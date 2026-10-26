Colombia

Caso Donovan Balanta: Fiscalía envía a prisión a cuatro policías por presunta tortura y homicidio agravados

Los hechos se remontan al 20 de septiembre de 2026, cuando los uniformados atendieron una discusión entre vecinos en el barrio Caracolí, al sur de Bogotá. La investigación busca esclarecer lo ocurrido durante la intervención y las circunstancias en las que el hombre falleció horas después

La Fiscalía investiga la muerte de Donovan Balanta Paz, de 34 años, tras un procedimiento policial en el sur de Bogotá y su posterior traslado a la estación de Cazucá, en Soacha (Fiscalía General/suministrado a Infobae Colombia)
La Fiscalía investiga la muerte de Donovan Balanta Paz, de 34 años, tras un procedimiento policial en el sur de Bogotá y su posterior traslado a la estación de Cazucá, en Soacha (Fiscalía General/suministrado a Infobae Colombia)
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Cuatro integrantes de la Policía Nacional deberán permanecer en prisión mientras avanza la investigación por la muerte de Donovan Balanta Paz, de 34 años, quien falleció horas después de ser detenido en el sur de Bogotá y trasladado a una estación policial de Soacha, Cundinamarca.

La medida de aseguramiento fue impuesta por un juez penal de control de garantías, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Los uniformados investigados son el mayor Roque Correa Yánez, el subintendente Henar Santiago Tapiero Tique y los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero.

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Los cuatro uniformados fueron señalados por presuntas agresiones físicas y descargas eléctricas contra Balanta. La investigación también examina la posible falta de atención médica oportuna mientras permanecía bajo custodia (Fiscalía General)
Los cuatro uniformados fueron señalados por presuntas agresiones físicas y descargas eléctricas contra Balanta. La investigación también examina la posible falta de atención médica oportuna mientras permanecía bajo custodia (Fiscalía General)

Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre en el barrio Caracolí, al sur de Bogotá, durante un procedimiento que inicialmente buscaba atender una discusión entre vecinos. Según la investigación, Balanta habría lanzado un objeto contra los policías, por lo que fue inmovilizado y aprehendido.

Los hechos bajo investigación

La Fiscalía sostiene que durante la intervención el hombre habría recibido puños, patadas y varias descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser. Las presuntas agresiones habrían continuado después de su traslado a la estación de Policía de Cazucá, en Soacha, debido a la cercanía con Caracolí, donde habría permanecido esposado de las manos y semidesnudo.

Según los elementos recopilados por los investigadores, Balanta manifestó dificultades para respirar y pidió atención médica. Sin embargo, presuntamente no se gestionó de manera oportuna su traslado a un centro asistencial. Otra persona detenida en el lugar alertó sobre la necesidad de auxiliarlo. Aproximadamente 20 minutos después, el hombre fue llevado a un hospital, al que llegó sin respiración y con pulso débil; horas más tarde falleció.

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El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicó que la muerte estaría relacionada con una arritmia cardíaca provocada por las descargas eléctricas.

Los cargos contra los uniformados

La Fiscalía imputó a los cuatro policías los delitos de tortura y homicidio agravados. Además, Jonathan Alexander Giraldo Torres y Roque Correa Yánez fueron vinculados por falsedad ideológica en documento público. Ninguno aceptó los cargos.

Según el ente acusador, Giraldo habría aplicado varias descargas eléctricas durante el procedimiento y en la estación policial. Vargas y Tapiero estarían implicados en agresiones físicas, mientras que Correa es señalado de permitir golpes, no disponer atención médica inmediata y consignar información presuntamente contraria a lo ocurrido en los registros oficiales.

La investigación está a cargo de fiscales de la Seccional Cundinamarca y de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con un enfoque diferencial étnico-racial.

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