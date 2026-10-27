Un comerciante fue asesinado en San Andresito La Isla, en Bucaramanga: la Policía capturó a dos adolescentes e incautó un arma de fuego

La Policía detuvo a dos adolescentes señalados como presuntos responsables del asesinato de un hombre de 33 años dentro del centro comercial La Isla - crédito Policía Metropolitana de Bucaramanga

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Un comerciante fue asesinado a tiros el lunes 26 de octubre de 2026 dentro del centro comercial San Andresito La Isla, en el sur de Bucaramanga. La víctima fue identificada como Héctor Andrés Jaimes Durán, de 34 años, quien trabajaba en un local de calzado del pasillo 6. El ataque terminó con la muerte del comerciante.

La Policía informó que el hecho ocurrió hacia las 2:15 p. m. Tras los disparos, varias personas auxiliaron a Jaimes Durán y lo trasladaron a un centro asistencial, pero murió por la gravedad de las heridas, según la institución.

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Dos adolescentes fueron aprehendidos tras un operativo policial

Después de conocer el homicidio, las patrullas activaron un plan candado en el sector. El operativo incluyó cierres en vías cercanas al centro comercial y la búsqueda de personas cuyas características habrían sido aportadas por testigos, de acuerdo con el coronel Héctor García, de la Policía.

Los uniformados aprehendieron a dos adolescentes de 17 años en la diagonal 15 con calle 61, en sentido sur-norte. Durante el procedimiento incautaron un revólver calibre 38 con seis cartuchos percutidos.

Dos adolescentes de 17 años fueron detenidos por su presunta participación en un homicidio ocurrido en San Andresito La Isla, en Bucaramanga - crédito Metropolitano

“Una rápida reacción de nuestras patrullas de la Policía Nacional permitió la aprehensión de dos adolescentes de 17 años, señalados por su presunta participación en estos hechos”, afirmó García en una comunicación oficial.

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El oficial no atribuyó de manera definitiva el crimen a los adolescentes. La investigación deberá establecer qué sucedió dentro del establecimiento, si los jóvenes participaron en el ataque y cuál habría sido el papel de las personas registradas por las cámaras de seguridad o identificadas en las diligencias.

El arma incautada será sometida a análisis balísticos

La Policía Nacional indicó que el revólver recuperado será sometido a peritajes técnicos y balísticos. Los investigadores buscarán determinar si existe correspondencia entre esa arma, los elementos hallados en la escena y las lesiones que causaron la muerte de Jaimes Durán.

También recolectarán testimonios de quienes estaban en San Andresito La Isla y revisarán cámaras de seguridad del centro comercial, los locales cercanos y los corredores viales por donde habrían transitado los responsables. Las autoridades no han confirmado que el arma incautada esté vinculada con el homicidio.

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Tampoco se ha divulgado una hipótesis oficial sobre el móvil. Las conclusiones sobre esos aspectos dependerán de los informes periciales y de los demás elementos que sean incorporados al expediente.

Por tratarse de menores de edad, su situación será tramitada bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Versiones preliminares ubican el ataque en el pasillo 6

La información publicada por Vanguardia situó el hecho en el pasillo 6, donde funcionaba el local en el que trabajaba la víctima. El medio señaló que quienes estaban en el establecimiento lo auxiliaron antes de que fuera trasladado al centro asistencial.

Según versiones preliminares conocidas después del ataque, dos personas que se movilizaban en motocicleta habrían llegado al sector y disparado contra el comerciante. Esa versión deberá contrastarse con testimonios, videos y otros hallazgos. Hasta ahora, la Policía no ha confirmado públicamente cuántos atacantes actuaron ni qué ruta siguieron al salir del lugar.

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El examen de las grabaciones permitirá precisar la secuencia de los hechos, la hora de llegada de los responsables, el punto desde el que se efectuaron los disparos y sus movimientos posteriores. Los investigadores también verificarán si existieron comunicaciones, seguimientos o encuentros previos relacionados con el crimen.

Él sería Héctor Jaimes, el comerciante asesinado en Bucaramanga - crédito Ke Se Dice Noticias

Los antecedentes de la víctima no establecen un vínculo con el caso

Según la Policía, Héctor Andrés Jaimes Durán registraba anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por hurto calificado, lesiones personales, fuga de presos, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes e inasistencia alimentaria.

La institución no ha señalado que esos registros tengan relación con el homicidio. Los antecedentes de una persona no permiten determinar por sí solos el motivo de un crimen ni la identidad de sus responsables. Los peritajes, las grabaciones y las declaraciones de los testigos serán parte de las pruebas que deberán evaluar las autoridades judiciales. La Fiscalía deberá definir las actuaciones posteriores con base en los resultados de esas verificaciones y en las garantías legales aplicables.

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