la presentadora en sus redes sociales.

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“La familia de la esposa de mi papá vive en Manizales y ella le hizo firmar un poder para dejarla a ella como la tutora, así que lastimosamente mi hermano y yo no podemos hacer nada”, manifestó Carolina Cruz.

Carolina Cruz aseguró que mantiene la responsabilidad económica por su padre

La presentadora aclaró que el hecho de que su padre no viva cerca de ella no implica que se haya alejado de sus necesidades. Cruz sostuvo que asume los gastos asociados al bienestar de Iván Cruz y que busca visitarlo cuando sus compromisos profesionales se lo permiten.

“Yo respondo económicamente por todo lo que necesita mi papá: lugar donde vive, salud, muebles, ropa, odontología, etc., y voy a verlo cada que es posible”, expresó en la respuesta compartida con sus seguidores.

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La presentadora aseguró que una decisión sobre la representación de Iván Cruz limita las opciones de la familia - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La presentadora explicó que el traslado de su padre a Bogotá no es una alternativa posible en las circunstancias actuales. “Traerlo a Bogotá hoy en día es imposible, así que no tengo otra opción”, agregó.

Las declaraciones expusieron una dificultad adicional al proceso familiar que atraviesa Carolina Cruz desde el diagnóstico de alzhéimer de su padre. La enfermedad afecta de manera progresiva la memoria y otras funciones cognitivas, por lo que el acompañamiento suele requerir decisiones familiares y atención constante.

En el caso de la presentadora, la distancia entre Bogotá y Manizales ha condicionado la manera en que mantiene el contacto con Iván Cruz. Según ha contado, recurre a videollamadas y organiza visitas cuando puede desplazarse hasta la capital de Caldas.

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Iván Cruz todavía reconoce a sus hijos, según contó la presentadora

Carolina Cruz ha compartido anteriormente detalles sobre el avance de la enfermedad de su padre. En agosto de 2026 explicó que Iván Cruz todavía podía identificarla a ella y a su hermano, aunque ya tenía dificultades para reconocer a sus nietos.

Esa situación llevó a la presentadora a reflexionar de forma pública sobre los cambios que implica la enfermedad en la vida familiar. En una publicación anterior, Carolina dedicó un mensaje a su padre y reafirmó su intención de acompañarlo.

“Te amamos, papi, hemos estado y estaremos siempre a tu lado; así tengamos que recordarte a cada segundo que somos tus hijos, lo haremos con más amor y paciencia”, escribió la comunicadora.

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Iván Cruz aparece con frecuencia en las publicaciones de Carolina sobre su vida familiar. - crédito @carocruzosorio/Instagram

El testimonio de Cruz se suma a otras ocasiones en las que ha hablado sobre la importancia de la cercanía emocional, incluso cuando las condiciones no permiten una convivencia diaria. La presentadora ha mostrado conversaciones por videollamada y encuentros familiares en Manizales.

La relación con su padre suele aparecer en sus publicaciones de redes sociales, donde comparte momentos de visitas y mensajes sobre su estado de salud. En esta oportunidad, el tema surgió a partir de una inquietud puntual de un seguidor sobre el lugar donde reside Iván Cruz.

Cruz no entregó detalles sobre el alcance legal del documento que mencionó ni sobre las conversaciones familiares que han tenido alrededor de la situación. También evitó referirse a eventuales medidas que podría tomar para modificar el lugar de residencia de su padre.

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La presentadora sostuvo que mantiene su apoyo financiero y su compromiso con el cuidado de Iván Cruz. - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La presentadora se concentró en señalar que mantiene el apoyo financiero y procura estar presente dentro de las posibilidades que le permiten sus obligaciones laborales. La distancia, afirmó, no ha cambiado su compromiso con el cuidado de Iván Cruz.

El caso ha generado reacciones entre sus seguidores, debido a que Carolina Cruz suele mostrar aspectos de su vida familiar y ha hablado con frecuencia de la relación que mantiene con su padre.