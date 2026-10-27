El ‘Tren’ Valencia opinó sobre qué jugador debe reemplazar a James Rodríguez en la selección Colombia: “Que le tiren la camiseta”

James Rodríguez hizo oficial su retiro de la Selección Colombia a través de un emotivo video en sus redes sociales. El capitán de la ‘tricolor’ da un paso al costado tras más de una década representando a más de 50 millones de colombianos en eliminatorias, amistosos, Mundiales y Copa América.

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El exjugador Adolfo ‘Tren’ Valencia considera que Yáser Asprilla debe asumir un papel más relevante en la selección Colombia tras el retiro de James Rodríguez. Así lo expresó en una entrevista con Infobae Colombia, en la que sostuvo que el mediocampista reúne las condiciones para tomar esa responsabilidad dentro del equipo nacional.

El exfutbolista fue consultado por los integrantes de la nueva generación con proyección internacional y con posibilidades de competir, a futuro, por reconocimientos como el Balón de Oro. En ese análisis mencionó a Daniel Arcila y Asprilla, y señaló que sus aspiraciones dependerán del rendimiento que sostengan con Colombia.

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El 'Tren' Valencia aseguró que Yaser Asprilla debe reemplazar a James Rodríguez en la selección Colombia - crédito Reuters

El ‘hueco’ que dejó James Rodríguez en la selección Colombia

“Los muchachos que están por fuera jugando en el exterior tienen un poquito de ventaja en que puedan ser Balón de Oro. Eso sí está claro”, afirmó Valencia. La referencia cobra relevancia tras la entrega de ese galardón en su edición del 2026 a Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y capitán de Inglaterra, quien se impuso a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Para el exdelantero colombiano, la proyección internacional debe sostenerse con rendimiento y constancia: “Se lo tiene que ganar uno. ¿Cómo se lo tiene que ganar uno? Entrenándose bien, esforzándose, mejorando las cosas que tiene que mejorar el jugador".

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La discusión sobre el relevo del capitán tomó fuerza después de que Rodríguez anunciara su retiro internacional el 15 de septiembre de 2026. Su último partido fue el 7 de julio de 2026, en la eliminación por penales ante Suiza en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El volante cerró su ciclo con 131 partidos y 31 goles, registros que lo ubican como el futbolista con más presencias y el segundo máximo anotador de la selección.

James Rodríguez portó su última camiseta en la selección Colombia con el símbolo de GOAT - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

Valencia pidió darle continuidad a Yaser Asprilla

Para Valencia, Yaser Asprilla debe contar con continuidad y una función central en el mediocampo. “Ahora el que tiene que manejar esa batuta sería Yáser, para mí. Que le tiren la camiseta”, señaló en diálogo con Infobae Colombia.

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El jugador chocoano debutó como profesional con Envigado el 2 de diciembre de 2020, en la derrota 3-0 ante Independiente Medellín por la liga colombiana. Tenía 17 años y, tras su proceso formativo en el club antioqueño, dio el salto al primer equipo.

Su estreno con la selección absoluta llegó el 16 de enero de 2022, durante el triunfo 2-1 ante Honduras en Fort Lauderdale, Estados Unidos. Asprilla ingresó en reemplazo de Juan Fernando Quintero en el equipo dirigido entonces por Reinaldo Rueda. Marcó su primer gol con Colombia el 24 de septiembre de 2022, en la victoria 4-1 sobre Guatemala, que correspondió al debut de Néstor Lorenzo como entrenador.

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También integró el plantel que llegó a la final de la Copa América de 2024 en Estados Unidos, aunque tuvo una participación limitada. Valencia destacó su experiencia previa con la camiseta nacional: “Es un muchacho que tiene muchas condiciones, mucha capacidad”.

Yaser Asprilla celebrando su segundo gol con la selección Colombia - crédito @yaser_asprilla_10/Instagram

El exdelantero sostuvo que el talento del mediocampista debe acompañarse de exigencia y regularidad. “Ya se ha puesto esa camiseta de la selección, no le ha quedado grande. Entonces es un muchacho que se le tiene que dar la oportunidad”, afirmó, antes de concluir: “Hay que trabajar más, trabajar duro para lograr el objetivo que ellos quieren”.

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A propósito de la necesidad de encontrar un nuevo conductor tras la salida de James Rodríguez, el ‘Tren’ Valencia también se refirió a Luis Díaz y a su puesto número 24 en el Balón de Oro 2026. En ese mismo diálogo con esete medio, el exdelantero consideró que el atacante del Bayern Múnich cuenta con el nivel para figurar entre los mejores, aunque su actuación en el Mundial pudo haber condicionado su ubicación.

“Lucho ha hecho cosas muy interesantes en el Bayern. Lo que pasa es que de pronto a Lucho lo pusieron de pronto en un ranking un poquito mejor, porque no tuvo una muy buena actuación en el mundial”, afirmó. Para Valencia, Díaz debe tomar ese resultado como un impulso: “Ahora tiene que trabajar más”.

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