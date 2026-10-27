En video quedó registrado el secuestro de una joven de 19 años cuando abría una panadería en Guacarí, Valle del Cauca: ofrecen millonaria recompensa

Una cámara de seguridad captó el momento en que individuos armados y con los rostros cubiertos ingresaron a un local comercial de alimentos para asaltar a los presentes ( - crédito @ColombiaOscura-X)

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Una cámara de seguridad registró el secuestro de una joven de 19 años en una panadería de Guacarí, Valle del Cauca, cuando se disponía a abrir el establecimiento junto a su novio y un trabajador. La víctima fue identificada como Lizeth Alejandra Castaño Montes.

El hecho ocurrió hacia las 5:12 de la mañana del martes 27 de octubre de 2026 en un local del barrio La Primavera, en el casco urbano del municipio. Las imágenes hacen parte de los elementos que revisan las autoridades para establecer la ruta que siguieron los captores.

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Tres hombres armados ingresaron a la panadería

De acuerdo con la información preliminar, una camioneta negra llegó hasta el establecimiento. Del vehículo descendieron tres hombres con pasamontañas, quienes entraron al local y amenazaron con armas de fuego a la joven, a su pareja, de 18 años, y al panadero.

Los hombres obligaron a Castaño Montes a subir a la camioneta y salieron del sector con rumbo desconocido. La joven es hija del dueño de la panadería, cuya familia tendría otros negocios similares en Guacarí.

Los hombres obligaron a Castaño Montes a subir a la camioneta y salieron del sector con rumbo desconocido (- crédito @ColombiaOscura - X)

El padre de la víctima estaba en Medellín al momento del secuestro, según las versiones conocidas por las autoridades. Hasta ahora, no se conocían amenazas o extorsiones en su contra y los responsables tampoco se habían comunicado para pedir dinero por la liberación de la joven.

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Ofrecieron $30 millones por información sobre la joven

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa de hasta $30 millones para quienes aporten información que permita ubicar a la víctima o identificar el recorrido de la camioneta.

“Estamos ofreciendo hasta 30 millones de pesos de recompensa para quien dé información al respecto de dónde está la camioneta en la que se llevaron a la joven, por dónde ha transitado y dónde puede estar esta persona que fue secuestrada”, afirmó Toro.

La fuerza pública activó un plan candado en Guacarí y extendió las labores de búsqueda hacia los corregimientos de Rozo y Santa Elena, así como a los municipios de Ginebra y El Cerrito.

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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa de hasta $30 millones (- crédito @DilianFrancisca/X)

Jaime Durán, subsecretario de Gestión en Convivencia y Seguridad del Valle del Cauca, informó que se reforzarían los operativos de Policía y Ejército en corredores urbanos y vías terciarias para esclarecer el caso.

Las autoridades analizan los móviles del secuestro. Entre las líneas de investigación figura una posible participación de estructuras disidentes de las Farc que tienen presencia en la zona, aunque no hay confirmación sobre la responsabilidad de algún grupo armado.

Liberación de secuestrados

Una acción coordinada de la Armada de Colombia y la Fiscalía General de la Nación permitió ubicar y liberar a dos hombres que permanecieron retenidos durante más de ocho horas en un tramo vial entre el corregimiento de Zacarías y Buenaventura, en el Valle del Cauca.

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El operativo se activó después de que los Gaula Militares recibieran una alerta a través de la línea gratuita 147. La información advertía sobre el presunto secuestro de dos personas que viajaban en un vehículo particular hacia el puerto de Buenaventura.

La rápida intervención de fuerzas militares y judiciales permitió rescatar a dos ciudadanos retenidos por más de ocho horas, tras ser interceptados y golpeados por delincuentes armados en el Valle del Cauca - crédito Armada Nacional

El comandante de la Brigada de Infantería No. 2, coronel de infantería de marina Carlos Andrés Castellanos Rivera, afirmó que la reacción de las unidades adscritas a esa brigada permitió recuperar a los ciudadanos. Según el oficial, los responsables pertenecerían al grupo de delincuencia organizada Los Shotas.

La Armada indicó que varios hombres armados interceptaron el automóvil durante el recorrido. Los ocupantes fueron obligados a bajar del vehículo bajo intimidaciones. Después, los atacantes los golpearon, les quitaron sus pertenencias y se apropiaron del automotor.

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Las víctimas fueron llevadas luego a un sitio cuya ubicación no fue precisada por las autoridades. Allí estuvieron privadas de la libertad por más de ocho horas, mientras los captores exigían una suma de dinero a cambio de permitir su liberación. Las autoridades no informaron si hubo capturas durante el procedimiento ni revelaron el monto solicitado por los delincuentes.