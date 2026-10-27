Colombia

En video quedó registrado el secuestro de una joven de 19 años cuando abría una panadería en Guacarí, Valle del Cauca: ofrecen millonaria recompensa

Tres hombres armados obligaron a Lizeth Alejandra Castaño Montes a subir a una camioneta negra cuando abría un local del barrio La Primavera junto a su novio y un trabajador

Una cámara de seguridad captó el momento en que individuos armados y con los rostros cubiertos ingresaron a un local comercial de alimentos para asaltar a los presentes ( - crédito @ColombiaOscura-X)
Guardar

Una cámara de seguridad registró el secuestro de una joven de 19 años en una panadería de Guacarí, Valle del Cauca, cuando se disponía a abrir el establecimiento junto a su novio y un trabajador. La víctima fue identificada como Lizeth Alejandra Castaño Montes.

El hecho ocurrió hacia las 5:12 de la mañana del martes 27 de octubre de 2026 en un local del barrio La Primavera, en el casco urbano del municipio. Las imágenes hacen parte de los elementos que revisan las autoridades para establecer la ruta que siguieron los captores.

PUBLICIDAD

Tres hombres armados ingresaron a la panadería

De acuerdo con la información preliminar, una camioneta negra llegó hasta el establecimiento. Del vehículo descendieron tres hombres con pasamontañas, quienes entraron al local y amenazaron con armas de fuego a la joven, a su pareja, de 18 años, y al panadero.

Los hombres obligaron a Castaño Montes a subir a la camioneta y salieron del sector con rumbo desconocido. La joven es hija del dueño de la panadería, cuya familia tendría otros negocios similares en Guacarí.

Robo (- crédito @ColombiaOscura - X)
Los hombres obligaron a Castaño Montes a subir a la camioneta y salieron del sector con rumbo desconocido (- crédito @ColombiaOscura - X)

El padre de la víctima estaba en Medellín al momento del secuestro, según las versiones conocidas por las autoridades. Hasta ahora, no se conocían amenazas o extorsiones en su contra y los responsables tampoco se habían comunicado para pedir dinero por la liberación de la joven.

PUBLICIDAD

Ofrecieron $30 millones por información sobre la joven

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa de hasta $30 millones para quienes aporten información que permita ubicar a la víctima o identificar el recorrido de la camioneta.

“Estamos ofreciendo hasta 30 millones de pesos de recompensa para quien dé información al respecto de dónde está la camioneta en la que se llevaron a la joven, por dónde ha transitado y dónde puede estar esta persona que fue secuestrada”, afirmó Toro.

La fuerza pública activó un plan candado en Guacarí y extendió las labores de búsqueda hacia los corregimientos de Rozo y Santa Elena, así como a los municipios de Ginebra y El Cerrito.

Dilian Francisca Toro (- crédito @DilianFrancisca/X)
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa de hasta $30 millones (- crédito @DilianFrancisca/X)

Jaime Durán, subsecretario de Gestión en Convivencia y Seguridad del Valle del Cauca, informó que se reforzarían los operativos de Policía y Ejército en corredores urbanos y vías terciarias para esclarecer el caso.

Las autoridades analizan los móviles del secuestro. Entre las líneas de investigación figura una posible participación de estructuras disidentes de las Farc que tienen presencia en la zona, aunque no hay confirmación sobre la responsabilidad de algún grupo armado.

Liberación de secuestrados

Una acción coordinada de la Armada de Colombia y la Fiscalía General de la Nación permitió ubicar y liberar a dos hombres que permanecieron retenidos durante más de ocho horas en un tramo vial entre el corregimiento de Zacarías y Buenaventura, en el Valle del Cauca.

El operativo se activó después de que los Gaula Militares recibieran una alerta a través de la línea gratuita 147. La información advertía sobre el presunto secuestro de dos personas que viajaban en un vehículo particular hacia el puerto de Buenaventura.

La rápida intervención de fuerzas militares y judiciales permitió rescatar a dos ciudadanos retenidos por más de ocho horas, tras ser interceptados y golpeados por delincuentes armados en el Valle del Cauca - crédito Armada Nacional
La rápida intervención de fuerzas militares y judiciales permitió rescatar a dos ciudadanos retenidos por más de ocho horas, tras ser interceptados y golpeados por delincuentes armados en el Valle del Cauca - crédito Armada Nacional

El comandante de la Brigada de Infantería No. 2, coronel de infantería de marina Carlos Andrés Castellanos Rivera, afirmó que la reacción de las unidades adscritas a esa brigada permitió recuperar a los ciudadanos. Según el oficial, los responsables pertenecerían al grupo de delincuencia organizada Los Shotas.

