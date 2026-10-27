Colombia

Preocupación en Bogotá por aumento de población infantil y juvenil en condición de habitabilidad de calle: estas serían las causas

Entre enero y septiembre de 2026, las autoridades identificaron a 2.197 adolescentes y jóvenes sin vivienda estable y a otros 10.689 menores de 28 años expuestos a esa posibilidad

Un total de 2.197 niños y jóvenes fueron identificados en situación de habitabilidad de calle en Bogotá entre enero y septiembre de 2026. (Idipron)
Un total de 2.197 niños y jóvenes fueron identificados en situación de habitabilidad de calle en Bogotá entre enero y septiembre de 2026. (Idipron)
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Entre enero y septiembre de 2026, 2.197 niños y jóvenes fueron identificados en situación de habitabilidad de calle en Bogotá, mientras que otros 10.689 niños, adolescentes y jóvenes aparecieron en registros oficiales como población en riesgo de llegar a esa condición. Las cifras fueron presentadas por la concejala Quena Ribadeneira durante un debate de control político.

La información puso el foco sobre la capacidad de prevención y atención del Distrito frente a una problemática que combina violencia intrafamiliar, abandono, consumo de sustancias psicoactivas, falta de redes afectivas y dificultades económicas. De acuerdo con la funcionara, la cobertura de los programas institucionales todavía no alcanza a una parte considerable de la población identificada.

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Los datos corresponden al período comprendido entre los primeros 9 meses del año en curso y señalan que la mayor concentración de niños, adolescentes y jóvenes en riesgo está en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Bosa. En conjunto, esas zonas registraron 4.453 casos.

Más de 10.000 niños y jóvenes fueron identificados en riesgo de habitar la calle

La concejala Quena Ribadeneira pidió explicaciones a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán sobre los resultados de las estrategias de prevención. (Concejo de Bogotá)
La concejala Quena Ribadeneira pidió explicaciones a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán sobre los resultados de las estrategias de prevención. (Concejo de Bogotá)

Del total de 10.689 personas registradas en riesgo de habitabilidad de calle, 2.286 corresponden a niños, 2.556 a adolescentes y 5.847 a jóvenes. La cifra refleja que el grupo más numeroso está compuesto por jóvenes, aunque el fenómeno también alcanza a menores de edad que permanecen expuestos a situaciones de vulnerabilidad dentro o fuera de sus hogares.

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Los 2.197 casos de habitabilidad de calle se concentran entre adolescentes y jóvenes. Según lo expuesto en el Concejo de Bogotá, la localidad de Los Mártires reúne el mayor número de registros de esta población que ya se encuentra en las calles.

Ribadeneira pidió explicaciones a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán sobre la estrategia destinada a evitar que niños, adolescentes y jóvenes terminen viviendo en el espacio público. La cabildante cuestionó los resultados de las acciones aplicadas hasta ahora y reclamó respuestas sobre situaciones como la violencia al interior de las familias, el abandono y la exclusión social.

Las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Bosa concentran 4.453 casos de menores y jóvenes en riesgo de llegar al espacio público. (Idipron)
Las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Bosa concentran 4.453 casos de menores y jóvenes en riesgo de llegar al espacio público. (Idipron)

“La Administración del alcalde Carlos Fernando Galán debe explicar qué resultados concretos está obteniendo su estrategia de prevención, cómo está atendiendo las situaciones de violencia intrafamiliar, abandono y exclusión que afectan a esta población”, afirmó la concejala durante su intervención.

Solo tres de cada 10 fueron vinculados a programas del Idipron

La discusión en el Concejo también incluyó cifras sobre la atención institucional. De los 10.689 niños, adolescentes y jóvenes identificados en riesgo, 3.970 fueron vinculados a programas del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron).

Esa cifra equivale a cerca de tres de cada 10 personas registradas por las autoridades. Para Ribadeneira, la diferencia entre la población detectada y quienes ingresaron a programas del Distrito plantea dudas sobre el alcance de la respuesta estatal ante el riesgo de habitabilidad en calle.

La localidad de Los Mártires reúne la mayor cantidad de adolescentes y jóvenes que ya habitan en las calles de la capital (Idipron)
La localidad de Los Mártires reúne la mayor cantidad de adolescentes y jóvenes que ya habitan en las calles de la capital (Idipron)

A septiembre de 2026, 420 personas se habían retirado de esos procesos y 33 tuvieron un egreso satisfactorio. Este último dato representa el 0,83% de los vinculados a la oferta del Idipron, de acuerdo con los números divulgados durante el debate de control político.

La concejala sostuvo que el Distrito debe fortalecer los procesos de acompañamiento para que la atención no se limite a un ingreso temporal a los programas. “No podemos normalizar que miles de niños y jóvenes estén en riesgo de terminar en la calle mientras las respuestas institucionales no logran garantizar procesos sostenidos de atención”, señaló.

El consumo de sustancias y los conflictos familiares aparecen entre los principales factores

El Idipron identificó 6.274 registros asociados a circunstancias vinculadas con la llegada de adolescentes y jóvenes a la habitabilidad de calle. De ese total, cinco factores reúnen 4.430 reportes, equivalentes al 70,6% de los casos analizados por la entidad.

El Idipron vinculó a sus programas a 3.970 de las 10.689 personas detectadas bajo amenaza de habitabilidad en calle. (Idipron)
El Idipron vinculó a sus programas a 3.970 de las 10.689 personas detectadas bajo amenaza de habitabilidad en calle. (Idipron)

El principal factor fue el consumo de sustancias psicoactivas, con 1.652 registros, el 26,3% del total. Le siguió la influencia de amigos o del entorno, con 1.028 casos, equivalente al 16,4%.

La ausencia de lazos afectivos ocupó el tercer lugar, con 933 registros, el 14,9%. Luego aparecen las dificultades para acceder a oportunidades laborales, con 439 casos, y las relaciones familiares conflictivas, con 378.

Desde el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud señalaron que la habitabilidad de calle no responde a una única causa. La entidad indicó que las trayectorias de vida de esta población suelen estar atravesadas por factores familiares, sociales, económicos y personales que se presentan de forma simultánea.

El director general del Idipron, Javier Palacios Torres, sostuvo que la entidad desarrolla acciones de prevención y atención integral mediante equipos territoriales y unidades de atención. “Ningún niño, niña, adolescente o joven debería sentir que la calle es su única alternativa”, cerró en un comunicado.

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