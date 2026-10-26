Luis Díaz se refirió a Harry Kane y Lamine Yamal en la previa de la ceremonia del Balón de Oro 2026: “De los candidatos para ganar”

Luis Díaz en la ceremonia del Balón de Oro 2026 con su esposa Geraldine Ponce - crédito Reuters

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El colombiano Luis Díaz quedó en el puesto número 24 de la lista oficial del Balón de Oro 2026, premio que distingue a los mejores futbolistas del mundo y que organiza la revista francesa France Football.

La entrega del galardón se realiza en una ceremonia al cierre del año calendario. La edición de 2026 tuvo como sede Londres, Inglaterra, por primera vez fuera de Francia.

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Al evento asistió el futbolista de la selección Colombia junto a su esposa, Geraldine Ponce. Ambos vistieron de negro y se mostraron muy sonrientes. Antes del inicio de la ceremonia —que debió suspenderse durante treinta minutos por problemas de tráfico en la ciudad inglesa a causa de la lluvia—, el extremo fue abordado por DAZN. El medio internacional le preguntó por su compañero en el Bayern Múnich, Harry Kane; por Lamine Yamal, otro de los aspirantes al galardón; y por su propio rendimiento.

Luis Díaz en la ceremonia del Balón de Oro junto a su esposa, Geraldine Ponce - crédito Reuters

Sobre Harry Kane, “Lucho” dijo lo siguiente: “Muy feliz de estar aquí, poder compartir con mis compañeros y grandes atletas, esperemos que sucede al final, yo creo que Harry es uno de los candidatos para ganar, entonces estamos haciendo fuerza para que él se lo lleve y ojalá suceda así”.

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Sobre su nivel en la temporada 2025/26, que es la que mide esta edición del 2026: “Trato de dar mi mejor cara por nuestro país, siempre morimos y matamos por representarlos a ellos, un saludo muy especial a toda Colombia que nos está viendo y gracias por todo siempre”.

Sobre Lamine Yamal: “Me encanta cómo juega, su habilidad y técnica, es un niño que a pesar de su corta edad tiene cosas que pareciera que estuviera jugando hace muchísimo tiempo, y obviamente es uno de los candidatos también, está muy cerca. Creo que si no se lo lleva ahora, pronto podrá ganarlo si trabaja por eso. Desearle lo mejor a él también, a cada atleta que está acá, que sabemos que hay muchísimos buenos, pero ojalá Harry lo gane”.

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Posición de Luis Díaz en el Balón de Oro 2026

Luis Díaz terminó en el puesto 24 de la votación del Balón de Oro 2026. Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane parten como los principales candidatos al premio al mejor jugador del mundo.

Con el Bayern Múnich, el delantero disputó 51 partidos, marcó 26 goles y dio 23 asistencias. Además, ganó tres títulos con el equipo alemán durante el periodo evaluado.

El resultado representa la segunda aparición de Díaz en el top 30 del premio. En 2022 ocupó el puesto 17, aunque su rendimiento en el torneo de naciones no mantuvo el nivel que mostró con el club, pese a que antes del Mundial era considerado un posible candidato al top 15.

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Puesto 24 para Luis Díaz en la votación del Balón de Oro - crédito Balón de Oro

El antecedente de Luis Díaz y las reacciones en redes sociales

En redes sociales, admiradores de Luis Díaz cuestionaron la metodología con la que se escogen los ganadores del Balón de Oro y aseguraron que el colombiano merecía una mejor posición:

“Ya empezamos con las cositas del Balón de Oro. Que Luis Díaz haya salido en el puesto 24 es una absoluta falta de respeto. 4 jugadores en el mundo lo superan estadísticamente en aportes de gol. Por delante de él quedaron: Cubarsí, Hakimi, Lautaro, Nuno Mendes, Joao Neves, Pacho, Declan Rice, Ferran Torres, Vinicius... Parece un chiste más que la realidad” @Gazpachen.

“Estoy en SHOCK ahora mismo. No hubo 23 jugadores mejores que Luis Díaz en la temporada 25/26. De verdad que no los hubo” @andresweiss_.

Luis Díaz junto a Lionel Messi y otros futbolistas de Suramérica nominados al Balón de Oro en el afiche de la Conmebol - crédito Conmebol

“LUIS DÍAZ 24? DESPUÉS DE TREMENDA TEMPORADA CON EL BAYERN, DEFINITIVAMENTE LA NACIONALIDAD COLOMBIANA PESA MUCHO” @AkaCaslvin.

“Ferran Torres está POR ENCIMA de Luis Díaz en el ranking del Balón de Oro de 2026. Lo que hace 1 gol…” @andresweiss_

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El Bayern Múnich también felicitó a Luis Díaz por su posición en la votación. Harry Kane, delantero del conjunto bávaro, es candidato a ganar el premio al mejor jugador del mundo: “Clasificado en el 24º lugar en el Balón de Oro de este año: Luis Díaz. ¡Felicidades por una temporada increíble, Lucho!”.