La Armada indicó que varios hombres armados interceptaron el automóvil durante el recorrido. Los ocupantes fueron obligados a bajar del vehículo bajo intimidaciones. Después, los atacantes los golpearon, les quitaron sus pertenencias y se apropiaron del automotor.

Las víctimas fueron llevadas luego a un sitio cuya ubicación no fue precisada por las autoridades. Allí estuvieron privadas de la libertad por más de ocho horas, mientras los captores exigían una suma de dinero a cambio de permitir su liberación. Las autoridades no informaron si hubo capturas durante el procedimiento ni revelaron el monto solicitado por los delincuentes.

Temas Relacionados

Secuestro de jovenSecuestro en el ValleSecuestroJoven secuestradaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mafe Carrascal se despachó contra Fico Gutierrez por nueva queja disciplinaria tras manifestaciones en la que apareció con una niña: "Mandando a sus perros rabiosos"

La congresista afirmó que mantendrá sus indagaciones sobre presuntas irregularidades de la alcaldía de Medellín y supuestos abusos contra población vulnerable, pese a los cuestionamientos derivados del episodio registrado durante las movilizaciones

Mafe Carrascal se despachó contra Fico Gutierrez por nueva queja disciplinaria tras manifestaciones en la que apareció con una niña: "Mandando a sus perros rabiosos"

Hija de Egidio Cuadrado se defendió de las críticas por anunciar la subasta de uno de sus acordeones: “Fue ante todo un obrero del folclor”

“Las limitadas regalías quedaron atrapadas en un proceso administrativo largo e incierto”, expresó su hija Katherine Arias, al defender la posición del circulo familiar, que fue reprochado por usuarios e internautas

Hija de Egidio Cuadrado se defendió de las críticas por anunciar la subasta de uno de sus acordeones: “Fue ante todo un obrero del folclor”

Una presunta casa de torturas y una oficina de sicariato en pleno centro de Bogotá: estas son las denuncias que realizó el concejal Andrés Barrios

Las acusaciones recopiladas por Andrés Barrios atribuyen a organizaciones ilegales el control de la zona y mencionan microtráfico, armas, extorsiones y ajustes de cuentas, hechos cuya verificación corresponde a las autoridades

Una presunta casa de torturas y una oficina de sicariato en pleno centro de Bogotá: estas son las denuncias que realizó el concejal Andrés Barrios

La Corte Suprema admitió denuncia contra Gustavo Petro y María José Pizarro tras denuncias sobre supuestos contratos a cambio de favores sexuales

La Sala de Instrucción asignó a Javier Fernando Fonseca el expediente que incluye el relato de una mujer sobre presuntos contratos y puestos entregados a cambio de servicios sexuales

La Corte Suprema admitió denuncia contra Gustavo Petro y María José Pizarro tras denuncias sobre supuestos contratos a cambio de favores sexuales

Cómo hacen los colombianos para gastar menos en el mercado: es el país donde más se ahorra en América Latina, según informe

El 43% de los consumidores del país elimina productos no esenciales para destinar sus recursos a básicos, cinco puntos por encima del promedio regional, según el estudio Consumer Outlook 2027 de NielsenIQ

Cómo hacen los colombianos para gastar menos en el mercado: es el país donde más se ahorra en América Latina, según informe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Hija de Egidio Cuadrado se defendió de las críticas por anunciar la subasta de uno de sus acordeones: “Fue ante todo un obrero del folclor”

Hija de Egidio Cuadrado se defendió de las críticas por anunciar la subasta de uno de sus acordeones: “Fue ante todo un obrero del folclor”

Carolina Cruz reveló la difícil situación con la esposa de su padre que le impide llevarlo a vivir a Bogotá por su alzhéimer: “No podemos hacer nada”

Aida Victoria Merlano habría revelado su paradero en una reciente publicación: "Se me había olvidado contarles"

Así reaccionaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez a los rumores de ruptura por aparecer distantes en redes

Cintia Cossio celebró sus 29 años con una lujosa fiesta de 15: Andy Rivera estuvo presente

Deportes

Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay tras la fecha 16: día y hora de los partidos aplazados y las cuentas de los equipos

Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay tras la fecha 16: día y hora de los partidos aplazados y las cuentas de los equipos

Estos son los equipos que ya están eliminados de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay: Junior necesita sumar en Tunja para mantenerse con vida

Capturaron al hijo y al hijastro de Iván René Valenciano en megaoperativo contra la delincuencia liderado por Abelardo de la Espriella en Medellín

Excampeón del mundo le “echó flores” a Álvaro Montero tras su victoria en el clásico Independiente vs. Boca: “Hay arqueros que están para momentos importantes”

La selección Colombia clasificó líder de su grupo a la fase final del Mundial sub-15: este será el próximo partido de la Tricolor