Agenda de Halloween 2026 en Bogotá: los mejores planes gratuitos y culturales para celebrar en familia

La creatividad hace parte de esta temporada y no tener dinero no quiere decir que los niños se queden sin celebrar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Bogotá tendrá una agenda de Halloween 2026 con actividades culturales gratuitas para niños, jóvenes y familias durante los días 30 y 31 de octubre. La programación incluye una funciones de cine, encuentros barriales, actividades artísticas y espectáculos de entrada libre.

La oferta se concentra en alternativas para quienes planean celebrar la fecha con hijos, pareja, amistades o familiares sin costo de ingreso. Aunque Halloween suele relacionarse con disfraces, dulces y experiencias de terror, las actividades anunciadas por entidades culturales distritales se enfocan en la creación artística, la música, el teatro y los espacios de convivencia.

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Si no quiere salir, otra opción rápida es ver películas en casa con toda la familia y preparar un snack para que la fecha no pase desapercibida (Imagen Ilustrativa Infobae)

‘Ponyo’ llegará al Teatro Urbano del Centro Felicidad Chapinero

El sábado 31 de octubre, el Centro Felicidad Chapinero proyectará la película Ponyo a las 5:30 p. m. La función se realizará en el Teatro Urbano, ubicado en la calle 82 #10-69, y tendrá entrada libre hasta completar el aforo, sin inscripción previa.

La actividad fue organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), a través de la Cinemateca de Bogotá, en articulación con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. La proyección está pensada como un plan familiar para la tarde de Halloween en la que los niños pueden ir disfrazados acorde al mundo de fantasía o de su personaje favorito.

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Dirigida por Hayao Miyazaki, la cinta cuenta la historia de una pequeña sirena que desea convertirse en humana. Ponyo conoce a Sōsuke, un niño de cinco años, después de que él la encuentra atrapada en un frasco de vidrio en la orilla del mar. A partir de ese encuentro, ambos construyen una amistad mientras la protagonista utiliza la magia para intentar vivir como una niña, pese a las consecuencias que esa decisión puede traer.

El Castillo de las Artes celebrará La Toma Dulce el 30 de octubre

El barrio Santa Fe tendrá una jornada comunitaria el viernes 30 de octubre con Desde las Artes: La Toma Dulce, un encuentro dirigido a niños, niñas y familias. La cita comenzará a las 3:00 p. m. en El Castillo de las Artes, situado en la calle 23 No. 19-19, con acceso gratuito.

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La propuesta busca promover la integración entre los habitantes del sector y fortalecer los vínculos de convivencia por medio de actividades culturales. La programación contempla muestras artísticas, una olla comunitaria y sorpresas para el público infantil.

Algunos eventos prometen que los más pequeños se divertirán y tendrán sorpresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros de Formación Crea dedicarán dos jornadas al Día del Dulce

El 30 y 31 de octubre, los Centros de Formación Crea realizarán El Día del Dulce. La iniciativa vincula la celebración de Halloween con procesos de formación y creación artística, mediante propuestas que invitan a trabajar la imaginación y la expresión desde distintas disciplinas.

La actividad amplía la agenda cultural de la ciudad durante ambas fechas y propone que los participantes se acerquen a las artes como parte de la conmemoración.

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Una obra musical para primera infancia se presentará el 31 de octubre

El Centro Nacional de las Artes en la Calle 11 # 5 – 60 programó para el sábado 31 de octubre la obra Nos vamos de paseo, dirigida a la primera infancia. La función será a las 3:00 p. m. en la Sala Fanny Mikey y tendrá entrada libre con inscripción previa.

La pieza fue creada por la Compañía Teatro DECA junto al cantautor Jairo Ojeda y cuenta con la dirección de Daniel Calderón. Su propuesta parte de la música, los sonidos y la imaginación para acompañar a niños y niñas en una experiencia de descubrimiento.

Durante el montaje, objetos cotidianos adquieren otros significados: una cuna puede convertirse en una nave o en un barco, mientras los personajes y estímulos sonoros abren paso a una aventura escénica. La obra integra la Franja Rin Rin, dedicada a acercar las artes escénicas a los públicos más pequeños y a propiciar espacios compartidos con sus familias.

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Ese mismo sábado, el Centro Nacional de las Artes tendrá otra propuesta escénica que combina baile, humor e improvisación. La programación general de la entidad reunirá también música, teatro y danza para públicos de distintas edades.

Algunas de las actividades son de entrada libre con inscripción previa y puede corroborarlo en la página oficial del Centro Nacional de las Artes (eneldelia/Instagram)

El Centro Nacional de las Artes tendrá 47 eventos sin cobro de entrada

Del 28 de octubre al 1 de noviembre, el Centro Nacional de las Artes será sede del III Encuentro de Jóvenes, que reunirá 47 eventos de entrada libre con artistas y colectivos de Colombia, México y España. La agenda coincide con Halloween y ofrece alternativas culturales para quienes deseen asistir a conciertos o actividades escénicas durante esos días.

Entre las expresiones programadas figuran conciertos, teatro, danza, circo, lecturas dramatizadas, exposiciones, narración oral, radio comunitaria y una feria de emprendimientos. El encuentro también prevé espacios vinculados al cuidado de la salud emocional.

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La lista de participantes anunciados incluye a Lil Keren y Hypertops, de Cali; Chureo Callejero, de Tumaco; Samm Le Doux – GENEMAKA, de Santa Marta; VISO Atelier, de Pasto; House Afro Jarocho, de México, y la compañía Losinformalls, de Cataluña, España.

Futuros posibles plantea un espacio de creación y participación

La edición de este año se desarrollará bajo el concepto Futuros posibles, con una propuesta orientada al intercambio de experiencias y a la creación colectiva entre jóvenes. El encuentro plantea una reflexión sobre la participación de las juventudes en las transformaciones culturales y sociales.

Además de los eventos abiertos al público, la iniciativa cuenta con una programación académica que comenzó el 19 de octubre. Esta línea incluye laboratorios, talleres, residencias y clases magistrales.

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El Encuentro toma como punto de partida El Decálogo del Tejido, una propuesta construida por sus asesores y consejeros. El documento invita a reconocer las diferencias, compartir memorias e imaginar posibilidades a través del arte y la cultura. Así, la agenda de finales de octubre suma planes gratuitos de cine, teatro y creación colectiva para celebrar Halloween en Bogotá.