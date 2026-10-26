Colombia

Cables de alta tensión alcanzaron un bus de la empresa Flota Águila en la vía Siberia-Tenjo, en Cundinamarca: se reporta un muerto y seis heridos

Las autoridades cerraron en forma temporal la vía, a la altura del Colegio Chacal, debido al riesgo eléctrico y a las tareas de los organismos de socorro

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Voluntarios de Cundinamarca, informó que el reporte del accidente fue recibido sobre las 2:54 p. m. del 26 de octubre - crédito Bomberos Voluntarios de Cundinamarca
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El lunes 26 de octubre de 2026, un bus intermunicipal de la empresa Flota Águila fue alcanzado por cables de alta tensión que cayeron sobre el vehículo en el kilómetro 5 de la vía Siberia-Tenjo, en la vereda El Chacal, Cundinamarca.

El hecho dejó una persona muerta y seis heridas. Entre los lesionados figura un integrante del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca que participaba de la atención de la emergencia. Todos fueron trasladados al Hospital de Engativá. El bus cubría la ruta entre Bogotá y Tabio. La caída de las redes eléctricas provocó descargas sobre el automotor y un conato de incendio, lo que obligó a evacuar a los pasajeros en medio del humo.

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Las autoridades cerraron de forma temporal la vía Siberia-Tenjo, a la altura del Colegio Chacal, debido al riesgo eléctrico y a las tareas de los organismos de socorro.

El bus tuvo contacto con un cable de Tensión cerca del Colegio El Chacal - Alcaldía de Tenjo
El bus tuvo contacto con un cable de tensión cerca del Colegio El Chacal (Alcaldía de Tenjo)

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