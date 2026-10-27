Cobro que hacen las empresas generadoras en la factura de energía será viligado por la Superintendencia de Servicios Públicos ante orden de De la Espriella

Las recomendaciones del presidente Abelardo de la Espriella fueron hechas en alocución presidencial, realizada el domingo 25 de octubre de 2026 - crédito alocución presidencial

Guardar

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) reforzará la vigilancia sobre las empresas generadoras de electricidad para determinar si están cumpliendo sus obligaciones de respaldo al sistema, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella alertó sobre diferencias entre la energía comprometida por algunas compañías y la generación disponible durante el fenómeno de El Niño.

El anuncio se produjo después de la alocución presidencial del domingo 25 de octubre de 2026, en la que De la Espriella expuso cifras sobre las obligaciones de generación de las empresas y advirtió que los posibles incumplimientos pueden afectar la capacidad de respuesta del país ante una eventual escasez de energía.

PUBLICIDAD

Según los datos presentados por el mandatario, las generadoras tienen compromisos por 118 gigavatios hora diarios (GWh/día). Sin embargo, el Gobierno les requirió o entregar 95 GWh/día y la generación informada ha llegado a 83 GWh/día, una diferencia que motivó el llamado a reforzar los controles sobre el sector.

En Colombia operan 108 empresas generadoras de energía registrados en el mercado eléctrico. según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - (Superservicios)

Sostuvo que la meta de entrega solo se cumplió en uno de los 42 días analizados. También afirmó que algunas compañías han suministrado una proporción menor de la energía que asumieron como obligación dentro del esquema de respaldo del sistema eléctrico nacional.

“Reconozco que algunas empresas han respondido a sus compromisos, pero otras registran entregas inferiores al 30 % de lo comprometido”, afirmó De la Espriella durante su intervención. El jefe de Estado agregó que las firmas que reciben recursos por sus obligaciones deben responder por la energía pactada: “El que cobra y recibe tiene que cumplir”.

PUBLICIDAD

El Gobierno puso la atención sobre 42 días de seguimiento

La advertencia presidencial se da en medio del seguimiento a las condiciones del sistema eléctrico ante los riesgos asociados con el fenómeno de El Niño, que puede reducir los niveles de los embalses y presionar la generación hidráulica. En ese escenario, la disponibilidad de las plantas térmicas y de otros recursos de generación adquiere relevancia para atender la demanda de los hogares, comercios e industrias.

Colombia podría enfrentar alzas en el precio de la factura de energía ante el fenómeno de El Niño - (Colprensa)

De la Espriella no identificó en su alocución a las compañías que, según dijo, habrían entregado menos del 30% de la energía comprometida. Tampoco precisó si esas diferencias obedecen a indisponibilidades técnicas, limitaciones en el acceso a combustibles, condiciones operativas u otros factores que serán objeto de revisión por parte de las autoridades competentes.

PUBLICIDAD

La información expuesta por el presidente apunta a compromisos que las empresas asumen dentro del cargo por confiabilidad, un mecanismo del mercado eléctrico colombiano que remunera a los generadores por mantener capacidad disponible para producir energía cuando el sistema enfrenta situaciones críticas.

En términos simples, el cargo funciona como una garantía de respaldo. Los usuarios pagan ese componente a través de la factura de electricidad y, a cambio, las empresas que reciben la remuneración deben contar con plantas capaces de responder cuando aumente la demanda o se reduzca la oferta por una sequía u otra contingencia.

La Superservicios revisará el uso de los recursos y las obligaciones de las empresas

Ahora, por medio de un comunicado divulgado el 26 de octubre, la Superservicios señaló que intensificará las inspecciones, mesas de seguimiento y actuaciones de vigilancia que ya adelanta sobre las compañías generadoras. El objetivo será verificar que las empresas cumplan los compromisos vinculados con el abastecimiento nacional y que apliquen correctamente los recursos asociados al cargo por confiabilidad.

PUBLICIDAD

El fenómeno de El Niño ejercerá presión sobre el sistema eléctrico en Colombia y podría haber un apagón en 2027 - (Ministerio de Minas y Energía)

La entidad indicó que su actuación busca “proteger a los usuarios, fortalecer la confiabilidad del servicio y responder a los desafíos energéticos que enfrenta el país”. Añadió que revisará si las compañías que reciben pagos por ese concepto mantienen las condiciones necesarias para aportar energía cuando se active la obligación.

“En los casos en que se identifiquen posibles incumplimientos, adelantará las acciones de control y tomará las medidas que correspondan dentro de sus competencias”, señaló la entidad. La declaración abre la puerta a actuaciones administrativas si las verificaciones establecen que alguna generadora no cumplió los compromisos que asumió.

Como se recordará, el cargo por confiabilidad fue creado en 2006 por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Bajo este sistema, los generadores participan en subastas reguladas y se comprometen a respaldar una cantidad determinada de energía firme para el cargo por confiabilidad, conocida como enficc.

PUBLICIDAD

Dicha energía firme corresponde a la capacidad que cada planta asegura poder entregar bajo condiciones críticas. Si se presenta una escasez extrema y se activa la obligación, las compañías deben generar o respaldar la cantidad ofrecida. El incumplimiento puede derivar en consecuencias económicas y en medidas de control de acuerdo con las normas del sector.

La Superservicios intensificará las visitas de inspección y las acciones de control a las generadoras de energía para verificar el cumplimiento de las obligaciones por el cargo por confiabilidad que los usuarios pagan en sus facturas - (Superservicios)

A ahorrar agua, electricidad y gas

La Superservicios informó que trabajará con las demás autoridades del sector para vigilar la disponibilidad de energía y anticipar eventuales problemas de suministro. El propósito, según explicó, “es mantener seguimiento sobre las condiciones que permiten cubrir la demanda nacional y reaccionar ante posibles dificultades”.

Además, la entidad anunció que se sumará a la campaña nacional de ahorro de agua, energía y gas promovida por el Gobierno. El llamado está dirigido a hogares, empresas e instituciones públicas, con recomendaciones para hacer un uso responsable de los servicios públicos mientras avanzan las medidas de seguimiento a las generadoras.

PUBLICIDAD

“Ahorrar energía, agua y gas es una responsabilidad compartida con los usuarios que contribuye a garantizar su disponibilidad para todos”, indicó la Superintendencia. Las autoridades mantendrán las labores de inspección y vigilancia sobre las empresas, mientras el sector energético evalúa la evolución de la generación y de las condiciones climáticas durante el cierre de año.