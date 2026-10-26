Presos de la cárcel La Picota ofrecieron entregar sus celulares para frenar la extorsión, pero primero piden ser escuchados por De la Espriella

Los representantes de siete patios de la cárcel La Picota presentaron propuestas que buscan vincular a los internos con acciones de beneficio para la sociedad (Jimmy Nomesqui/Infobae)

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Los internos de siete patios de la cárcel La Picota, en Bogotá, plantearon una iniciativa para contribuir a la seguridad del país y abrir nuevas oportunidades de resocialización durante el cumplimiento de sus condenas. La propuesta contempla entregar voluntariamente los teléfonos celulares que permanecen en sus patios y participar en actividades productivas destinadas a beneficiar a distintas comunidades.

La iniciativa fue presentada al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, mediante una carta fechada el 26 de octubre de 2026, la cual fue conocida y divulgada por Caracol Radio. El documento fue enviado por Johana Bahamón, en representación de la Fundación Acción Interna, luego de reunirse con los representantes de derechos humanos y convivencia de siete patios del establecimiento penitenciario.

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Johana Bahamón, representante de la Fundación Acción Interna, envió una carta al presidente Abelardo de la Espriella para que escuche personalmente las iniciativas de los reclusos (Carlos Ortega/EFE)

Los voceros representan cerca de 4.300 reclusos y buscan que el Gobierno nacional escuche sus planteamientos. Las propuestas, según lo expuesto por Bahamón y otros representantes de la fundación, parten de la voluntad de los internos de aportar a la sociedad mientras avanzan en sus procesos de resocialización.

Entrega voluntaria de celulares y compromiso contra la extorsión

Uno de los puntos centrales de la iniciativa consiste en entregar voluntariamente los teléfonos celulares que se encuentran en los patios de La Picota, aunque estos elementos son ilegales dentro de la cárcel. La medida está dirigida a contribuir a la lucha contra la extorsión y los delitos digitales, problemáticas que afectan a personas dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios.

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La entrega se realizaría mediante un procedimiento coordinado con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). De acuerdo con Bahamón, la decisión no está sujeta a beneficios judiciales, reducciones de pena ni privilegios para los participantes: “Ninguna de las dos propuestas está condicionada a ningún tipo de beneficio o privilegio. Después de más de catorce años trabajando en las cárceles de Colombia, pocas veces he escuchado una propuesta colectiva con una voluntad tan clara de contribuir a la sociedad”.

La iniciativa también fue explicada por Camilo Higuera, director de Comunicaciones e Inclusión Social de la Fundación Acción Interna, durante una entrevista con el medio citado. El vocero se refirió al impacto de la extorsión que se origina desde las cárceles, aunque precisó que las cifras sobre este delito no deben interpretarse como si la mayoría de los internos estuviera involucrada en esas conductas.

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La entrega voluntaria de teléfonos celulares se realizaría mediante un procedimiento coordinado con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), sin beneficios ni privilegios para los participantes (John Paz/Colprensa)

Según Higuera, se estima que cerca del 70% de la extorsión en Colombia proviene de establecimientos penitenciarios. Sin embargo, aclaró que ese dato no significa que la mayoría de las personas privadas de la libertad participe en esos hechos: “La extorsión y todos los delitos digitales no solamente afectan la comunidad afuera, sino que también afectan la situación de convivencia adentro”.

El representante de la fundación señaló que los internos tomaron la decisión motivados por “la nueva visión” de seguridad de la administración actual. En ese sentido, explicó que su intención es aprovechar el tiempo disponible durante la condena para desarrollar actividades que les permitan aportar a la comunidad.

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Trabajo productivo para la resocialización

La segunda propuesta busca que los reclusos participen en labores productivas con beneficios para distintos sectores. Entre las alternativas planteadas están la fabricación de pupitres para colegios, la confección de uniformes escolares y la elaboración de mobiliario destinado a hospitales.

Los internos también manifestaron su disposición a aportar mano de obra para la construcción y el mejoramiento de carreteras, además de intervenir en espacios comunitarios. La propuesta apunta a que el tiempo de permanencia en prisión pueda aprovecharse en actividades de trabajo y aprendizaje que tengan una utilidad social.

Higuera resumió el propósito de los participantes al señalar que buscan “dedicarse a terminar de pagar su condena en un proceso de resocialización y haciendo un ejercicio de retribución a la comunidad utilizando el tiempo libre”.

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La propuesta de trabajo productivo contempla la fabricación de pupitres escolares, la confección de uniformes y la elaboración de mobiliario para hospitales, además de labores en carreteras y espacios comunitarios (Policía Metropolitana de Bogotá)

Bahamón, por su parte, ofreció el acompañamiento de la Fundación Acción Interna para articular y ejecutar las iniciativas, siempre que se cumplan las condiciones legales, laborales y de seguridad correspondientes.

“Desde la Fundación Acción Interna estamos dispuestos a acompañar la articulación y ejecución de esta iniciativa, con las condiciones legales, laborales y de seguridad correspondientes. Señor Presidente, hay miles de personas en nuestras cárceles dispuestas a trabajar, aprender y contribuir a la sociedad. Pongo a su consideración la posibilidad de escucharlos personalmente”, detalla el documento.