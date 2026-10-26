Federación Colombiana de Fútbol anunció precios de la boletería del partido Colombia vs. Chile en Cali: fechas y precios

Boletería para el partido de Colombia vs. Chile en la ciudad de Cali en la próxima fecha FIFA de noviembre - crédito FCF

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La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció la venta de entradas para el partido entre la Selección Colombia masculina de mayores y Chile, programado para el 13 de noviembre a las 7:00 p. m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El encuentro tendrá carácter benéfico y los ingresos de taquilla se destinarán a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Los clientes Bancolombia tendrán acceso exclusivo desde las 8:00 del miércoles 28 de octubre hasta las 7:59 del jueves 29. La venta para el público general comenzará a las 8:00 a. m. del 30 de octubre y continuará hasta agotar existencias.

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Las entradas se venderán únicamente por la página web de TuBoleta. Serán digitales y estarán disponibles en la aplicación TuBoleta Pass; no habrá expendio en taquillas, puntos físicos ni mediante call center.

La confirmación oficial de los próximos juegos de la selección Colombia ante Chile en el mes de noviembre de 2026 - crédito FCF

El precio total será de $380.000 para Occidental, $250.000 para Oriental y $70.000 para las localidades Norte y Sur. Los valores incluyen el servicio de venta, de $47.500, $31.300 y $8.800, respectivamente.

Durante la fase exclusiva se aceptarán tarjetas Visa Selección, Visa Infinite, Mastercard Black, American Express Platinum y Metal, además de tarjetas débito y crédito Bancolombia habilitadas para compras no presenciales con CVC. En la venta general estarán disponibles todas las tarjetas de crédito y PSE; las tarjetas internacionales deberán utilizar su canal habilitado.

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La FCF informó que los recursos de la boletería financiarán labores de reconstrucción y asistencia para las familias damnificadas. TuBoleta también hará un aporte económico, y cada persona podrá adquirir hasta cuatro entradas.

El encuentro marcará el retorno del seleccionado nacional a la ciudad después de 32 años. La última vez que Colombia jugó en el principal estadio caleño fue el 11 de mayo de 1994, cuando venció 3-1 al Parma en un amistoso preparatorio para el Mundial de Estados Unidos.

El segundo amistoso contra Chile se disputará el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago. Esa doble jornada cerrará el año de la Tricolor, que alcanzó los octavos de final en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde fue eliminada por Suiza.

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Luis Díaz y Juan Camilo Hernández se perderían los partidos contra Chile por lesión

Luis Díaz volvería a jugar hasta después de la fecha FIFA de noviembre - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Luis Díaz sufrió un desgarro leve en el isquiotibial izquierdo durante el empate 2-2 entre Bayern Múnich y Arsenal por la Liga de Campeones, el miércoles 21 de octubre de 2026, y su recuperación podría impedirle disputar los amistosos que la selección Colombia jugará ante Chile en noviembre.

Los estudios posteriores al encuentro confirmaron la lesión muscular del delantero colombiano, de 29 años. El Bayern Múnich no estableció un plazo oficial de incapacidad, aunque las previsiones médicas sitúan su ausencia entre dos y tres semanas.

La convocatoria de Colombia para los dos compromisos ante Chile se conocería entre el 5 y el 6 de noviembre. El primer partido se jugará el 13 en Cali y el segundo, el 17, en Santiago de Chile.

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Juan Camilo Hernández tenía un destacado arranque de temporada en España hasta el momento de su lesión - crédito Europa Press

La selección Colombia también podría perder a Juan Camilo Hernández, conocido como Cucho, por una lesión muscular en el sóleo proximal de la pierna izquierda. El delantero sufrió el problema durante el partido de Real Betis contra Barcelona, y las previsiones publicadas en España estiman una baja de hasta un mes.

El club sevillano confirmó que el inconveniente físico se produjo durante el encuentro del sábado y condicionará el regreso del atacante a los entrenamientos. El parte médico indicó: “El jugador del Real Betis Balompié, Cucho Hernández, sufrió una lesión muscular en el transcurso del encuentro del sábado frente al FC Barcelona. Las pruebas a las que se ha sometido esta mañana confirman que sufre un daño en la zona del sóleo proximal izquierdo. Su reincorporación al grupo dependerá de su evolución”.

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Hernández acumulaba 10 partidos en la temporada 2026/27: nueve por LaLiga y uno por la Liga de Campeones. Su registro incluía tres goles y dos asistencias.