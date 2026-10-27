Colombia

Aida Victoria Merlano habría revelado su paradero en una reciente publicación: "Se me había olvidado contarles"

La influenciadora barranquillera compartió un recorrido por Río de Janeiro con una foto junto a su hijo, una publicación que sus seguidores leyeron como respuesta al comunicado de su expareja

La barranquillera incluyó al pequeño Emiliano en el breve video dejando claro que el menor está bien - crédito @aidavictoriam/IG
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Aida Victoria Merlano reapareció en sus historias de Instagram con un mensaje que sus seguidores interpretaron como una respuesta directa a Juan David Tejada, su expareja y padre de su hijo Emiliano.

Y es que en días anteriores a la publicación de la influencer, el llamado rey de los agropecuarios había publicado una denuncia en la que aseguró desconocer el paradero del menor y pidió ayuda internacional para localizarlo.

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“Peladas! Se me había olvidado decirles que todo este tiempo he estado viviendo en Brasil, ya casi domino el portugués”, escribió la creadora de contenido barranquillera, acompañando el texto con un video en el que aparece recorriendo distintos puntos emblemáticos del territorio carioca y vistiendo camisetas de la selección brasileña.

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Aida Victoria se quebró en 'La Mansión VIP' y reveló que extraña a su hijo, pero sabe que está bien - crédito @aidavictoriam/IG

Las reacciones de los seguidores de la hija de Aida Merlano no tardaron en aparecer, con mensajes como: “Nena, pero dile al papá que el niño está bien”; “Mejor vida si le está dando ella a Emi, que este señor”; “Emi viajando por el mundo desde chiquito”, entre otros.

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Una de las imágenes muestra a Merlano cargando a Emiliano de espaldas

La publicación no pasó inadvertida: entre las imágenes que componen el video, una en particular llamó la atención de los internautas, pues muestra a la creadora de contenido cargando al pequeño Emiliano de espaldas. La aparición del niño en la historia fue leída por gran parte de sus seguidores como un gesto deliberado para desestimar las acusaciones que su expareja había formulado horas antes.

Para muchos de quienes siguen de cerca la disputa entre ambos, el tono del mensaje —cargado de sarcasmo— dejó entrever que la mención a Brasil no sería literal, sino una forma de esquivar con humor la presión mediática generada por el comunicado de Tejada.

Tejada denunció que el menor fue trasladado a Bahamas sin su consentimiento

El sábado 24 de octubre, el empresario conocido en redes como El Rey de los Agropecuarios publicó en su cuenta de Instagram un comunicado titulado “Denuncia pública”, acompañado de un afiche con la leyenda “SOS se busca Emiliano”.

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Expareja de Aida Victoria Merlano publicó fotografía del menor y su posible ubicación - crédito @elreydelosagropecuarios_/IG

En el documento, aseguró que había autorizado la salida temporal de su hijo hacia Panamá, con fecha de regreso prevista para el 3 de agosto de 2026, pero que el menor fue trasladado a Bahamas sin su autorización.

“Actualmente desconozco su ubicación exacta, con quién convive y qué personas lo rodean. Además, se me ha impedido verlo y mantener comunicación con él”, señaló el empresario en el texto que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Tejada también reveló que Merlano habría interpuesto una demanda de privación de la patria potestad ante un juzgado de Barranquilla, un proceso que su equipo jurídico ya está cuestionando por competencia territorial. Asimismo, expresó preocupación ante la posibilidad de que el traslado de Emiliano al exterior guarde relación con la situación judicial que la influencer enfrenta actualmente en Colombia, aunque esa conexión no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

El padre inició un procedimiento de restitución internacional ante el ICBF

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El papá del menor pidió a los dos gobiernos intervenir para poder saber el paradero de su bebé - crédito @elreydelosagropercuarios_/IG

El empresario detalló que, junto con sus abogados, puso en marcha un procedimiento de restitución internacional de menores ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

“Hago un llamado urgente a las autoridades de Bahamas, al Gobierno colombiano y a la comunidad internacional para que me ayuden a localizar a mi hijo y verificar su ubicación”, escribió Tejada en su publicación, que incluyó datos de contacto de la Policía de Bahamas y de la Fiscalía.

Hasta el momento, más allá de la historia en la que aludió a su supuesta estadía en Brasil, Aida Victoria Merlano no se ha pronunciado de manera directa sobre las acusaciones de su expareja ni sobre el proceso legal en curso.

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