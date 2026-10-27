Más de 1,5 millones de clientes de Afinia podrían sufrir restricciones eléctricas si la empresa no resuelve trámites y obligaciones ante XM

Más de 1,5 millones de usuarios de Afinia podrían verse afectados por eventuales limitaciones del suministro eléctrico si la empresa no resuelve los procedimientos abiertos ante XM (@MarianaOsorio27/X)

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Más de un millón y medio de clientes de Afinia podrían verse afectados por eventuales restricciones en el suministro eléctrico si la compañía no resuelve varios procedimientos relacionados con sus obligaciones en el mercado de energía. La primera fecha señalada es el 30 de octubre de 2026, aunque los registros disponibles no representan una desconexión confirmada ni permiten establecer cuántos usuarios perderían el servicio.

La situación financiera de la filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM) mantiene la atención sobre su capacidad para responder a los compromisos. La empresa necesita $800.000 millones para sostener su operación hasta diciembre y acumula una deuda de $6,3 billones, cifras que reflejan la presión sobre sus cuentas.

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Mientras avanzan las gestiones para obtener recursos del Gobierno Nacional, EPM insiste en que el respaldo económico no puede prolongarse sin una salida estructural. Su gerente general, John Maya, espera que los recursos requeridos lleguen la próxima semana, pero advirtió que la matriz no continuará realizando transferencias extraordinarias si no se corrigen las dificultades de fondo.

Afinia necesita $800.000 millones para garantizar su operación hasta diciembre, mientras enfrenta una deuda de $6,3 billones y busca apoyo financiero del Gobierno Nacional (Luisa González/REUTERS)

Las fechas que aparecen en los procedimientos de XM

Los registros del operador del sistema eléctrico colombiano, XM, incluyen varios trámites asociados con la empresa Caribemar de la Costa, razón social de Afinia. Estos están relacionados con obligaciones vencidas, proyecciones de demanda y ajustes de cobertura contractual que deben atenderse dentro del mercado eléctrico.

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El calendario identifica el 30 de octubre como la fecha más próxima, correspondiente a un procedimiento de ajuste para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026. Otros expedientes contemplan el 3 y el 9 de noviembre, mientras que los relacionados con vencimientos de octubre del Sistema de Intercambios Comerciales (SIC), el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y el Sistema de Transmisión Regional (STR) tienen como referencia el 10 de noviembre.

Sin embargo, los trámites aparecen en estado “Iniciado”. Esto significa que las fechas hacen parte de procedimientos en curso y no constituyen una orden definitiva para interrumpir el servicio. Tampoco implican que todos los usuarios de Afinia estén expuestos a una desconexión inmediata.

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John Maya, gerente general de EPM, advirtió que la matriz no continuará realizando transferencias extraordinarias a Afinia si no se encuentra una solución estructural a sus dificultades financieras (Superintendencia de Servicios Públicos)

Los expedientes están vinculados con compromisos que los comercializadores deben cumplir para respaldar la atención de sus clientes. Entre ellos figuran cargos y obligaciones del mercado, además de mecanismos que permiten revisar la correspondencia entre la energía contratada y la demanda que se debe cubrir.

Cuando se detectan diferencias o incumplimientos, el agente dispone de plazos para realizar los ajustes correspondientes. Si no logra resolver la situación y el procedimiento avanza por las etapas regulatorias previstas, puede llegar a establecerse una limitación del suministro.

La presión financiera y el reclamo de EPM

La necesidad de recursos fue expuesta por Ricardo José Arango Restrepo, gerente general de Afinia, durante la Audiencia Nacional de Equilibrio Energético, realizada en Barranquilla. Allí señaló que la compañía requiere $800.000 millones para garantizar su operación hasta final de año.

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Maya, por su parte, indicó que las conversaciones con las autoridades continúan y expresó su expectativa de que el dinero esté disponible pronto. “Esperamos que esos recursos puedan estar, ojalá, la próxima semana”, dijo. En su intervención también mencionó otros $400.000 millones necesarios para el resto del año.

A esas necesidades se suma el pasivo de $6,3 billones que Arango atribuyó a Afinia. Como alternativa para conseguir liquidez, el directivo planteó titularizar parte de las obligaciones, una operación que permitiría estructurar instrumentos financieros negociables a partir de determinados derechos de cobro o flujos.

Desde 2020, EPM ha destinado cerca de $3 billones a mejorar la infraestructura eléctrica de la región. Entre las medidas planteadas para fortalecer los ingresos de Afinia está ampliar la instalación de medidores prepago (Air-e)

La compañía también espera recursos pendientes por conceptos asociados a la prestación del servicio. Según información divulgada por EPM, al cierre de 2025 el saldo por subsidios de energía para usuarios de estratos 1, 2 y 3 llegaba a $507.000 millones, mientras que la opción tarifaria acumulaba más de $1,16 billones.

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En septiembre, EPM informó al mercado que XM había notificado a Afinia sobre un plazo perentorio para pagar obligaciones vigentes por suministro de energía. De acuerdo con el reporte de la matriz, la filial inició gestiones ante las autoridades competentes para buscar una salida.

El gerente de EPM ha insistido en que cubrir los compromisos inmediatos no soluciona las causas del déficit. “Si aquí no hay una solución de fondo, una solución estructural para Afinia, no podemos seguir haciendo ninguna transferencia allá”, sostuvo Maya. También calificó la adquisición de la filial como “el peor negocio que ha hecho EPM en la historia”.

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Según las declaraciones divulgadas, EPM habría transferido alrededor de $1,5 billones a Afinia durante el último año. Desde 2020, la matriz ha destinado cerca de $3 billones a mejorar la infraestructura eléctrica de la región, con intervenciones en redes, subestaciones y transformadores. Entre las medidas para mejorar los ingresos están el aumento del recaudo, la reducción de pérdidas de energía y la instalación de medidores prepago. Afinia cuenta con cerca de 70.000 equipos y busca llegar a 600.000, según Maya.