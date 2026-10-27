Colombia y China firman acuerdo de cooperación por cuatro años para impulsar nuevas tecnologías, vivienda sostenible e infraestructura urbana

Angélica Ospina, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, destacó las oportunidades de cooperación internacional para el sector colombiano (Consejo colombiano de construcción sostenible)

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La planificación de ciudades de alta densidad, el desarrollo de infraestructura y la incorporación de herramientas digitales hacen parte de los desafíos que enfrenta la industria constructora colombiana. En busca de nuevas alternativas para responder a esas necesidades, organizaciones de Colombia y China acordaron establecer canales de cooperación técnica durante los próximos cuatro años.

El convenio fue firmado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) y la Asociación de la Industria de la Construcción del Distrito de Jinniu, ubicada en Chengdu. El acuerdo pretende facilitar el intercambio de conocimientos entre ambos países y explorar experiencias que puedan aportar al desarrollo de viviendas, edificaciones e infraestructura.

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Colombia y China buscan fortalecer los vínculos entre sus industrias constructoras mediante el intercambio de tecnologías y experiencias para el desarrollo urbano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alianza se concretó después de la Misión Empresarial a China 2026: Construcción Rápida y Urbanismo de Alta Densidad, realizada del 12 al 16 de octubre en Chengdu, capital de la provincia de Sichuan. La iniciativa fue liderada por Compensar, con Impact Hub Colombia y el acompañamiento local de ITTC Group, el Centro Internacional de Transferencia de Tecnología de Tianfu.

En la delegación participaron representantes de empresas y organizaciones colombianas relacionadas con la ingeniería, la construcción, el desarrollo inmobiliario y la infraestructura, interesados en conocer experiencias aplicadas al crecimiento urbano.

Seis áreas de cooperación para el sector constructor

El acuerdo establece seis campos de trabajo: construcción y desarrollo urbano, renovación de ciudades, vivienda de alta calidad, investigación y aplicación de soluciones sostenibles, infraestructura urbana y rural, y construcción digital.

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A partir de estas líneas, las organizaciones podrán compartir experiencias sobre tecnologías constructivas, modelos de gestión y alternativas para afrontar los retos de la urbanización. La cooperación contempla actividades como seminarios técnicos, jornadas de formación, visitas de campo e intercambio de información. También se prevé establecer mecanismos de comunicación entre empresas, autoridades sectoriales, instituciones de investigación y otras entidades vinculadas a la industria. La intención es facilitar el contacto entre los actores involucrados y reconocer oportunidades de colaboración.

Sin embargo, la firma no implica la financiación inmediata ni la ejecución automática de proyectos específicos de vivienda en Colombia. En esta etapa, el convenio está orientado al intercambio técnico y al conocimiento de experiencias que eventualmente podrían servir para desarrollar iniciativas conjuntas.

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La construcción sostenible gana terreno en Colombia: entre enero y mayo de 2026, el 41,1% del área licenciada para vivienda estaba en proceso de obtener una certificación ambiental (cortesía Fico Gutiérrez)

Angélica Ospina, presidenta ejecutiva del CCCS, destacó la importancia de fortalecer las relaciones internacionales para acercar al sector colombiano a otras formas de abordar los desafíos urbanos. “Para Colombia, este relacionamiento representa una oportunidad de ampliar las conexiones internacionales del sector y facilitar el acceso a experiencias relevantes en planificación urbana, vivienda, infraestructura e innovación. Así como la posibilidad de identificar oportunidades de trabajo conjunto”, expresó.

Los avances de Colombia en construcción sostenible

El acercamiento con China coincide con el crecimiento de las iniciativas de sostenibilidad en el sector constructor colombiano. De acuerdo con el boletín Enlace Verde del CCCS, entre enero y mayo de 2026 el 41,1% del área licenciada para vivienda estaba en proceso de obtener una certificación de construcción sostenible. En los proyectos no residenciales, la proporción alcanzaba el 12,1%.

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Entre abril y junio de ese año se reportaron 1.635.312 metros cuadrados de proyectos que buscaban certificaciones Leed, Casa Colombia o Edge. De esa superficie, 1.422.712 metros cuadrados correspondían a vivienda. En el ámbito de Leed, Colombia acumula 18.749.283 metros cuadrados distribuidos en 682 proyectos de edificaciones. Además, registra 28 proyectos de comunidades que abarcan 2.051 hectáreas.

En la categoría Leed for Communities Plan and Design, China ocupa el primer lugar y Colombia el segundo por número de proyectos registrados. Estas cifras muestran la presencia de ambos países en iniciativas que incorporan criterios de sostenibilidad a escalas superiores a las de un edificio individual.

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Chengdu, ciudad china de aproximadamente 21 millones de habitantes, fue el escenario de la firma del acuerdo que tendrá una vigencia inicial de cuatro año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barranquilla también figura entre los avances nacionales, al convertirse en la primera ciudad de Suramérica en obtener la certificación Leed para Ciudades. El reconocimiento destaca la incorporación de criterios sostenibles en la planificación y gestión integral del territorio.

El interés por conocer experiencias chinas está relacionado con la escala de sus desarrollos urbanos. Según las cifras divulgadas por el CCCS, ese país tiene un mercado de construcción valorado en cerca de US$1,3 billones anuales, una red ferroviaria de alta velocidad superior a los 45.000 kilómetros y una población urbana que representa alrededor del 65% de sus habitantes.

Chengdu, ciudad donde se firmó el convenio, tiene aproximadamente 21 millones de habitantes y una red de metro de unos 558 kilómetros. Sus dimensiones permiten observar los desafíos de movilidad, infraestructura y planificación que deben atender las grandes concentraciones urbanas.

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