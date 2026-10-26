María Fernanda Cabal apoyó que no se emita ningún mensaje ante la victoria de Lula da Silva en Brasil: “El silencio también habla”

María Fernanda Cabal se refirió al silencio de algunos mandatarios ante los comicios presidenciales en Brasil (@mariafernandacabal/Instagram)

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La excongresista colombiana María Fernanda Cabal, actual militante del Partido Republicano de Colombia, justificó la postura de reserva asumida por distintos líderes de la derecha regional tras confirmarse la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en la presidencia de Brasil.

A través de sus redes sociales, la dirigente política respaldó la decisión de aquellos mandatarios y sectores ideológicos afines a Lula da Silva que optaron por no felicitar al gobernante progresista luego del conteo de votos.

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La controversia se produjo tras la jornada de balotaje del 25 de octubre de 2026 en territorio brasileño, comicios en los cuales Lula da Silva se impuso con el 51,7% de los sufragios, frente al 48,2% obtenido por el senador Flávio Bolsonaro. La diferencia entre ambos aspirantes se ubicó en más del 3,54%, consolidando la continuidad del Partido de los Trabajadores al frente del Palacio de Planalto.

Lula da Silva aseguró la continuidad del Partido de los Trabajadores al ganar el balotaje con el 51,7 % de los votos (Diego Herculano/Reuters)

Cabal viajó directamente al país sudamericano durante los días previos a las elecciones para acompañar de forma presencial las actividades de campaña de Flávio Bolsonaro. Tras anunciarse los resultados electorales adversos para su corriente partidista, tanto la dirigencia de la derecha colombiana como la Casa de Nariño mantuvieron distancia de los saludos diplomáticos tradicionales.

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Cabal apoya estar en silencio ante el triunfo de Lula da Silva

El debate sobre la ausencia de felicitaciones inmediatas se encendió en la red social X a partir de una publicación realizada por la periodista María Laura Assis, analista de la actualidad política en el Cono Sur, que destacó la actitud reservada del mandatario argentino Javier Milei frente al desenlace de las urnas en Brasilia.

“Gracias @JMilei por ser el único mandatario en la región que aún no salió a reconocer el afano de Lula y de su Corte Suprema. Aproveche que Brasil se hunde para estrechar lazos comerciales con los EUA, atraer inversiones de brasileños que se quieran ir de su país”, escribió la comunicadora en su cuenta digital.

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Frente a este planteamiento sobre la falta de reconocimiento institucional al mandatario reelecto, la excongresista contestó de forma contundente en el mismo hilo de discusión para justificar el mutismo de los líderes de la oposición continental.

“Absolutamente de acuerdo. El silencio también habla”, escribió la dirigente colombiana al validar la decisión de no emitir mensajes de felicitación frente a un proceso electoral que actualmente es blanco de duros reparos por parte de los sectores conservadores.

María Fernanda Cabal respaldó que mandatarios de derecha no feliciten al presidente reelecto de Brasil (@MariaFdaCabal/X)

Ordenan a Flávio Bolsonaro entregar sus pasaportes

Flávio Bolsonaro aseguró que un juez del Tribunal Supremo le ordenó entregar sus pasaportes por sospechas de que podría abandonar Brasil. Según el político, la decisión le fue comunicada este lunes 26 de octubre por agentes de la Policía Federal.

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La orden fue emitida por el juez Alexandre de Moraes, que estuvo a cargo del proceso judicial contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado y actualmente bajo prisión domiciliaria. Flávio afirmó que acatará la medida, pero la calificó de intimidación y aseguró que continuará defendiéndose.

El líder cuestionó que la decisión se basara en comentarios de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien el pasado 23 de octubre sugirió que Flávio podría abandonar el país si perdía las elecciones. El excandidato negó haber anunciado esa intención y criticó que la orden se emitiera poco después de conocerse los resultados electorales.

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Según información divulgada por la televisión Globonews, la medida estaría relacionada con una investigación por presunto blanqueo de capitales vinculada a Willer Tomaz, abogado y cercano al senador. Además de entregar sus pasaportes, Flávio tendría prohibido mantener contacto directo o indirecto con Tomaz. El caso permanece bajo secreto de sumario.

El senador Flávio Bolsonaro deberá entregar sus pasaportes tras una orden emitida por la Policía Federal (Andre Borges/EFE)

El político también figura en una investigación del Tribunal Supremo por la presunta financiación ilegal de la película biográfica sobre su padre, titulada Dark Horse. Las autoridades deberán esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales. Flávio Bolsonaro no precisó públicamente cuál de las investigaciones motivó la orden de entrega de sus documentos de viaje.

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